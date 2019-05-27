Политика
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армиюГазета.Ru вчера в 21:10
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия". По данным издания, ведомство предлагает ввести контрольное медицинское освидетельствование.
Читать в источнике
Оценить618
с чего всё началось
Поправки в закон Минобороны планирует окончательно доработать уже к концу месяца. После их принятия Госдумой уточнения будут внесены и в «Положение о призыве на военную службу граждан РФ».Известиявчера в 17:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 09:59, Ашберн
Хоккей
Кучеров признан лучшим нападающим ЧМ по хоккею
Обновлено в 00:34
Экономика
Бывший член правления «Газпрома» займется подрядами монополии
В 2019 году инвестпрограмма должна составить 1,3 трлн руб. Весной 2019 года "Газпром" начал менять структуру управления закупок и состав правления, сменив ключевых заместителей главы правления и нескольких рядовых членов.
Обновлено в 07:54
Происшествия
В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина»
В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина".
Обновлено в 08:15
Происшествия
В Красноярске 7-летняя девочка упала в яму с золой
В Красноярске девочка получила 90% ожогов тела, упав в яму с золой, - сообщили в Следкоме по краю.
Обновлено в 08:06
Общество
Лувр закрылся из-за забастовки сотрудников
Сотрудники парижского Лувра в понедельник объявили забастовку в связи с чрезмерным, по их мнению, наплывом туристов, говорится в его сообщении в твиттере.
Обновлено в 08:10
Политика
Зеленский обвинил депутатов в уничтожении легитимности рады
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной рады и заявил, что их деятельность «уничтожила легитимность парламента».
Обновлено в 05:09
Происшествия
Заключенные устроили бунт в одесской колонии
Обновлено в 05:49
Политика
Зарубежные операторы такси могут лишиться работы в России
Иностранные компании, работающие в сфере таксомоторных перевозок, не смогут предоставлять свои услуги на территории России.
Обновлено в 06:35
Хоккей
«Сибирь» заключила контракт с финским вратарём Харри Сятери
«Сибирь» подписала контракт на один сезон с 29-летним финским голкипером Харри Сятери, сообщает пресс-служба новосибирского клуба.
Обновлено в 09:03
Общество
Число мужчин с ожирением в России за 16 лет выросло в три раза
Количество мужчин, страдающих ожирением, выросло в три раза с 2003 года.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту
Как сообщил портал «Страна.ua», часть пассажиров ехали к лайнеру в автобусе, когда самолет украинской авиакомпании МАУ уже взлетел.
Обновлено в 09:06
Политика
Путин назвал залог эффективной мерой пресечения для бизнесменов
Залог может быть эффективной мерой пресечения для бизнесменов, подозреваемых по экономическим уголовным делам, заявил президент Владимир Путин на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Против напавшего на журналиста чиновника возбудили дело
В отношении главы Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, возбудили уголовное дело.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Майкл Калви попросит следствие разрешить ему участвовать в ПМЭФ
"Основатель фонда Майкл Калви давно зарегистрирован как участник форума и надеется принять участие в мероприятиях, соответствующее прошение будет подано в следственный комитет в ближайшее время", - сообщили "Интерфаксу" в Baring Vostok.
Обновлено в 08:57
Политика
Морской трибунал требует от России освободить украинских моряков
Международный трибунал по морскому праву выдвинул требование к России освободить украинских военных моряков и корабли, которые были задержаны в Керченском проливе.
Обновлено 25 мая в 08:47
Путешествия
Красная Поляна попала в список самых дешевых курортов в России
В рейтинг самых дорогих курортов вошли Анапа, Евпатория, Ялта, Песчаное и Саки. Самыми дешевыми курортами оказались Симеиз и Красная Поляна.
Обновлено в 08:37
Политика
Французский историк объяснила, почему Европа отвергает Россию
Французский историк Элен Каррер д'Анкосс объяснила в интервью журналу Le Point, почему Европа отвергает Россию.
Обновлено в 04:45
Здоровье
В Самарской области нашли опасный куриный фарш и свинину
Сотрудники Самарской испытательной лаборатории провели проверку ряда образцов продуктов. Всего испытания прошли 94 пробы.
Обновлено в 06:20
Экономика
Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 году
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам текущего года, вероятно, не превысит 1%.
Обновлено в 08:09
Общество
Спецвыпуск «Голос. Дети» посмотрели 2,9 млн россиян
Апрельский финал проекта, в котором победительницей была объявлена дочь Алсу Микелла Абрамова, смотрели 3,2 млн жителей мегаполисов старше четырех лет.
Обновлено в 08:12
Космос
Появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б»
Молния ударила в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М», пуск которой прошел утром 27 мая с космодрома Плесецк (Архангельская область).
Обновлено в 07:32
Армия и оружие
Штурмовик «Суперграч» поступил в авиапарк ставропольского полка
Новейшим глубоко модернизированным Су-25СМ3 пополнилась штурмовая авиация в Ставропольском крае, сообщает Минобороны.
Обновлено в 09:46
Политика
На Украине возбудили четвертое уголовное дело против Порошенко
На Украине возбудили еще одно уголовное дело против Петра Порошенко, сообщил бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 09:34
Футбол
Объявлены бригады арбитров на стыковые матчи за право сыграть в РПЛ
Бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга обслужит первый стыковый матч за право сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ) между самарскими "Крыльями Советов" и командой Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Нижний Новгород".
Обновлено в 09:35
Общество
Проверка школьных знаний: в России начинается основной этап ЕГЭ
В понедельник, 27 мая, в России стартует основной этап Единого государственного экзамена.
Обновлено в 01:54
Общество
Жириновский поддержал женщин, не желающих иметь детей
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил в защиту женщин, которые осознанно отказываются от семейной жизни и рождения детей.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес
В Сети появились новые снимки детей Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой
В июне 2017 года весь мир огорошила новость о том, что подруга мировой знаменитости Энрике Иглесиаса российская теннисистка Анна Курникова родила певцу двойняшек — так тщательно звездная пара скрывала не только «интересное положение» будущей мамы, но и вообще свою личную жизнь.
Обновлено вчера в 23:00