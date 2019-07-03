Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении МинскаРИА Новости 19:43

Министерство обороны России открыло на своем сайте мультимедийный раздел, посвященный 75-летию освобождения столицы Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, где обнародованы рассекреченные материалы о тех событиях.
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с чего всё началось
Министерство обороны РФ обнародовало
 в среду ранее засекреченные материалы из Центрального архива об одной из наиболее важных наступательных операций Великой Отечественной войны — операции "Багратион".
Народные новости18:46

Подробнее о событии

Минобороны опубликовало секретные документы об освобождении Минска

РБК18:08

Минобороны обнародовало документы к 75-летию освобождения Минска

RT на русском17:15

К 75-летию освобождения столицы Белоруссии Минска от немецко-фашистских захватчиков Минобороны России обнародовало рассекреченные документы

ТК Звезда17:06

Минобороны опубликовало рассекреченные документы об освобождении Минска

Российская газета17:00

Минобороны опубликовало рассекреченные документы об освобождении Минска

Известия17:00

Минобороны рассекретило документы об освобождении Минска

РИА Новости19:43

Минобороны обнародовало документы к 75-летию освобождения Минска

ТАСС17:05
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Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
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«Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд руб. частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов»,— приводит «Интерфакс» выдержку из пресс-релиза министерства.
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Защитник СКА подписал контракт с «Сан-Хосе»

21-летний хоккеист питерского СКА подписал с "акулами" стандартный контракт новичка.
Обновлено в 16:30
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В столице Туниса прогремел мощный взрыв

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Моника Беллуччи рассталась с молодым любовником

Моника Беллуччи рассталась с молодым любовником Итальянская актриса и модель рассказала о крахе очередного романа в интервью французскому журналу "F".
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Нино Катамадзе удалила пост об отказе выступать в России

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ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения

Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
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Жертвами авиаудара по лагерю мигрантов близ Триполи стали 40 человек

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Счетная палата нашла 62 тысячи незавершенных бюджетных строек

На начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) после проверки проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:27
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На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария

Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
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Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
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Зеленский анонсировал инвестфорум по восстановлению Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение осенью инвестиционного форума по восстановлению Донбасса в Мариуполе.
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Традиционное исполнение гимна Европейского союза перед началом заседания депутатов Европарламента обернулось акцией протеста.
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В Ростовской области поисковики Российского военно-исторического общества и объединения «Миус-Фронт» обнаружили остатки советского тяжелого танка КВ-1 с членами экипажа.
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Epam объявил о приобретении разработчика решений для электронного обучения Competentum

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Роскосмос задействует искусственный интеллект для исследования Луны

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На Украине во время тренировочного полета разбился самолет

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Шарапова получила травму в матче первого круга Уимблдона

Российская теннисистка Мария Шарапова получила травму руки в матче первого круга Уимблдона против представительницы Франции Полин Пармантье.
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Число жертв паводка в Иркутской области возросло до 18 человек

Количество жертв паводка в Иркутской области возросло до 18 человек.
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С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
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