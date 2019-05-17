Армия и оружие
Минобороны сообщило о подготовке боевиками провокации в ИдлибеИзвестия вчера в 23:52
По данным центра, жители населенного пункта Серакаб сообщили, что террористы свозят в районе химические вещества и обломки российских авиационных фугасных бомб. Отмечается, что провокация будет снята на видео и выложена в соцсетях западными СМИ.
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Политика
Зеленский станет президентом Украины 20 мая
Инаугурация Владимира Зеленского состоится 20 мая. Сам избранный президент настаивал на том, чтобы вступить в должность на день раньше.
Обновлено вчера в 06:57
Наука
Американский истребитель F-16 сделают опционально пилотируемым
Предполагается, что тестирование Matrix на истребителе F-16 версии Block 30 состоится до конца текущего года.
Обновлено в 08:17
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Политика
Белоруссия приостановила прокачку нефти по «Дружбе»
Транзитные прокачки в направлении Украины нестабильны и в настоящее время приостановлены из-за отсутствия свободных резервуаров на украинской территории для откачки "грязной" нефти, находящейся в трубопроводе.
Обновлено в 08:35
Футбол
Касильяс объявит о завершении карьеры
Пинту да Кошта хотел бы сохранить Касильяса в структуре клуба, скорее всего, переговоры с испанцем пройдут по окончанию сезона.
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Футбол
«Ювентус» объявил об уходе Аллегри с поста главного тренера
Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри покинет пост по окончании нынешнего сезона.
Обновлено в 07:38
Экономика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.
Обновлено в 02:46
Политика
Глава ДНР сообщил об установлении организаторов убийства Захарченко
Следствие установило всю цепочку организаторов, исполнителей и заказчиков убийства бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко в августе прошлого года.
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Политика
Путин прокомментировал ситуацию вокруг храма в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 11:20
Общество
ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
Женщина бросила двухлетнюю девочку в московской поликлинике
Обновлено вчера в 17:52
Музыка
Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения-2019»
Обновлено вчера в 17:13
Кино
Роберт Паттинсон стал главным претендентом на роль Бэтмена
Звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон может сыграть роль Бэтмена в фильме Мэтта Ривза.
Обновлено в 01:59
Общество
Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat
Кошка, известная в Сети по прозвищу "Сердитый кот" (Grumpy Cat), умерла в возрасте семи лет. Об этом в твиттере сообщили ее хозяева.
Обновлено в 06:12
Экономика
Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам
«Норникель» потратил 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes.
Обновлено в 06:55
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Группа американских и французских ученых провела сканирование магнитно-резонансным томографом женщин, находившихся на втором периоде родов, и проследила, как в ходе этого процесса меняется череп ребенка.
Обновлено вчера в 05:59
Футбол
Александром Головиным интересуются «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Интер»
22-летний россиянин попал в сферу интересов лондонских "Арсенала" и "Тоттенхэма", а также итальянского "Интера".
Обновлено в 08:35
Политика
В ДНР наблюдают ажиотаж на паспорта
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что власти наблюдают повышенный интерес к получению паспортов самопровозглашенной республики, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:11
Политика
Климкин написал заявление об отставке
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Избившего пилотов «Аэрофлота» дебошира отправили в СИЗО
Обновлено в 07:56
Театры
Жена Михаила Боярского станет худруком театра имени Ленсовета
Обновлено в 07:34
Политика
Суд открыл дело о запрете Порошенко выезда с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело, предполагающее запрет на выезд с Украины президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.
Обновлено в 05:30
Культура
Group-IB нашла уязвимость в системе голосования на шоу «Голос. Дети»
Глава Group-IB Илья Сачков считает систему, выбранную Первым каналом, непригодной для голосования.
Обновлено вчера в 14:19
Общество
Ева Лонгория показала грудь на премьере «Рокетмена» в Каннах: фото
Ева Лонгория в третий день проведения кинофестиваля дважды сменила платье на премьере фильма "Рокетмэн" про знаменитого Элтона Джона.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Всех обвиняемых в изнасиловании дознавательницы в Уфе отпустили домой
В Уфе под домашний арест отпустили последнего обвиняемого в изнасиловании дознавательницы.
Обновлено в 08:45
Политика
Лавров впервые за пять лет встретился с главой МИД Польши
Министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с главой польского МИДа Яцеком Чапутовичем на сессии Комитета министров иностранных дел Совета Европы (КМСЕ), которая прошла в Хельсинки.
Обновлено в 06:59
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
С этого года вступили в действие новые правила любительской рыбалки.
Обновлено в 04:49
Политика
Тайвань первым в Азии легализовал однополые браки
Обновлено в 07:48