Армия и оружие
Минобороны разобралось в скандале с сорванными погонамиВести.Ru 11:37
Как рассказали в военном ведомстве в субботу, 27 апреля, члены комиссии для проверки информации о "срывании погон" встречались и беседовали с курсантами, офицерским составом, а также представителями командования ВДВ и училища. Кроме того, было проведено анонимное анкетирование, передает ТАСС.
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