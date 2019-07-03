Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении МинскаРИА Новости вчера в 19:43

Министерство обороны России открыло на своем сайте мультимедийный раздел, посвященный 75-летию освобождения столицы Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, где обнародованы рассекреченные материалы о тех событиях.
Читать в источнике

Подробнее о событии

75 лет назад Красная армия освободила Минск от немцев

Газета.Ru02:01

Минобороны опубликовало рассекреченные документы об освобождении Минска

Известиявчера в 17:00

Минобороны обнародовало документы к 75-летию освобождения Минска

RT на русскомвчера в 17:15

Минобороны обнародовало документы к 75-летию освобождения Минска

ТАССвчера в 17:05

Минобороны опубликовало секретные документы об освобождении Минска

РБКвчера в 18:08

Минобороны рассекретило документы об освобождении Минска

РИА Новостивчера в 19:43

К 75-летию освобождения столицы Белоруссии Минска от немецко-фашистских захватчиков Минобороны России обнародовало рассекреченные документы

ТК Звездавчера в 17:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:34, Вашингтон
Происшествия

14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ

На военно-морской базе Североморск в Мурманской области 1 июля на исследовательском судне произошел пожар, в котором погибли моряки В Минобороны России сообщили, что возгорание произошло на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана.
Обновлено вчера в 10:03
Происшествия

В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей

Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Общество

Названы города России с самым высоким ростом зарплат

Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
Обновлено в 00:20
Футбол

«Чайка» ведет переговоры по Безденежных и Ахъядову

Как стало известно «Матч ТВ», в «Чайке» в контрольном матче с «Ротором-2» (2:0) дебютировали полузащитник «Уфы» Игорь Безденежных и нападающий «Ахмата» Апти Ахъядов.
Обновлено вчера в 03:57
Авто

Производитель компонентов для «АвтоВАЗа» объяснил срыв поставок

Обновлено вчера в 19:12
Политика

Олег Дерипаска рассказал о контактах с ФБР

Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью The Hill заявил, что в сентябре 2016 года беседовал с ФБР в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.
Обновлено в 01:14
Футбол

Месси раскритиковал судей после поражения от Бразилии

Обновлено вчера в 23:45
Баскетбол

Дадли продолжит карьеру в «Лейкерс»

Обновлено в 02:23
Политика

Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде

Обновлено вчера в 20:32
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Экономика

Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми

С 1 января следующего года пособия по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет должны быть повышены до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 12:15
Политика

Иркутяне обвинили «Единую Россию» в пиаре с гуманитарной помощью

Обновлено вчера в 05:16
Общество

Специалисты установили причину сильного наводнения в Иркутской области

Специалисты географического факультета Иркутского государственного университета (ИГУ) установили причину сильнейшего наводнения в регионе.
Обновлено вчера в 06:58
Общество

В Московском регионе объявили «жёлтый» уровень опасности из-за погоды

Обновлено в 02:02
Политика

Зеленский поблагодарил Волкера за помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Канаде со специальным представителем США по Украине Куртом Волкером, глава государства поблагодарил его за помощь Украине.
Обновлено в 00:30
Общество

Уровень воды в реке Ия превышает критическую отметку на полметра

Уровень воды в реке Ия в Тулунском районе, где наблюдается наиболее сложная в Иркутской области паводковая обстановка, значительно снизился, но все равно превышает критическую отметку на полметра, сообщает администрация Тулуна.
Обновлено в 01:26
Финансы

Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей

Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Здоровье

В России стало больше регионов с эпидемией ВИЧ

В 2018 году регионом с самым высоким распространением ВИЧ стала Иркутская область — там заражены 1,8 процента населения (1814 человек на 100 тысяч жителей).
Обновлено в 01:52
Общество

Жители Земли наблюдали полное солнечное затмение

Жители Земли наблюдали полное солнечное затмение. Лучше всего за явлением можно наблюдать в таких странах, как Чили и Аргентина.
Обновлено вчера в 15:23
Экономика

В России цены на мясо могут вырасти

В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, сообщают «Известия».
Обновлено вчера в 03:03
Происшествия

Экс-главу киргизской диаспоры убили в Екатеринбурге

Обновлено в 01:41
Происшествия

В Иркутске произошёл пожар на складе хлебозавода

В Иркутске на складе хлебозавода произошло возгорание. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено вчера в 16:21
Происшествия

Четверо пропавших без вести при паводке в Иркутской области выжили

«По последним данным, в результате дождевого паводка в Иркутской области из 17 пропавших без вести четыре человека найдены живыми», — сообщили в МЧС.
Обновлено вчера в 09:13
Политика

Греция разъяснила вопрос со швартовкой российских военных кораблей

Греция не будет запрещать российским кораблям заход в свои порты, несмотря на американский «Закон о сотрудничестве в области безопасности и энергетики в Восточном Средиземноморье», заявил источник в правительстве страны.
Обновлено в 02:24
Авто

Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»

По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено вчера в 01:50
Общество

Опрос: Лишь четверть россиянок зарабатывают больше своих мужей

Обновлено в 01:34
Шоу-бизнес

Яковлева приехала на программу «Судьба человека» в инвалидной коляске

Обновлено вчера в 05:35
Авто

Умер бывший руководитель Ford и Chrysler

В США в возрасте 94 лет умер бывший руководитель Ford и Chrysler Ли Якокка, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на представителя его семьи.
Обновлено в 02:22
Здоровье

Минздрав назвал причины смертности трудоспособных женщин в России

В целом, рассказали в Минздраве, на 2017 год коэффициент смертности женщин в трудоспособном возрасте составлял 209,4 на 100 тыс. человек.
Обновлено в 01:16
Общество

РБК назвало аудитора, оценившего оспариваемую сделку «Рольфа»

3 февраля 2014 года совет директоров кипрской «Панабел лимитед» (подконтрольна Сергею Петрову) решил продать 98,95% «Рольф Эстейт» за 3,938 млрд руб. 10 февраля на внеочередном собрании акционеров «Рольфа» тогдашний гендиректор компании Татьяна Луковецкая подписала договор купили-продажи «Рольф Эстейта» за ту же сумму.
Обновлено в 02:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное