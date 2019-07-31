Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы по освобождению КаунасаГазета.Ru 18:03
В связи с 75-й годовщиной освобождения Каунаса от немецко-фашистских захватчиков российское Минобороны разметило ряд секретных документов с малоизвестными подробностями наступления советских военных в августе 1944 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Минобороны РФ обнародовало доклад «СМЕРШ» 1944 года о казнях евреев в Каунасе
Московский Комсомолец16:48
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