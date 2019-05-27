Минобороны предлагает ужесточить правила призываREGNUM вчера в 21:51

Поправки в закон Минобороны планирует окончательно доработать уже к концу месяца. После их принятия Госдумой уточнения будут внесены и в «Положение о призыве на военную службу граждан РФ».

с чего всё началось

Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах, предложены Министерством обороны РФ. Об этом рассказал учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев изданию «Известия».

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