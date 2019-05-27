Армия и оружие

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армиюГазета.Ru 21:10

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия". По данным издания, ведомство предлагает ввести контрольное медицинское освидетельствование.
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с чего всё началось

Ограниченно негоден: Минобороны готово ужесточить правила призыва

Поправки в закон Минобороны планирует окончательно доработать уже к концу месяца. После их принятия Госдумой уточнения будут внесены и в «Положение о призыве на военную службу граждан РФ».
Известия17:02

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Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Газета.Ru21:10

СМИ узнали об идее Минобороны ужесточить правила медкомиссии

РБК21:33

Минобороны может ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников

ТАСС20:56

Минобороны собралось ужесточить процедуру прохождения медкомиссии

Телеканал 360°19:16

В России захотели ужесточить правила призыва в армию

Lenta.ru20:56

Минобороны может ужесточить процедуру прохождения медкомиссии

Известия18:55

Минобороны намерено ужесточить правила призыва на службу

РЕН ТВ17:45
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Гаджеты

Samsung предлагает обменять смартфоны Huawei на Galaxy S10

Каким спросом пользуется данное предложение неизвестно, но стоит отметить, что в Индии Amazon устроила большую распродажу смартфонов Huawe и Honor.
Обновлено в 15:19
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В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям

26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34
Общество

Москва стала лидером по социальным расходам

Специалисты установили, что наибольший объем социальных расходов на человека выделяется из бюджетов Москвы, Санкт-Петербурга, Сахалинской области, ХМАО и ЯНАО, меньше всего средств на это направление выделяется на Камчатке, Чукотке и в Якутии.
Обновлено в 17:36
Хоккей

Сборная Финляндии победила Канаду в финале чемпионата мира по хоккею

Финал чемпионата мира по хоккею завершился победой сборной Финляндии над канадской командой со счетом 3:1. Встреча прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе.
Обновлено в 16:31
Происшествия

В Мексике водитель трейлера протаранил 15 автомобилей

Обновлено в 19:48
Политика

Глава Huawei выступил против ответных мер КНР в отношении Apple

Гендиректор китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что выступает против каких-либо мер в отношении американской корпорации Apple в ответ на решение Вашингтона внести Huawei в черный список.
Обновлено в 20:40
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Обновлено вчера в 10:36
Политика

Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков

"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Экономика

Leroy Merlin запускает новую сеть в России

Leroy Merlin запускает новую сеть в России Один из крупных игроков российского DIY-рынка — Leroy Merlin — нашел способ использовать доставшиеся ему от финской Kesko площади бывших магазинов K-rauta.
Обновлено в 18:18
Общество

В Приморье объявлено штормовое предупреждение

Главное управление МЧС по Приморскому краю объявило в регионе штормовое предупреждение в связи с ожидаемыми ливнями и сильным ветром на западе края вечером в понедельник, 27 мая.
Обновлено вчера в 23:44
Политика

Скандальное видео со Штрахе передала СМИ немецкая арт-группа

Обновлено в 09:32
Происшествия

Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено в 16:42
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Происшествия

В УФСИН опровергли данные об избиении заключенного в ярославском СИЗО

Осужденный мужчина, умерший в больнице в Ярославле, не был избит, его госпитализировали из СИЗО после попытки суицида, говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте УФСИН по Ярославской области.
Обновлено в 10:16
Экономика

Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у российских граждан

Депутат отметил, что в Европе торговые сети используют автоматы, которые измельчают пластик и стекло, после чего они направляются на переработку.
Обновлено в 18:40
Кино

Джеймс Макэвой покидает команду «Людей Икс»

Актер Джеймс Макэвой, исполнитель роли профессора Чарльза Ксавьера в фильмах "Люди Икс", заявил, что больше не будет принимать участие в съемках франшизы.
Обновлено в 21:18
Наука

Эксперимент по сжатию льда не подтвердил «двуличность» воды

Обновлено 24 мая в 14:12
Религия

Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки

Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Политика

«Единая Россия» рассмотрит нападение чиновника на журналиста

Комиссия «Единой России» по этике рассмотрит нападение главы Ширинского района республики Хакасия Сергея Зайцева на съемочную группу телеканала «Россия 24».
Обновлено в 18:16
Транспорт

Водителям такси могут запретить работать сверх нормы

Таксистам могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси.
Обновлено в 21:25
Происшествия

Трое детей погибли в результате пожара в Новосибирской области

Обновлено в 14:21
Происшествия

Полицейского ранили ножом при попытке разнять драку в Ленобласти

В городе Волхов Ленинградской области сотрудник полиции был ранен ножом, когда он попытался разнять драку.
Обновлено в 12:06
Общество

Корова на мотоцикле порадовала пользователей соцсетей

Видео снял один из участников движения. Корова едет на коленях у своего хозяина, который ведет мотоцикл, и спокойно переносит дорогу.
Обновлено в 21:01
Общество

Ирландка пожаловалась на угнетения со стороны мужа-призрака

Обновлено в 12:38
Политика

Партия Brexit лидирует на выборах в Европарламент в Британии

Партия Brexit, поддерживающая выход страны из Евросоюза, побеждает на выборах в Европарламент в Великобритании.
Обновлено в 20:03
Происшествия

В Подмосковье ребенок оказался в реанимации после нападения собаки

Обновлено в 18:25
Здоровье

Чистый обман. Продажа воды в бутылках – крупнейшая афера XXI века

По подсчётам Beverage Marketing Corporation, в мире в год продаётся 460 млрд л питьевой воды в бутылках (для сравнения: молока продают вдвое меньше – 242,2 млрд л).
Обновлено в 17:07
Хоккей

Илья Ковальчук: Не дождетесь, чтобы я ушел

В матче за "бронзу" с Чехией, завершившемся победой в серии буллитов (3:2), Ковальчук забил свой "хоккеийный пенальти".
Обновлено в 15:10
Общество

Служащим новосибирской Росгвардии запретили выезд в отпуск в 237 стран

В требовании Курбанова указано, что при рассмотрении рапортов на отпуск следует руководствоваться перечнем, а посещение третьих стран, не указанных в решении о временном ограничении права сотрудника на выезд из РФ, запрещается.
Обновлено в 17:14
Происшествия

В Китае ребенок погиб при обрушении сцены театра

Один ребенок погиб и еще 14 человек пострадали при обрушении сцены театра во время вечернего выступления в городе Чжанчжоу восточной китайской провинции Фуцзянь, говорится в заявлении администрации особой экономической зоны города, где случилось происшествие.
Обновлено в 01:10
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