Армия и оружие
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армиюГазета.Ru 21:10
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия". По данным издания, ведомство предлагает ввести контрольное медицинское освидетельствование.
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с чего всё началось
Поправки в закон Минобороны планирует окончательно доработать уже к концу месяца. После их принятия Госдумой уточнения будут внесены и в «Положение о призыве на военную службу граждан РФ».Известия17:02
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Гаджеты
Samsung предлагает обменять смартфоны Huawei на Galaxy S10
Каким спросом пользуется данное предложение неизвестно, но стоит отметить, что в Индии Amazon устроила большую распродажу смартфонов Huawe и Honor.
Обновлено в 15:19
Экономика
В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям
26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
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Общество
Москва стала лидером по социальным расходам
Специалисты установили, что наибольший объем социальных расходов на человека выделяется из бюджетов Москвы, Санкт-Петербурга, Сахалинской области, ХМАО и ЯНАО, меньше всего средств на это направление выделяется на Камчатке, Чукотке и в Якутии.
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Хоккей
Сборная Финляндии победила Канаду в финале чемпионата мира по хоккею
Финал чемпионата мира по хоккею завершился победой сборной Финляндии над канадской командой со счетом 3:1. Встреча прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе.
Обновлено в 16:31
Происшествия
В Мексике водитель трейлера протаранил 15 автомобилей
Обновлено в 19:48
Политика
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Гендиректор китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что выступает против каких-либо мер в отношении американской корпорации Apple в ответ на решение Вашингтона внести Huawei в черный список.
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Обновлено вчера в 10:36
Политика
Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Экономика
Leroy Merlin запускает новую сеть в России
Leroy Merlin запускает новую сеть в России Один из крупных игроков российского DIY-рынка — Leroy Merlin — нашел способ использовать доставшиеся ему от финской Kesko площади бывших магазинов K-rauta.
Обновлено в 18:18
Общество
В Приморье объявлено штормовое предупреждение
Главное управление МЧС по Приморскому краю объявило в регионе штормовое предупреждение в связи с ожидаемыми ливнями и сильным ветром на западе края вечером в понедельник, 27 мая.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Скандальное видео со Штрахе передала СМИ немецкая арт-группа
Обновлено в 09:32
Происшествия
Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено в 16:42
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Происшествия
В УФСИН опровергли данные об избиении заключенного в ярославском СИЗО
Осужденный мужчина, умерший в больнице в Ярославле, не был избит, его госпитализировали из СИЗО после попытки суицида, говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте УФСИН по Ярославской области.
Обновлено в 10:16
Экономика
Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у российских граждан
Депутат отметил, что в Европе торговые сети используют автоматы, которые измельчают пластик и стекло, после чего они направляются на переработку.
Обновлено в 18:40
Кино
Джеймс Макэвой покидает команду «Людей Икс»
Актер Джеймс Макэвой, исполнитель роли профессора Чарльза Ксавьера в фильмах "Люди Икс", заявил, что больше не будет принимать участие в съемках франшизы.
Обновлено в 21:18
Наука
Эксперимент по сжатию льда не подтвердил «двуличность» воды
Обновлено 24 мая в 14:12
Религия
Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки
Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Политика
«Единая Россия» рассмотрит нападение чиновника на журналиста
Комиссия «Единой России» по этике рассмотрит нападение главы Ширинского района республики Хакасия Сергея Зайцева на съемочную группу телеканала «Россия 24».
Обновлено в 18:16
Транспорт
Водителям такси могут запретить работать сверх нормы
Таксистам могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси.
Обновлено в 21:25
Происшествия
Полицейского ранили ножом при попытке разнять драку в Ленобласти
В городе Волхов Ленинградской области сотрудник полиции был ранен ножом, когда он попытался разнять драку.
Обновлено в 12:06
Общество
Корова на мотоцикле порадовала пользователей соцсетей
Видео снял один из участников движения. Корова едет на коленях у своего хозяина, который ведет мотоцикл, и спокойно переносит дорогу.
Обновлено в 21:01
Общество
Ирландка пожаловалась на угнетения со стороны мужа-призрака
Обновлено в 12:38
Политика
Партия Brexit лидирует на выборах в Европарламент в Британии
Партия Brexit, поддерживающая выход страны из Евросоюза, побеждает на выборах в Европарламент в Великобритании.
Обновлено в 20:03
Здоровье
Чистый обман. Продажа воды в бутылках – крупнейшая афера XXI века
По подсчётам Beverage Marketing Corporation, в мире в год продаётся 460 млрд л питьевой воды в бутылках (для сравнения: молока продают вдвое меньше – 242,2 млрд л).
Обновлено в 17:07
Хоккей
Илья Ковальчук: Не дождетесь, чтобы я ушел
В матче за "бронзу" с Чехией, завершившемся победой в серии буллитов (3:2), Ковальчук забил свой "хоккеийный пенальти".
Обновлено в 15:10
Общество
Служащим новосибирской Росгвардии запретили выезд в отпуск в 237 стран
В требовании Курбанова указано, что при рассмотрении рапортов на отпуск следует руководствоваться перечнем, а посещение третьих стран, не указанных в решении о временном ограничении права сотрудника на выезд из РФ, запрещается.
Обновлено в 17:14
Происшествия
В Китае ребенок погиб при обрушении сцены театра
Один ребенок погиб и еще 14 человек пострадали при обрушении сцены театра во время вечернего выступления в городе Чжанчжоу восточной китайской провинции Фуцзянь, говорится в заявлении администрации особой экономической зоны города, где случилось происшествие.
Обновлено в 01:10