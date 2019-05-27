Минобороны решило ужесточить правила призыва в армиюГазета.Ru вчера в 21:10

Предложенные Минобороны поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе» (имеются в распоряжении «Известий») позволят комиссиям ставить под сомнение заключения гражданских медиков и направлять призывников на обследование в госпитали.

с чего всё началось

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