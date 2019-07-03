Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении МинскаРИА Новости 19:43
Министерство обороны России открыло на своем сайте мультимедийный раздел, посвященный 75-летию освобождения столицы Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, где обнародованы рассекреченные материалы о тех событиях.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Министерство обороны РФ обнародовало в среду ранее засекреченные материалы из Центрального архива об одной из наиболее важных наступательных операций Великой Отечественной войны — операции "Багратион".Народные новости18:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:29, Ашберн
Авто
Удешевленный SsangYong Tivoli получил новую доступную версию
Обновлено в 03:25
Общество
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение
Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Происшествия
Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца
Обновлено 30 июня в 16:45
Гаджеты
Xiaomi представила новый смартфон CC9
Компания Xiaomi официально представила новый смартфон Mi CC9 и его бюджетную версию Mi CC9e.
Обновлено в 13:52
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:16
Экономика
Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернами
«Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд руб. частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов»,— приводит «Интерфакс» выдержку из пресс-релиза министерства.
Обновлено в 17:22
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии
"Аэрофлот" отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как чешские власти аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено вчера в 21:27
Хоккей
Защитник СКА подписал контракт с «Сан-Хосе»
21-летний хоккеист питерского СКА подписал с "акулами" стандартный контракт новичка.
Обновлено в 16:30
Происшествия
В столице Туниса прогремел мощный взрыв
Обновлено в 18:28
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи рассталась с молодым любовником
Моника Беллуччи рассталась с молодым любовником Итальянская актриса и модель рассказала о крахе очередного романа в интервью французскому журналу "F".
Обновлено в 10:28
Политика
Нино Катамадзе удалила пост об отказе выступать в России
Обновлено 30 июня в 23:00
Наука
Зрительные нейроны оказались многофункциональными
Обновлено в 04:19
Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 19:18
Экономика
Счетная палата нашла 62 тысячи незавершенных бюджетных строек
На начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) после проверки проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:27
Политика
На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария
Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
Обновлено в 16:34
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Политика
Зеленский анонсировал инвестфорум по восстановлению Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение осенью инвестиционного форума по восстановлению Донбасса в Мариуполе.
Обновлено в 17:34
Политика
Сторонники Brexit в Европарламенте отвернулись при исполнении гимна ЕС
Традиционное исполнение гимна Европейского союза перед началом заседания депутатов Европарламента обернулось акцией протеста.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
На границе с Украиной найден танк КВ с погибшим экипажем
В Ростовской области поисковики Российского военно-исторического общества и объединения «Миус-Фронт» обнаружили остатки советского тяжелого танка КВ-1 с членами экипажа.
Обновлено в 20:22
Общество
Россиянка с отрубленными мужем руками снялась в откровенной фотосессии
Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которой ревнивый муж отрубил топором кисти рук, спустя полгода после трагедии решилась на откровенную фотосессию с бионическим протезом.
Обновлено в 13:03
Технологии
Epam объявил о приобретении разработчика решений для электронного обучения Competentum
Epam Systems, поставщик услуг по разработке цифровых платформ и программного обеспечения, объявил о приобретении Competentum.
Обновлено в 11:17
Космос
Роскосмос задействует искусственный интеллект для исследования Луны
Обновлено вчера в 22:39
Теннис
Шарапова получила травму в матче первого круга Уимблдона
Российская теннисистка Мария Шарапова получила травму руки в матче первого круга Уимблдона против представительницы Франции Полин Пармантье.
Обновлено в 13:01
Происшествия
Число жертв паводка в Иркутской области возросло до 18 человек
Количество жертв паводка в Иркутской области возросло до 18 человек.
Обновлено в 08:15
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35