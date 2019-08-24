Армия и оружие
Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодокRT на русском 02:16
Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
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с чего всё началось
Министерство обороны России опубликовало видеозапись, на которой показан пуск баллистической ракеты «Булава» с атомной подлодки «Юрий Долгорукий» в Баренцевом море.РБК11:25
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