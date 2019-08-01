Как следует из данных Минобороны, с октября 1941 года по март 1942 года было уничтожено 22 тыс. человек из мирного населения Каунаса. Ранее, 22 июня, в канун 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны Минобороны опубликовало рассекреченные документы о защите Брестской крепости.

Минобороны рассекретило документы по освобождению Каунаса в 1944 году

Футбол ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста года Международная федерация футбола (ФИФА) определилась с десятью претендентами на звание лучшего футболиста года.

Политика Суд в США отклонил иск Демпартии к России и Трампу Окружной суд Манхэттена принял решение об отклонении иска Национального комитета Демократической партии к России и Трампу по случают со взломом серверов демократов, сообщает 31 июля ТАСС.

Политика Медведев прибыл в Красноярск на совещание по лесным пожарам Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Красноярск, где проведет совещание по ситуации с лесными пожарами в Сибири.

Происшествия Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.

Общество Галкин уличил призывающих потушить пожары российских звезд в лицемерии Ранее Галкин раскритиковал модных блогеров, которые призвали на своих страницах к борьбе с пожарами в Сибири.

Происшествия В Иркутской области нашли живым одного из пропавших при паводке Один из семи пропавших без вести из-за паводка в Иркутской области найден живым, сообщил губернатор Сергей Левченко.

Футбол Зидан: «Верю, что Бэйл тренировался, а не играл в гольф» Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал информацию о том, что не полетевший с командой на Audi Cup хавбек Гарет Бэйл якобы играл в гольф во время матча "сливочных" с "Тоттенхэмом".

Общество Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.

Футбол «Манчестер Сити» представил ретро-форму в честь 125-летия клуба «Манчестер Сити» представил новый вариант формы, в которой он выступит в матче за Суперкубок Англии с «Ливерпулем».

Происшествия По делу о «массовых беспорядках» 27 июля предъявлено первое обвинение Задержанному Кириллу Жукову, ставшему первым фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, предъявлено обвинение, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в ночь на четверг.

Футбол «Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо» Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД.

Финансы ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.

Общество Леонардо Ди Каприо разместил видео о пожарах в Сибири Известный американский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо разместил видео о действующих в мире пожарах в своем аккаунте Instagram (12+).

Экономика Производитель Ray-Ban вложит €5,5 млрд в голландские оптики Французско-итальянская компания EssilorLuxottica, владеющая более чем 20 премиальными брендами очков, купит долю в голландской сетевой оптике за €5,5 млрд.

Здоровье Жжение в глазах оказалось симптомом смертоносной болезни Раздражение глаз жительницы Великобритании оказалось симптомом опухоли головного мозга. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

Наука Витамин А связан с более низкими шансами рака кожи Исследование не было разработано, чтобы доказать причинно-следственную связь, но витамин А работает, чтобы сохранить клетки кожи здоровыми, и поэтому он связан с более низким риском плоскоклеточного рака.

Технологии В России разработают мультикалиберное модульное стрелковое оружие Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех) получил патент на изобретение модульного огнестрельного оружия, в котором можно менять элементы в зависимости от задач, сообщили РИА Новости в пресс-службе института.

Политика Малайзия призвала отказаться от обвинений против России по делу MH17 Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла призвал мировое сообщество отказаться от голословных обвинений в адрес России по делу о крушении «Боинга» MH17.

Происшествия Врачи клиники в Подмосковье отправили пациентку с кровотечением в госбольницу на такси Росздравнадзор провел в июле проверку подмосковной частной клиники ООО "Институт здоровья", где пациентку с кровотечением направили в государственную больницу на такси вместо того, чтобы вызвать для нее скорую помощь.

Происшествия В Москве арестовали подозреваемого в госизмене Юрий Ещенко арестован по подозрению в государственной измене до 24 сентября.