Минобороны решило ужесточить правила призыва в армиюГазета.Ru вчера в 21:10

Поправки в закон Минобороны планирует окончательно доработать уже к концу месяца. После их принятия Госдумой уточнения будут внесены и в «Положение о призыве на военную службу граждан РФ».

с чего всё началось

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия". По данным издания, ведомство предлагает ввести контрольное медицинское освидетельствование.

Шоу-бизнес Наталья Бардо полностью разделась ради новой фотосессии Наталья Бардо решила порадовать подписчиков и опубликовала обнаженную фотографию из солнечной Греции.

Экономика Страхование жизни в России стало сокращаться впервые за 10 лет Рынок страхования жизни упал впервые за 10 лет, сообщил на конференции председатель комитета ВСС по страхованию от несчастных случаев и развитию страхования жизни Максим Чернин.

Политика В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам Россия продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в ситуации с инцидентом в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном развитии событий после решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно украинских моряков.

Экономика Финансовый омбудсмен предложил использовать резерв ПФР в системе ухода Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг в России Юрий Воронин предложил использовать резерв Пенсионного фонда России (ПФР) для нужд выстраиваемой системы долговременного ухода.

Политика В Хакасии начали проверку после нападения чиновника на журналиста Ранее стало известно, что член "Единой России", глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала "Россия 24" в своем рабочем кабинете.

Экономика Тормозные риски: вероятность рецессии в России снизилась до 10% Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20–25% в начале года до 5–10% в III квартале.

Общество Рособрнадзор: утечек на момент старта ЕГЭ не было К началу Единого госэкзамена (ЕГЭ) никаких утечек экзаменационных материалов не было.

Авто Представлена первая модель возрожденной марки Austro Daimler В рамках Конкурса элегантности на вилле д’Эсте состоялась презентация первой модели возрожденной марки Austro Daimler — шутинг-брейка Bergmeister ADR 630 Shooting Grand.

Политика Коломойский раскрыл причину конфликта с Порошенко Украинский предприниматель Игорь Коломойский рассказал о причинах конфликта с экс-президентом страны Петром Порошенко.

Шоу-бизнес Яна Рудковская построила новый дом в стиле Аллы Пугачевой Новое жилище с башней, которое построили бизнесвумен с мужем Евгением Плющенко, в чем-то напоминает замок Аллы Пугачевой, но, конечно, гораздо меньших размеров.

Экономика Предварительная стоимость ВСМ Москва-Петербург станет известна в августе По словам министра, источники финансирования и этапы реализации ВСМ Москва-Петербург будут определены после того, как будет озвучена стоимость проекта.

Происшествия Экоактивисты пострадали на станции Шиес в ходе столкновений с охраной Несколько экоактивистов, дежурящих на станции Шиес Ленского района Архангельской области, пострадали в ходе утренних столкновений с ЧОП «Гарант Безопасности» в понедельник.

Авто АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.

Религия Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.

Экономика «Юлмарт» станет онлайн-витриной для китайской электроники Сам «Юлмарт» будет выступать лишь онлайн-витриной и местом получения заказов, договор купли-продажи заключается между покупателем и продавцом после полной предоплаты, а формированием, обработкой заказов, отправкой в Россию и таможенным оформлением товаров будет заниматься логистический партнер «Юлмарта» в Китае.

Происшествия В Дагестане три человека погибли в ДТП с двумя легковушками Три человека погибли, трое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Дагестане, сообщает МВД региона.

Транспорт Иностранным компаниям хотят запретить быть операторами такси в России Зарубежные сервисы такси не смогут предоставлять свои услуги на территории России.

Энергетика Белоруссия вернула России более 80 тысяч тонн грязной нефти К настоящему моменту Белоруссия вернула в Россию уже более 80 тысяч тонн загрязненной нефти, сообщили в понедельник в концерне "Белнефтехим".

Музыка Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети» Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.

Общество В День основания Петербурга возложат цветы к Медному всаднику В церемонии возложения цветов к Медному всаднику - памятнику императору Петру Великому, основателю Санкт-Петербурга, примут участие члены правительства города и депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга, а также представители командования Западного военного округа, и почетные граждане города.

Гаджеты AMD представила новые видеокарты Navi Radeon RX 5000 Компания AMD в честь своего юбилея представила линейку видеокарт Navi Radeon RX 5000. В этом году AMD празднует свое 50-летие.

Экономика В Москве выросли цены на полисы ОСАГО "Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".