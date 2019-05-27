Минобороны решило ужесточить правила призыва в армиюГазета.Ru 21:10

Поправки в закон Минобороны планирует окончательно доработать уже к концу месяца. После их принятия Госдумой уточнения будут внесены и в «Положение о призыве на военную службу граждан РФ».

с чего всё началось

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия". По данным издания, ведомство предлагает ввести контрольное медицинское освидетельствование.

Гаджеты Samsung предлагает обменять смартфоны Huawei на Galaxy S10 Каким спросом пользуется данное предложение неизвестно, но стоит отметить, что в Индии Amazon устроила большую распродажу смартфонов Huawe и Honor.

Экономика В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.

Общество Москва стала лидером по социальным расходам Специалисты установили, что наибольший объем социальных расходов на человека выделяется из бюджетов Москвы, Санкт-Петербурга, Сахалинской области, ХМАО и ЯНАО, меньше всего средств на это направление выделяется на Камчатке, Чукотке и в Якутии.

Хоккей Сборная Финляндии победила Канаду в финале чемпионата мира по хоккею Финал чемпионата мира по хоккею завершился победой сборной Финляндии над канадской командой со счетом 3:1. Встреча прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе.

Политика Глава Huawei выступил против ответных мер КНР в отношении Apple Гендиректор китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что выступает против каких-либо мер в отношении американской корпорации Apple в ответ на решение Вашингтона внести Huawei в черный список.

Политика Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков "Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.

Экономика Leroy Merlin запускает новую сеть в России Leroy Merlin запускает новую сеть в России Один из крупных игроков российского DIY-рынка — Leroy Merlin — нашел способ использовать доставшиеся ему от финской Kesko площади бывших магазинов K-rauta.

Общество В Приморье объявлено штормовое предупреждение Главное управление МЧС по Приморскому краю объявило в регионе штормовое предупреждение в связи с ожидаемыми ливнями и сильным ветром на западе края вечером в понедельник, 27 мая.

Происшествия Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.

Музыка Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети» Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.

Происшествия В УФСИН опровергли данные об избиении заключенного в ярославском СИЗО Осужденный мужчина, умерший в больнице в Ярославле, не был избит, его госпитализировали из СИЗО после попытки суицида, говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте УФСИН по Ярославской области.

Экономика Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у российских граждан Депутат отметил, что в Европе торговые сети используют автоматы, которые измельчают пластик и стекло, после чего они направляются на переработку.

Кино Джеймс Макэвой покидает команду «Людей Икс» Актер Джеймс Макэвой, исполнитель роли профессора Чарльза Ксавьера в фильмах "Люди Икс", заявил, что больше не будет принимать участие в съемках франшизы.

Религия Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.

Политика «Единая Россия» рассмотрит нападение чиновника на журналиста Комиссия «Единой России» по этике рассмотрит нападение главы Ширинского района республики Хакасия Сергея Зайцева на съемочную группу телеканала «Россия 24».

Транспорт Водителям такси могут запретить работать сверх нормы Таксистам могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси.

Происшествия Полицейского ранили ножом при попытке разнять драку в Ленобласти В городе Волхов Ленинградской области сотрудник полиции был ранен ножом, когда он попытался разнять драку.

Общество Корова на мотоцикле порадовала пользователей соцсетей Видео снял один из участников движения. Корова едет на коленях у своего хозяина, который ведет мотоцикл, и спокойно переносит дорогу.

Политика Партия Brexit лидирует на выборах в Европарламент в Британии Партия Brexit, поддерживающая выход страны из Евросоюза, побеждает на выборах в Европарламент в Великобритании.

Здоровье Чистый обман. Продажа воды в бутылках – крупнейшая афера XXI века По подсчётам Beverage Marketing Corporation, в мире в год продаётся 460 млрд л питьевой воды в бутылках (для сравнения: молока продают вдвое меньше – 242,2 млрд л).

Хоккей Илья Ковальчук: Не дождетесь, чтобы я ушел В матче за "бронзу" с Чехией, завершившемся победой в серии буллитов (3:2), Ковальчук забил свой "хоккеийный пенальти".

Общество Служащим новосибирской Росгвардии запретили выезд в отпуск в 237 стран В требовании Курбанова указано, что при рассмотрении рапортов на отпуск следует руководствоваться перечнем, а посещение третьих стран, не указанных в решении о временном ограничении права сотрудника на выезд из РФ, запрещается.