Армия и оружие

Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодокRT на русском 02:16

Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
Читать в источнике
Комментировать70
с чего всё началось
Министерство обороны России опубликовало
 видеозапись, на которой показан пуск баллистической ракеты «Булава» с атомной подлодки «Юрий Долгорукий» в Баренцевом море.
РБК11:25

Подробнее о событии

Минобороны показало пуск ракеты «Булава» с АПЛ «Юрий Долгорукий»

Известия12:06

Пуск ракеты «Булава» в Баренцевом море — видео

RT на русском08:03

Опубликовано видео пуска баллистической ракеты «Булава» с подлодки

РЕН ТВ09:01

Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»

ТАСС08:43

Минобороны показало видео пуска «Булавы» с атомной подлодки

РБК11:25

Опубликовано видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»

РИА Новости07:08

Российские подлодки провели пуски баллистических ракет на полигонах

Интерфакс01:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:17, Ашберн

«Булава» из Баренцева моря долетела до Камчатки. Видео

Вести.UZ08:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:17, Ашберн
Музыка

Игорь Крутой открыл конкурс «Новая волна» в Сочи

Обновлено в 14:53
Политика

Туск предложил пригласить Украину вместо России на следующий саммит G7

Глава Евросовета Дональд Туск высказал идею пригласить на очередной саммит G7 Украину в качестве гостя.
Обновлено в 09:18
Политика

МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью Уилана

МИД России прокомментировал опубликованный в Twitter призыв посольства США в России отпустить домой обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.
Обновлено в 12:08
Футбол

День сурка: «Динамо» потеряло очки в матче с «Олимпиком»

Киевское «Динамо» провело событийный матч пятого тура чемпионата Украины с «Олимпиком».
Обновлено в 14:32
Происшествия

Французская полиция применила водометы против недовольных саммитом G7

Обновлено в 13:39
Кино

Кит Харингтон сыграет в новом фильме студии Marvel

Голливудский актер Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel. Об этом пишет издание Deadline со ссылкой на источник.
Обновлено в 02:01
Происшествия

В Уфе слепую женщину не пустили с собакой-поводырем в автобус

В субботу местные СМИ сообщили, что водитель отказался впускать незрячую жительницу Уфы и ее маленькую дочь в маршрутный автобус из-за собаки-поводыря, которая сопровождала свою хозяйку.
Обновлено в 08:25
Культура

Ролик с собакой-гипнотизёром завоевал популярность в Сети

После повторной публикации видео «завоевало» Twitter, его пользователи впервые обратили внимание на удивительную собаку.
Обновлено вчера в 14:35
Единоборства

Украинский боксер Усик отказался боксировать с россиянами

Украинский боксер Александр Усик отказался от поединка против россиянина Андрея Федосова.
Обновлено в 13:41
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы

В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено вчера в 07:17
Кино

Умер легендарный переводчик фильмов Юрий Живов

Обновлено в 07:57
Политика

Все лидеры стран G7 прибыли на саммит в Биарриц

Все главы государств и правительств стран - участниц Группы семи (G7) прибыли во французский Биарриц, где в субботу откроется саммит этой международной группы.
Обновлено в 11:35
Фигурное катание

Фигуристка Валиева победила на этапе юниорского Гран-при

Российская фигуристка Камила Валиева завоевала первое место в рамках первого этапа юниорского Гран-при, который проходит во Франции.
Обновлено вчера в 17:00
Космос

Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»

Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено в 08:58
Происшествия

NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении

Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
Обновлено в 11:35
Происшествия

«Победа» заявила об опоздании недопущенной на рейс пассажирки

В пресс-службе авиакомпании "Победа" сообщили, что пассажирка, не допущенная на рейс в Чебоксары, опоздала на посадку на три минуты.
Обновлено в 12:39
Происшествия

В Берлине арестовали россиянина по подозрению в убийстве

В Берлине задержан 49-летний гражданин России, которого подозревают в убийстве 40-летнего гражданина Грузии.
Обновлено в 14:22
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в матче третьего тура АПЛ

"Ливерпуль" обыграл "Арсенала" со счетом 3:1 в домашнем матче третьего тура Английской премьер-лиги.
Обновлено в 14:22
Наука

Метаболический профиль предсказал смерть в течение 10 лет с точностью в 83 процента

Среди показателей, предсказывающих смерть, ученые выделили уровень содержания глюкозы, жиров, молочной кислоты, альбуминов и другие, а точность предсказания на отдельной выборке людей в пятилетней перспективе составила 83,7 процента.
Обновлено вчера в 06:58
Происшествия

Вертолет Ми-2 разбился на Кубани

Вертолет Ми-2 упал в субботу в Каневском районе Краснодарского края, погиб пилот. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах края.
Обновлено в 12:11
Происшествия

На Украине в результате взрыва двух гранат погибли два человека

Два человека погибли в результате взрыва двух гранат в украинском городе Ивано-Франковск.
Обновлено в 13:49
Единоборства

Ковалев и Ярд успешно прошли взвешивание

Вес Ковалева составил 79,2 кг (при лимите полутяжелого веса в 79,4 кг), Ярд оказался немного легче — 78,9 кг.
Обновлено вчера в 05:35
Авто

Skoda раскрыла характеристики нового Skoda Superb для России

Чешская компания Skoda получила ОТТС на обновленный Skoda Superb, продажи которого начнутся в России этой осенью.
Обновлено вчера в 10:52
Культура

Пётр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом

Обновлено в 07:29
Наука

Как работает альцгеймерическая мутация

Оказалось, что австралийская мутация отчасти меняет спиральную укладку того участка АРР, который находится в мембране, и делает его более доступным для воды, так что в результате ферменту становится проще отщеплять от АРР именно высокопатогенный бета-амилоид – количество бета-амилоида из 42 аминокислот в мозге повышается.
Обновлено вчера в 01:24
Происшествия

Завершился демонтаж севшего на кукурузное поле A321

Завершился демонтаж самолета «Уральских авиалиний» Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено в 10:26
Энергетика

США направили 12 млн баррелей нефти в Китай

Обновлено в 12:44
Политика

В Киеве начался «Марш защитников Украины»

"Марш защитников Украины", альтернативный официальному "Шествию достоинства", проходит в Киеве в рамках празднования Дня независимости страны, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес

Появилась фотография сильно располневшего Александра Домогарова

Свежий снимок актера театра и кино Александра Домогарова вызвал недоумение в Сети.
Обновлено в 09:30
Авто

Объявлена стоимость одной из самых мощных моделей Ferrari

Стоимость новинки компания оценила в 430 000 евро. В продажу авто поступит уже в конце 2019 года.
Обновлено в 07:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное