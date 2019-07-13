Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении ВильнюсаИзвестия вчера в 17:54
Минобороны РФ к 75-летию освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков опубликовало рассекреченные документы, связанные с этим событием.
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Религия
В Москве паломникам рассказали, откуда нужно занимать очередь к мощам Петра и Февронии
Желающие прикоснуться к мощам святых князей Петра и Февронии Муромских смогут занять очередь на Пречистенской набережной, начиная с 8:00 15 июля, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
Обновлено в 07:33
Политика
На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличка
Табличка появилась после того, как журналист в эфире телеканала нецензурно оскорбил президента РФ Владимира Путина, и провисела несколько дней.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
СБУ расследует обстрел телеканала «112 Украина»
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. По факту обстрела телеканала «112 Украина» начато уголовное производство.
Обновлено в 07:29
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Политика
Мосгоризбирком выдаст документы об итогах проверки подписей в ближайшие дни
Мосгоризбирком выдаст кандидатам в депутаты Мосгордумы копии документов об итогах проверки подписей в субботу и воскресенье, за два дня до заседания комиссии, как и предусмотрено законом, сообщил РИА Новости член комиссии Дмитрий Реут.
Обновлено в 05:29
Происшествия
В Якутии застрелен сотрудник Росгвардии
Житель Якутии открыл стрельбу по приехавшим на вызов правоохранителям, погиб сотрудник Росгвардии.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки
6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.
Обновлено в 07:30
Гаджеты
В сети появились изображения и технические характеристики Xiaomi Mi A3
На днях в интернете появилась очередная утечка о девайсе. Причем появились как изображения устройства, так и его технические характеристики.
Обновлено в 04:30
Политика
Зеленский потребовал вернуть на родину осужденного в Италии украинца
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал вернуть на родину осужденного в Италии военнослужащего Виталия Маркива.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан
Подозреваемый в резонансном убийстве стюардессы в отеле в Новой Москве задержан полицейскими.
Обновлено вчера в 15:05
Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено вчера в 14:45
Футбол
Новосельцев поделился впечатлениями от Сочи
Защитник «Сочи» Иван Новосельцев в преддверии матча первого тура РПЛ против «Спартака» рассказал о своих впечатлениях от юга России.
Обновлено в 02:10
Политика
Украинский политолог оценил реакцию Путина на «игру» Зеленского
Российский политолог Михаил Погребинский рассказал, как лидер РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским смог свести на нет его «игру».
Обновлено в 05:31
Хоккей
Вячеслав Войнов за сезон в омском «Авангарде» получит 70 млн рублей
Защитник подписал с "ястребами" однолетний контракт, сообщает "Спорт-экспресс", и получит в течение года 70 млн рублей или 1,1 млн долларов.
Обновлено в 06:50
Политика
В Конгрессе США одобрили введение санкций против госдолга РФ
Поправка к проекту оборонного бюджета США на 2020-й финансовый год, предусматривающая введение санкций в отношении российского суверенного долга, одобрена Палатой представителей американского Конгресса.
Обновлено вчера в 01:01
Политика
В Крыму отметили, что Зеленский начал брать пример с Путина
Обновлено в 06:39
Политика
Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине
Лидер украинского "Правого сектора" (организация запрещена в России) Дмитрий Ярош призвал захватывать итальянцев, приезжающих на Украину.
Обновлено в 05:08
Здоровье
У рожденных недоношенными оказалось меньше шансов стать родителями
Анализ показал, что для родившихся раньше срока вероятность когда-либо вступить в романтические отношения на 28% меньше, чем для тех, кто родился в положенный срок.
Обновлено вчера в 10:39
Политика
Зеленский потребовал от главы Фискальной службы подать в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, передает украинское агентство УНИАН.
Обновлено в 07:40
Происшествия
В Саратовской области произошел пожар в воинской части
Пожар разгорелся в Саратовской области при заправке автоцистерны топливом, четверо военных получили травмы, сообщает в субботу командование Саратовского гарнизона.
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес
Россиянки возмутились переездом Леди Гаги к Брэдли Куперу
"Не люблю тебя больше, разлучница", — написала одна из россиянок. Ранее сообщалось, что Леди Гага съехалась с Брэдли Купером.
Обновлено в 06:05
Спорт
Стал известен соперник сборной России в полуфинале Лиги Наций
Сегодня сборная России по волейболу уступила команда США со счетом 3:0 в матче группового этапа «Финала шести» Лиги Наций.
Обновлено в 00:05
Здоровье
«Женщины умирали на своих спальных местах»: правозащитник рассказал об условиях в колонии на Урале
Правозащитник из Екатеринбурга Алексей Соколов опубликовал на сайте информационно-правового центра «Правозащитники Урала» аналитический материал, в котором заявил, что в исправительной колонии № 16 «фактически умерщвляли людей».
Обновлено в 06:35
Транспорт
На Урале из-за жары запретили движение большегрузов по трассам
Добавим, жара на Урале задержится всего на пару дней. Уже в начале следующей недели метеорологи обещают +25С.
Обновлено в 07:12
Гаджеты
Oppo начала российские продажи смартфона Oppo Reno Z
В Oppo Reno Z установили AMOLED-экран диагональю 6,4-дюйма с разрешением 2340х1080 точек.
Обновлено вчера в 13:01
Экономика
Эксперты прогнозируют снижение цен на аккумуляторы для электромобилей
Эксперты прогнозируют, что в 2022 году цены аккумуляторы для электрических транспортных средств снизятся на 45,7% по сравнению с 2018 годом.
Обновлено в 07:25
Политика
Дипломатическая утечка ударила по американо-британским отношениям
Чем скорее удастся выяснить, кто это сделал, провести в отношении этого лица расследование и подвергнуть его судебному преследованию, тем лучше, добавил он.
Обновлено в 07:00
Автоспорт
Леклер стал лучшим перед квалификацией в Сильверстоуне, Квят — 13-й
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 13-е время, а его напарник Александр Албон — 10-е.
Обновлено в 07:07