Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы по освобождению Каунаса в 1944 годуРБК 19:53
Как следует из данных Минобороны, с октября 1941 года по март 1942 года было уничтожено 22 тыс. человек из мирного населения Каунаса. Ранее, 22 июня, в канун 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны Минобороны опубликовало рассекреченные документы о защите Брестской крепости.
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Минобороны РФ обнародовало доклад «СМЕРШ» 1944 года о казнях евреев в Каунасе
Московский Комсомолец16:48
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