Армия и оружие
Минобороны рассказало о панике в вермахте при освобождении СевастополяРИА Новости вчера в 22:16
Министерство обороны России открыло на своем сайте новый мультимедийный раздел, приуроченный к 75-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков В раздел вошли уникальные рассекреченные документы из фондов Центрального архива военного ведомства.
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Минобороны опубликовало документы по случаю 75-й годовщины освобождения Севастополя
RT на русскомвчера в 22:20
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