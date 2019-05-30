Армия и оружие
Минобороны рассказало о модернизации «самолетов Судного дня»Взгляд.ру 19:07
Ил-80 разработан на основе пассажирского Ил-86, это летающий командный пункт. Также этот самолет называют «самолетом Судного дня», он предназначен для управления войсками в условиях ядерной войны.
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В России завершена разработка модернизированного «самолета судного дня»
Псковская Лента Новостей06:33
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