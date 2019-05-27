Минобороны решило ужесточить правила призыва в армиюГазета.Ru 21:10

Предложенные Минобороны поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе» (имеются в распоряжении «Известий») позволят комиссиям ставить под сомнение заключения гражданских медиков и направлять призывников на обследование в госпитали.

с чего всё началось

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия". По данным издания, ведомство предлагает ввести контрольное медицинское освидетельствование.

Футбол Кафельников призвал болельщиков «Спартака» к бойкоту Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников призвал болельщиков «Спартака» отказаться от абонементов на следующий сезон.

Музыка Победителями «Голос. Дети» объявлены все финалисты Гендиректор заявил, что в этой ситуации они не могут проводить повторное голосование, и объявил победителями всех финалистов, включая Микеллу Абрамову.

Политика Трамп встретился с новым императором Японии Нарухито Президент США Дональд Трамп стал первым иностранным главой государства, удостоившимся аудиенции у нового императора Японии Нарухито.

Политика В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24» Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Экономист Науседа лидирует на выборах президента Литвы Экономист Гитанас Науседа упрочил свой перевес во втором туре состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов, где он соперничал с экс-министром финансов Ингридой Шимоните.

Политика Россия учла историю в ситуации с трибуналом в Гамбурге Решение Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге касательно задержанных Россией моряков и судов ВМСУ является предварительной мерой, а не окончательным решением.

Политика Последствия дефолта на Украине оценили в Раде Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что население Украины вряд ли сможет выжить в случае объявление дефолта.

Происшествия В Перу произошло землетрясение магнитудой 8 В северной части Перу произошло землетрясение магнитудой 8. Об этом свидетельствуют материалы на сайте американской Геологической службы (USGS).

Политика Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

Общество В Уфе распродают арестованные квартиры В Уфе с молотка уйдут арестованные квартиры. Очередной аукцион по продаже имущества должников состоится 14 июня.

Экономика В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.

Здоровье В Баргузинскую ЦРБ отправили замминистра здравоохранения В Бурятии в Баргузинскую центральную районную больницу отправили заместителя министра здравоохранения республики.

Экономика В магазинах России станет меньше ценников Минпромторг разработал проект постановления, согласно которому в правила продажи отдельных видов товаров вносятся изменения и соответственно уменьшается количество ценников.

Экономика «Азбука вкуса» начала поставлять готовую еду на автозаправки В апреле 2019 г. сеть начала поставлять готовую продукцию в магазины финской сети Prisma в Петербурге.

Происшествия Дикий кабан устроил погром в переполненной людьми столовой и умер В китайском городе Нинбо, провинция Чжэцзян, дикий кабан забежал в столовую завода и распугал работников.

Общество Основной период сдачи ЕГЭ стартовал в российских школах В России стартовал основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Происшествия За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.

Политика Кургинян рассказал, что погубит Зеленского Новый президент Украины Владимир Зеленский действует не адекватно ситуации, в которой находится, заявил политолог, лидер движения "Суть времени", Сергей Кургинян 26 мая в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1".

Происшествия В Бразилии 15 человек погибли во время драки в тюрьме По меньшей мере 15 человек погибли во время драки, которая произошла между заключёнными в тюрьме штата Амазонас на северо-западе Бразилии.

Шоу-бизнес Сын Бекхэма подрался со своей девушкой в Каннах Ранее News.ru писал, что знаменитый английский футболист Дэвид Бекхэм на полгода стал пешеходом.

Футбол Адиев назвал условие, при котором Керимов был готов помочь «Анжи» Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев пояснил, почему бизнесмен и политик Сулейман Керимов не стал помогать клубу, находящемуся в трудном финансовом положении.

Здоровье Мы почувствовали: Кюндюл Иванов о переменах в здравоохранении Якутии В целом за последний год в сфере здравоохранения республики произошли значительные подвижки, которые в конечном итоге должны привести к росту качества оказания медицинских услуг, считает главный врач республиканского кардиологического диспансера Кюндюл Иванов.