Политика
Минобороны предлагает ужесточить правила призываREGNUM вчера в 21:51
Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах, предложены Министерством обороны РФ. Об этом рассказал учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев изданию «Известия».
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с чего всё началось
Поправки в закон Минобороны планирует окончательно доработать уже к концу месяца. После их принятия Госдумой уточнения будут внесены и в «Положение о призыве на военную службу граждан РФ».Известиявчера в 17:02
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Происшествия
В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников газеты «Родина»
В Ставрополе мужчина напал на сотрудников газеты "Родина", сообщил губернатор края Владимир Владимиров в Instagram.
Обновлено в 08:03
Гаджеты
Новые смартфоны Huawei могут появиться в России с задержкой
Китайские производитель электроники Huawei предупредил российских ритейлеров о возможной задержке появления на рынке РФ новых смартфонов компании.
Обновлено в 06:24
Космос
Появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б»
Молния ударила в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М», пуск которой прошел утром 27 мая с космодрома Плесецк (Архангельская область).
Обновлено в 07:32
Культура
Михаил Тарковский стал лауреатом патриаршей премии за вклад в развитие русской литературы
Известный писатель Михаил Тарковский стал лауреатом патриаршей литературной премии.
Обновлено в 05:21
Экономика
В Москве выросли цены на полисы ОСАГО
"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Происшествия
СК начал проверку после нападения собаки на ребенка в Ногинске
Обновлено вчера в 19:09
Политика
Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple
Руководство Huawei выступает против того, чтобы Пекин принимал меры против компании Apple в ответ на решение Вашингтона внести китайскую фирму в чёрный список.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия
Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия
В Одессе подавили бунт в колонии
Обновлено в 07:02
Общество
Кадастровая палата разъяснила правила уведомления о сносе недвижимости
Как подчеркнули эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра, в соответствии с правилами, которые были установлены в августе прошлого года, объекты недвижимости могут подлежать сносу, если их сооружение не соответствует установленным параметрам.
Обновлено в 01:00
Экономика
Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 году
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам текущего года, вероятно, не превысит 1%.
Обновлено в 08:09
Религия
Шнуров в стихах ответил на слова патриарха Кирилла о храмах
Музыкант Сергей Шнуров написал в своем Instagram стихотворение, в котором прокомментировал заявление патриарха Кирилла, что РПЦ строит по три храма в сутки.
Обновлено вчера в 11:10
Политика
Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:47
Политика
В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам
Напомним, Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что России должна освободить украинских моряков и вернуть три судна - буксир и два катера, которые задержали российские пограничники в Керченском проливе прошлой осенью.
Обновлено в 02:55
Общество
Спецвыпуск «Голос. Дети» посмотрели 2,9 млн россиян
Апрельский финал проекта, в котором победительницей была объявлена дочь Алсу Микелла Абрамова, смотрели 3,2 млн человек.
Обновлено в 08:12
Экономика
Рынок страхования жизни упал впервые за десять лет
Сильнее всего упали сборы по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ), которое банки зачастую предлагают как более доходную альтернативу вкладам: согласно данным союза, премии по ИСЖ сократились на 26,1% до 46 млрд руб. ВСС раскрывает данные раньше Центробанка.
Обновлено в 04:04
Авто
Mazda отзывает в России более 1,6 тыс. автомобилей
Обновлено в 05:10
Общество
«Гринпис» составил рейтинг регионов по площади заброшенных земель
В понедельник «Гринпис» представил карту регионов с пустующими землями. Больше всего таких земель в Башкирии – 4,2 млн га, или 30% региона.
Обновлено в 05:35
Политика
Напавшего на журналиста чиновника исключат из партии
"Единая Россия" приняла решение исключить главу Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева из партии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:51
Технологии
Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн
Шесть вирусов, которые выбирались с учётом нанесённого ими экономического ущерба, были заключены в 10,2-дюймовый ноутбук Samsung NC10-14GB.
Обновлено вчера в 04:42
Игры
Paradox анонсирует новую глобальную стратегию на PDXCON 2019
PDXCON 2019 пройдет с 19 по 20 октября, на ивент Paradox привезет играбельную версию Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 и покажет стратегию от Джона Ромеро (John Romero).
Обновлено в 05:47
Происшествия
Бросившая сына в торговом центре москвичка попала на видео
Москвичка бросила сына в игровой комнате супермаркета и предложила сотрудникам магазина оставить ребенка себе.
Обновлено в 07:33
Авто
Лишенных прав автолюбителей хотят выслеживать с помощью камер
Поиск нарушителей планируется с помощью камер видеофиксации нарушений ПДД, после чего данные будут передаваться сотрудникам ГИБДД для оперативного перехвата проштрафовавшихся граждан.
Обновлено вчера в 19:19
Происшествия
Задержание сына экс-сенатора Галлямова сняли на видео
Обновлено в 06:55
Футбол
Абель Эрнандес покинет ЦСКА, но может перейти в другой клуб РПЛ
Абель Эрнандес перешел в ЦСКА в августе 2018 года на правах свободного агента. Его соглашение с московской командой рассчитано на три года.
Обновлено в 04:09
Музыка
Группа «Машина времени» отметит 50-летие большим турне
Рок-группа Машина времени отмечает 50-летие большим турне и переизданием лучших песен, сообщил бессменный лидер и основатель группы Андрей Макаревич.
Обновлено вчера в 18:53
Происшествия
На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников
Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
Обновлено в 07:36