Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы по освобождению Каунаса в 1944 годуРБК 19:53

Как следует из данных Минобороны, с октября 1941 года по март 1942 года было уничтожено 22 тыс. человек из мирного населения Каунаса. Ранее, 22 июня, в канун 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны Минобороны опубликовало рассекреченные документы о защите Брестской крепости.
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Минобороны рассекретило документы по освобождению Каунаса в 1944 году

РБК19:53

Минобороны рассекретило архивные документы ко дню освобождения Каунаса

RT на русском19:41

Минобороны рассекретило документы по освобождению Каунаса

Газета.Ru18:03

Минобороны рассекретило документ о зверствах литовских карателей в годы ВОВ

РИА Новости17:18

Минобороны РФ опубликовало документы об освобождении Каунаса Красной армией в 1944 году

ТАСС17:17

Минобороны РФ обнародовало доклад «СМЕРШ» 1944 года о казнях евреев в Каунасе

Московский Комсомолец16:48

На сайте Минобороны России открыт мультимедийный исторический раздел с архивными документами, посвященными 75-й годовщине освобождения Красной Армией города Каунас

ТК Звезда17:14
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ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста года

Международная федерация футбола (ФИФА) определилась с десятью претендентами на звание лучшего футболиста года.
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Суд в США отклонил иск Демпартии к России и Трампу

Окружной суд Манхэттена принял решение об отклонении иска Национального комитета Демократической партии к России и Трампу по случают со взломом серверов демократов, сообщает 31 июля ТАСС.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Красноярск, где проведет совещание по ситуации с лесными пожарами в Сибири.
Обновлено в 11:43
Происшествия

Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Общество

Галкин уличил призывающих потушить пожары российских звезд в лицемерии

Ранее Галкин раскритиковал модных блогеров, которые призвали на своих страницах к борьбе с пожарами в Сибири.
Обновлено в 08:20
Происшествия

В Иркутской области нашли живым одного из пропавших при паводке

Один из семи пропавших без вести из-за паводка в Иркутской области найден живым, сообщил губернатор Сергей Левченко.
Обновлено в 10:38
Транспорт

ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах

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Общество

В Москве возобновят строительство станции метро «Суворовская»

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Футбол

Зидан: «Верю, что Бэйл тренировался, а не играл в гольф»

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал информацию о том, что не полетевший с командой на Audi Cup хавбек Гарет Бэйл якобы играл в гольф во время матча "сливочных" с "Тоттенхэмом".
Обновлено в 19:21
Общество

Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая

Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.
Обновлено в 06:22
Футбол

«Манчестер Сити» представил ретро-форму в честь 125-летия клуба

«Манчестер Сити» представил новый вариант формы, в которой он выступит в матче за Суперкубок Англии с «Ливерпулем».
Обновлено в 19:42
Происшествия

Турист в Канаде смог отбиться от медведя гризли

Обновлено в 04:45
Культура

Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube

Обновлено в 12:29
Происшествия

По делу о «массовых беспорядках» 27 июля предъявлено первое обвинение

Задержанному Кириллу Жукову, ставшему первым фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, предъявлено обвинение, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в ночь на четверг.
Обновлено в 18:13
Футбол

«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»

Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД.
Обновлено в 05:58
Авто

Bentley по примеру Porsche наняла на работу пчел

Компания наняла лучших специалистов-пчеловодов с 50-летним стажем.
Обновлено в 17:31
Авто

Changan обновил кроссовер Changan CS55

Обновлено в 10:45
Финансы

ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.
Обновлено в 14:33
Наука

Российские физики создали первый «медный» аналог графена

Обновлено в 09:40
Общество

Леонардо Ди Каприо разместил видео о пожарах в Сибири

Известный американский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо разместил видео о действующих в мире пожарах в своем аккаунте Instagram (12+).
Обновлено в 00:38
Экономика

Производитель Ray-Ban вложит €5,5 млрд в голландские оптики

Французско-итальянская компания EssilorLuxottica, владеющая более чем 20 премиальными брендами очков, купит долю в голландской сетевой оптике за €5,5 млрд.
Обновлено в 15:48
Авто

Построена самая быстрая газонокосилка в России

Обновлено в 15:51
Здоровье

Жжение в глазах оказалось симптомом смертоносной болезни

Раздражение глаз жительницы Великобритании оказалось симптомом опухоли головного мозга. Об этом сообщает газета Daily Mirror.
Обновлено в 19:02
Наука

Витамин А связан с более низкими шансами рака кожи

Исследование не было разработано, чтобы доказать причинно-следственную связь, но витамин А работает, чтобы сохранить клетки кожи здоровыми, и поэтому он связан с более низким риском плоскоклеточного рака.
Обновлено в 16:03
Политика

Зеленский оценил свой гипсовый бюст

Обновлено в 08:09
Технологии

В России разработают мультикалиберное модульное стрелковое оружие

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех) получил патент на изобретение модульного огнестрельного оружия, в котором можно менять элементы в зависимости от задач, сообщили РИА Новости в пресс-службе института.
Обновлено в 20:12
Политика

Малайзия призвала отказаться от обвинений против России по делу MH17

Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла призвал мировое сообщество отказаться от голословных обвинений в адрес России по делу о крушении «Боинга» MH17.
Обновлено в 16:13
Происшествия

Врачи клиники в Подмосковье отправили пациентку с кровотечением в госбольницу на такси

Росздравнадзор провел в июле проверку подмосковной частной клиники ООО "Институт здоровья", где пациентку с кровотечением направили в государственную больницу на такси вместо того, чтобы вызвать для нее скорую помощь.
Обновлено в 09:19
Происшествия

В Москве арестовали подозреваемого в госизмене

Юрий Ещенко арестован по подозрению в государственной измене до 24 сентября.
Обновлено в 12:46
Армия и оружие

Летчики отработали дозаправку Ту-95МС в воздухе на высоте 5 км

Отмечается, что дозаправка проходила на высоте более 5 тысяч метров на скорости около 600 километров в час.
Обновлено вчера в 22:00
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