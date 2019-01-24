Общество
Минобороны рассекретило новые документы о блокаде ЛенинградаГазета.Ru 01:06
Минобороны впервые опубликовало архивные документы, касающиеся жизни блокадного Ленинграда и фронтовых операции по прорыву блокады. Среди них - документы о перевозке подлодок железнодорожным транспортом и строительстве подводного трубопровода по дну Ладожского озера.
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Происшествия
В Красноярском крае ученик устроил стрельбу возле школы
Учащийся устроил стрельбу в школе в поселке Абалаково в Енисейском районе Красноярского края, сообщил ТАСС в пятницу глава района Сергей Ермаков.
Обновлено в 03:31
Политика
Украинский депутат толкнул журналистку Скабееву
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия
В башнях комплекса «Москва-Сити» произошло задымление
Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб, в ресторане на 62-м этаже башни «Запад» произошло задымление из-за вспышки жировых отложений.
Обновлено в 05:16
Общество
СК проверяет сообщения о некачественном питании в школе в Юрге
Следователи проверяют информацию о некачественном питании в одной из школ города Юрги, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Кемеровской области.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Неизвестные попытались сжечь московского школьника
В конце сентября в Санкт-Петербурге группа подростков облила горючей жидкостью и подожгла 11-летнего мальчика с ДЦП.
Обновлено в 03:58
Экономика
Количество фальшивых денег в России в 2018 году снизилось на 15%
Количество поддельных денег в России в 2018 году снизилось на 15% - до 38,5 тыс. фальшивых банкнот, сообщается в пресс-релизе Банка России.
Обновлено в 05:26
Авто
Кроссовер Genesis GV80 замечен на тестах
Презентация серийного кроссовера от Genesis должна пройти осенью 2019 года, а продажи машины начнутся в 2020 году.
Обновлено в 04:37
Технологии
Apple уволила более 200 сотрудников из отдела по беспилотникам
Американская корпорация Apple уволила свыше 200 сотрудников, которые занимались разработкой самоуправляемого автомобиля Titan.
Обновлено в 01:33
Экономика
Минсельхоз зафиксировал резкий рост цен на курицу
По данным Росптицесоюза, по итогам всего 2018 года в России было произведено порядка 5 млн т мяса птицы, прирост по сравнению с предыдущим годом составил около 40 тыс. т. Резкое повышение цен на курицу связано с эффектом "низкой базы", считает аналитик "Черкизово": на протяжении 2017-го и в первой половине 2018 года цены находились на "аномально низком уровне".
Обновлено вчера в 23:44
Общество
Больше половины россиян считают трудным поиск работы после вуза
Поиск работы после вуза считают трудным около 55% опрошенных россиян, а 20% считают, что трудоустроиться по специальности невозможно.
Обновлено вчера в 23:41
Спорт
Больше 5 тысяч гостей ЧМ-2018 остаются в России нелегально
Обновлено в 05:45
Политика
Экс-советника Трампа Роджера Стоуна задержали во Флориде
Бывший советник президента США Дональда Трампа в период предвыборной гонки Роджер Стоун в пятницу задержан во Флориде.
Обновлено в 07:20
Авто
Опубликован топ-10 самых популярных в России иномарок с пробегом
Обновлено в 01:54
Авто
Источники сообщили о возвращении Opel в Россию
Обновлено в 03:51
Космос
NASA: связь с марсоходом Opportunity до сих пор не восстановлена
Связь с марсоходом Opportunity до сих пор не восстановлена. Об этом 25 января сообщается на сайте NASA.
Обновлено в 07:13
Происшествия
На северо-востоке Китая прогремел взрыв
Один человек погиб в результате взрыва на северо-востоке Китая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал Sina.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Трое грабителей до смерти избили ветерана ВОВ из-за 20 тысяч рублей
За год трое молодых людей дважды грабили 97-летнюю Надежду Михайловну, но в последний раз еще и жестоко избили ее.
Обновлено в 07:03
Авто
В Калининграде начали выпускать седан Kia K900
Предполагается, что на российский авторынок новинка поступит уже в первом квартале текущего года.
Обновлено вчера в 23:39
Единоборства
Емельяненко может сняться с боя с Бейдером
25 января журналист портала Sherdog, освещающего смешанные единоборства, Энтони Уокер сообщил, что Федору Емельяненко, готовящемуся к финалу Гран-при Bellator в тяжелом весе против Райана Бейдера, стало плохо в отеле в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 06:12
Гаджеты
Обновление Xiaomi Mi A2 провоцирует его бесконечную перезагрузку
После загрузки и установки обновления смартфон пытается совершить перезагрузку, но приближаясь к логотипу Android One он зависает и ничего с этим сделать не получатся.
Обновлено в 07:20
Наука
Ученые выяснили, почему некоторые люди никогда не толстеют
Обновлено вчера в 15:09
Общество
Экс-бухгалтер «Седьмой студии» рассказала о мошеннических схемах
Обновлено в 07:21
Происшествия
Мигрант обвинил полицейских в пытках по делу о взрыве в Магнитогорске
Правозащитник Бахром Хамроев отметил, что в настоящее время Зайнабидинов находится в магнитогорском СИЗО №2. Прокуратура рассматривает вопрос об экстрадиции задержанного в Киргизию, поскольку Зайнабидинов находится в международном розыске по делу о беспорядках в стране в июне 2010 года.
Обновлено в 07:30
Происшествия
ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Москве
Сотрудники Федеральной службы безопасности России ликвидировали в столице лабораторию, в которой производили наркотики в особо крупном размере.
Обновлено в 03:21
Технологии
В России предложили ввести платную регистрацию мобильных устройств
В Совете Федерации предложили ввести в России платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI).
Обновлено в 03:00
Общество
Наталья Гандурина покидает Forbes Russia
Заместитель генерального директора по коммерции Forbes Russia Наталья Гандурина покидает издание в связи со структурными изменениями в компании.
Обновлено в 05:28
Кино
Netflix сделает из «Обители зла» сериал
Американская компания Netflix решила выпустить сериал "Обитель зла", передает Deadline.
Обновлено в 00:19
Наука
Ученые нашли естественный способ защиты от рака
Возникновение онкологических заболеваний предотвращает процесс аутофагии в клетках, считают ученые калифорнийские ученые и специалисты немецкого Гейдельбергского университета.
Обновлено в 00:56
Общество
Сбербанк сообщил о планах соединить новый офис с метро и МЦК
Сбербанк ведет с ОАО «Российские железные дороги» и правительством Москвы переговоры о соединении своего нового офисного комплекса напротив «Москва-Сити» с метро и Московским центральным кольцом (МЦК).
Обновлено в 01:29
Общество
Спикер новгородского парламента объяснила свои слова о пособиях
Новгородский региональный парламент принял закон, согласно которому, получить 100 тыс. руб. за рождение первого ребенка смогут женщины до 29 лет.
Обновлено вчера в 09:45