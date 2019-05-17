Армия и оружие
Минобороны сообщило о подготовке боевиками провокации в ИдлибеИзвестия вчера в 23:52
По данным центра, жители населенного пункта Серакаб сообщили, что террористы свозят в районе химические вещества и обломки российских авиационных фугасных бомб. Отмечается, что провокация будет снята на видео и выложена в соцсетях западными СМИ.
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Энергетика
Россия и Белоруссия оценят косвенные потери из-за ситуации с «Дружбой»
Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко сообщил, что рабочая группа, созданная совместно с Россией для оценки убытков из-за ЧП в трубопроводе "Дружба", оценит косвенные потери Минска, которые касаются недополученной выручки от транзита нефти и от собственного экспорта.
Обновлено в 09:33
Общество
Умерла самая известная кошка планеты Grumpy Cat
Самая известная кошка планеты Соус Тардар, более известная как Grumpy Cat ("Сердитая кошка"), прославленная своим неизменно угрюмым и недовольным выражением лица героиня миллионов мемов, умерла на восьмом году жизни 14 мая.
Обновлено в 06:55
Происшествия
СМИ сообщили об изъятии 12 млрд рублей у арестованных полковников ФСБ
У бывших начальников отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ, обвиняемых во взятках и мошенничестве, изъяли наличные и драгоценности на сумму более чем 12 млрд рублей.
Обновлено в 10:10
Экономика
Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok продать компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн» 9,99% банка «Восточный».
Обновлено в 04:45
Музыка
Сергей Лазарев выступил в полуфинале «Евровидения-2019»
Обновлено вчера в 16:04
Политика
Глава оперативного управления МВД уходит в отставку
Глава оперативного управления МВД генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин, ранее возглавлявший московский главк, заявил, что планирует уйти в отставку.
Обновлено вчера в 22:16
Экономика
Росстат оценил рост ВВП России в первом квартале 2019 года в 0,5%
По данным Росстата, рост ВВП России в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составит 0,5%. Это хуже прогноза Минэкономразвития, ранее оценившего этот же рост в 0,8%.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Следствие просит продлить арест экс-министра Абызова ещё на два месяца
Следствие ходатайствует о продлении ещё на два месяца меры пресечения в виде ареста для обвиняемого в хищении государственных средств экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 09:38
Экономика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.
Обновлено в 02:46
Политика
Минюст прорабатывает вопрос об отмене клеток в судах
Министерство юстиции прорабатывает вопрос о реализации предложения об отмене клеток и "аквариумов" в залах судов, заявил министр юстиции РФ Александр Коновалов.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Двое руководителей ХК «Торпедо» задержаны по подозрению в растрате
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова официального представителя СУ СК РФ по Нижегородской области Алексея Воронина, речь идёт об исполнительном директоре «Торпедо» Сергее Матюнине и финансовом директоре клуба Наталье Ерёминой.
Обновлено в 08:24
Политика
Пасечник заявил о желании почти всех в ЛНР получить российский паспорт
Российский паспорт хотят получить практически все граждане самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявил ее глава Леонид Пасечник, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:48
Авто
Вседорожная Lada Granta Cross появилась у дилеров
АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Политика
Глава МИД Германии: Россия останется в ПАСЕ
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что на сессии комитета министров Совета Европы была достигнута договоренность о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее организации (ПАСЕ).
Обновлено в 08:08
Шоу-бизнес
Виктория Боня не желает, чтобы ее дочь была «помешана на тряпках»
Хотя красавица имеет самое непосредственное отношение к миру фешен-бизнеса, она старается не возводить одежду в культ, так как не хочет, чтобы дочь была «помешана на тряпках».
Обновлено в 06:06
Политика
Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в Раде
Партия «Народный фронт» вышла из состава парламентской коалиции в Верховной раде, сообщил 17 мая телеканал «Рада».
Обновлено в 03:22
Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
На Троекуровском кладбище Москвы закончилась церемония прощания с журналистом, главным редактором радио "Говорит Москва" Сергеем Доренко.
Обновлено в 06:19
Политика
Секретарь СНБО Украины Турчинов подал в отставку
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов написал заявление об отставке, сообщает УНИАН.
Обновлено в 09:57
Общество
Вслед за Екатеринбургом протесты против застройки парков начались в других городах России
Нижний Новгород: Церковь отнимает скверы По примеру Екатеринбурга выступают против строительства часовни в сквере памяти погибшим милиционерам на улице Прыгунова жители Нижнего Новгорода.
Обновлено в 08:25
Политика
Глава ДНР сообщил об установлении организаторов убийства Захарченко
Следствие установило всю цепочку организаторов, исполнителей и заказчиков убийства бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко в августе прошлого года.
Обновлено в 06:15
Общество
На проект «Старшее поколение» выделят 100 миллиардов рублей
Как рассказал Дмитрий Медведев, в ближайшие годы финансирование составит 100 миллиардов рублей.
Обновлено в 09:35
Технологии
Немецкое пятиместное аэротакси совершило первый полет
Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси.
Обновлено вчера в 12:46
Политика
Суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
Обновлено в 07:35
Транспорт
Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды в Метрогородке
"В ближайшем будущем начнем строительство развязки на Открытом шоссе, которое улучшит движение для заезда на Северо-Восточную хорду и на Открытом шоссе", - отметил Собянин.
Обновлено в 08:02
Экономика
Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам
«Норникель» потратил 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
Голая супермодель Эмили Ратаковски выступила против запрета абортов
Супермодель Эмили Ратаковски выступила против запрета абортов в Алабаме, США, обнаженной.
Обновлено в 05:37