Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении МинскаНациональная служба новостей вчера в 18:10
Министерство обороны России открыло на своем сайте мультимедийный раздел, посвященный 75-летию освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. 3 июля 1944 года в ходе операции «Багратион» Красная армия освободила Минск.
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Общество
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В "Авито" отмечают, что самая высокая динамика роста зарплат во втором квартале отмечалась в Барнауле (11,6 процента), в Москве (10,9 процента), Тюмени (10,2 процента), Новосибирске (9,4 процента), Екатеринбурге (9,2 процента) и Тольятти (9 процентов).
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Греция продолжит швартовку российских кораблей в своих портах
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Форвард «Басконии» Хиллиард подписал контракт с ЦСКА
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Обновлено в 03:17
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Сбербанк выделит 39 млрд рублей на реконструкцию СК «Олимпийский»
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 20:34
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ЦБ отозвал лицензию у компании «Страховые инвестиции»
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Преступник ограбил ювелирный магазин, разобрав крышу «Мега Дыбенко»
В Ленобласти полицейские разыскивают преступника, ограбившего ювелирный магазин.
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