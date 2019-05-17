Армия и оружие

Минобороны сообщило о подготовке боевиками провокации в ИдлибеИзвестия вчера в 23:52

По данным центра, жители населенного пункта Серакаб сообщили, что террористы свозят в районе химические вещества и обломки российских авиационных фугасных бомб. Отмечается, что провокация будет снята на видео и выложена в соцсетях западными СМИ.
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В Минобороны сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе

РИА Новости02:23

Минобороны узнало о подготовке провокации против ВКС России в Идлибе

РБК01:00

Минобороны: боевики обвинят Россию в применении химоружия в Сирии

Газета.Ruвчера в 23:09

Минобороны: Боевики готовят в Идлибе провокацию с химическим оружием

Life.ruвчера в 23:10

Российские военные сообщили о подготовке боевиками провокации в Сирии

Коммерсантъ00:55

В Минобороны сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе

ТАССвчера в 23:04

В ЦПВС сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе

RT на русскомвчера в 22:56
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Происшествия

Росавиация: экипаж сгоревшего SSJ-100 не выпустил закрылки при посадке

Обновлено в 09:43
Энергетика

Россия и Белоруссия оценят косвенные потери из-за ситуации с «Дружбой»

Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко сообщил, что рабочая группа, созданная совместно с Россией для оценки убытков из-за ЧП в трубопроводе "Дружба", оценит косвенные потери Минска, которые касаются недополученной выручки от транзита нефти и от собственного экспорта.
Обновлено в 09:33
Общество

Умерла самая известная кошка планеты Grumpy Cat

Самая известная кошка планеты Соус Тардар, более известная как Grumpy Cat ("Сердитая кошка"), прославленная своим неизменно угрюмым и недовольным выражением лица героиня миллионов мемов, умерла на восьмом году жизни 14 мая.
Обновлено в 06:55
Происшествия

СМИ сообщили об изъятии 12 млрд рублей у арестованных полковников ФСБ

У бывших начальников отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ, обвиняемых во взятках и мошенничестве, изъяли наличные и драгоценности на сумму более чем 12 млрд рублей.
Обновлено в 10:10
Экономика

Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком «Восточный»

Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok продать компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн» 9,99% банка «Восточный».
Обновлено в 04:45
Музыка

Сергей Лазарев выступил в полуфинале «Евровидения-2019»

Обновлено вчера в 16:04
Происшествия

Главу Докузпаринского района Дагестана заподозрили в покупке должности

Обновлено в 09:51
Политика

Глава оперативного управления МВД уходит в отставку

Глава оперативного управления МВД генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин, ранее возглавлявший московский главк, заявил, что планирует уйти в отставку.
Обновлено вчера в 22:16
Экономика

Росстат оценил рост ВВП России в первом квартале 2019 года в 0,5%

По данным Росстата, рост ВВП России в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составит 0,5%. Это хуже прогноза Минэкономразвития, ранее оценившего этот же рост в 0,8%.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Следствие просит продлить арест экс-министра Абызова ещё на два месяца

Следствие ходатайствует о продлении ещё на два месяца меры пресечения в виде ареста для обвиняемого в хищении государственных средств экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 09:38
Экономика

Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести

Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.
Обновлено в 02:46
Политика

Минюст прорабатывает вопрос об отмене клеток в судах

Министерство юстиции прорабатывает вопрос о реализации предложения об отмене клеток и "аквариумов" в залах судов, заявил министр юстиции РФ Александр Коновалов.
Обновлено в 08:33
Происшествия

Двое руководителей ХК «Торпедо» задержаны по подозрению в растрате

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова официального представителя СУ СК РФ по Нижегородской области Алексея Воронина, речь идёт об исполнительном директоре «Торпедо» Сергее Матюнине и финансовом директоре клуба Наталье Ерёминой.
Обновлено в 08:24
Политика

Пасечник заявил о желании почти всех в ЛНР получить российский паспорт

Российский паспорт хотят получить практически все граждане самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявил ее глава Леонид Пасечник, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:48
Авто

Вседорожная Lada Granta Cross появилась у дилеров

АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Политика

Глава МИД Германии: Россия останется в ПАСЕ

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что на сессии комитета министров Совета Европы была достигнута договоренность о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее организации (ПАСЕ).
Обновлено в 08:08
Шоу-бизнес

Виктория Боня не желает, чтобы ее дочь была «помешана на тряпках»

Хотя красавица имеет самое непосредственное отношение к миру фешен-бизнеса, она старается не возводить одежду в культ, так как не хочет, чтобы дочь была «помешана на тряпках».
Обновлено в 06:06
Политика

Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в Раде

Партия «Народный фронт» вышла из состава парламентской коалиции в Верховной раде, сообщил 17 мая телеканал «Рада».
Обновлено в 03:22
Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

На Троекуровском кладбище Москвы закончилась церемония прощания с журналистом, главным редактором радио "Говорит Москва" Сергеем Доренко.
Обновлено в 06:19
Политика

Секретарь СНБО Украины Турчинов подал в отставку

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов написал заявление об отставке, сообщает УНИАН.
Обновлено в 09:57
Кино

Роберт Паттинсон стал главным претендентом на роль нового Бэтмена

Обновлено в 02:46
Происшествия

Число арестованных за участие в протестах в Екатеринбурге выросло

Обновлено в 04:27
Общество

Вслед за Екатеринбургом протесты против застройки парков начались в других городах России

Нижний Новгород: Церковь отнимает скверы По примеру Екатеринбурга выступают против строительства часовни в сквере памяти погибшим милиционерам на улице Прыгунова жители Нижнего Новгорода.
Обновлено в 08:25
Политика

Глава ДНР сообщил об установлении организаторов убийства Захарченко

Следствие установило всю цепочку организаторов, исполнителей и заказчиков убийства бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко в августе прошлого года.
Обновлено в 06:15
Общество

На проект «Старшее поколение» выделят 100 миллиардов рублей

Как рассказал Дмитрий Медведев, в ближайшие годы финансирование составит 100 миллиардов рублей.
Обновлено в 09:35
Технологии

Немецкое пятиместное аэротакси совершило первый полет

Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси.
Обновлено вчера в 12:46
Политика

Суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины

Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
Обновлено в 07:35
Транспорт

Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды в Метрогородке

"В ближайшем будущем начнем строительство развязки на Открытом шоссе, которое улучшит движение для заезда на Северо-Восточную хорду и на Открытом шоссе", - отметил Собянин.
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Экономика

Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам

«Норникель» потратил 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес

Голая супермодель Эмили Ратаковски выступила против запрета абортов

Супермодель Эмили Ратаковски выступила против запрета абортов в Алабаме, США, обнаженной.
Обновлено в 05:37
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