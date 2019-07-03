Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении МинскаРИА Новости 19:43

Министерство обороны России открыло на своем сайте мультимедийный раздел, посвященный 75-летию освобождения столицы Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, где обнародованы рассекреченные материалы о тех событиях.
Читать в источнике
с чего всё началось
Министерство обороны РФ обнародовало
 в среду ранее засекреченные материалы из Центрального архива об одной из наиболее важных наступательных операций Великой Отечественной войны — операции "Багратион".
Народные новости18:46

Подробнее о событии

Минобороны опубликовало секретные документы об освобождении Минска

РБК18:08

Минобороны обнародовало документы к 75-летию освобождения Минска

RT на русском17:15

К 75-летию освобождения столицы Белоруссии Минска от немецко-фашистских захватчиков Минобороны России обнародовало рассекреченные документы

ТК Звезда17:06

Минобороны опубликовало рассекреченные документы об освобождении Минска

Российская газета17:00

Минобороны опубликовало рассекреченные документы об освобождении Минска

Известия17:00

Минобороны рассекретило документы об освобождении Минска

РИА Новости19:43

Минобороны обнародовало документы к 75-летию освобождения Минска

ТАСС17:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 22:01, Вашингтон
Транспорт

«Уральские авиалинии» приостановили рейсы в Чехию

Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостанавливает осуществление рейсов в Чехию из подмосковного Жуковского и Екатеринбурга со 2 июля из-за аннулирования выданных ранее разрешений, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:43
Политика

Сторонники Brexit в Европарламенте отвернулись при исполнении гимна ЕС

Традиционное исполнение гимна Европейского союза перед началом заседания депутатов Европарламента обернулось акцией протеста.
Обновлено в 07:05
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:26
Авто

Обновленный Renault Sandero показали на «живых» фото

От предшественника обновленный Renault Sandero R.S. отличается лишь задними фонарями с более сложной внутренней структурой и крышкой багажника другой формы.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие

Жертвами авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи стали 40 человек

Обновлено в 21:04
Происшествия

Число жертв паводка в Иркутской области возросло до 18 человек

Количество жертв паводка в Иркутской области возросло до 18 человек.
Обновлено в 08:15
Общество

Назван российский город с самым высоким ростом зарплат

Самые низкие доходы зафиксированы в Тольятти, где средняя зарплата составляет 29,2 тысячи рублей, незначительно больше платят в Волгограде, Ульяновске, Барнауле и Ижевске.
Обновлено в 21:02
Общество

Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

Обновлено в 08:29
Транспорт

ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения

Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 19:18
Армия и оружие

Погибшие подводники служили в Петергофе

Обновлено в 19:32
Теннис

Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне

Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Общество

С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому

С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия

Мощный взрыв прогремел в столице Туниса

Обновлено в 19:00
Происшествия

Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца

Обновлено 30 июня в 16:45
Кино

Киносеть выиграла иск об отчислениях Российскому авторскому обществу

Киносеть выиграла иск об отчислениях Российскому авторскому обществу Кассационная инстанция встала на сторону одной из крупнейших киносетей «Премьер зал» в споре с Российским авторским обществом (РАО) о вознаграждениях за музыку в американских фильмах.
Обновлено в 18:18
Политика

Зеленский рассмешил участников конференции по Украине в Торонто

Обновлено в 20:51
Общество

Джейсон Стэйтем открыл бутылку ногой и поддержал новый флешмоб

Актер Джейсон Стэйтем опубликовал в Instagram видеоролик, в котором открывает бутылку, используя только ногу.
Обновлено в 04:59
Общество

В сети появились фото полного солнечного затмения

Обновлено в 21:52
Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 08:52
Общество

Иркутские эксперты назвали причины паводка в Иркутской области

Обновлено в 10:31
Происшествия

Склад хлебозавода горит в Иркутске

Склад хлебозавода горит в Иркутске, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России во вторник.
Обновлено в 15:29
Футбол

Трагедия Месси: Бразилия уничтожает Аргентину. LIVE

Бразилия обыгрывает Аргентину (1:0) и ведет в счете вполне заслуженно: пентакампеоны были гораздо активнее, креативнее и напористее в эти 45 минут.
Обновлено в 20:33
Баскетбол

Баскетболистки сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

Обновлено в 16:15
Авто

Новый Land Rover Defender станет восьмиместным

Внедорожник нового поколения дебютирует во Франкфурте в сентябре 2019 года. Первой в продажу поступит четырехдверная версия с индексом 110.
Обновлено в 10:03
Авто

Toyota обновила топовую версию пикапа Toyota Hilux

Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую топовую версию пикапа Toyota Hilux — Exclusive Black.
Обновлено в 07:48
Общество

Гисметео, прогноз погоды на август: погода расстроит россиян

По их данным, погода в августе может расстроить многих россиян, прежде всего тех, кто не любит удушающую, изнуряющую жару с минимальным количеством осадков.
Обновлено вчера в 12:10
Гаджеты

При въезде в Китай на смартфоны туристов устанавливают следящее приложение

По сообщениям сетевых источников, китайские пограничники устанавливают следящее приложение на смартфоны некоторых людей, пересекающих границу государства.
Обновлено в 15:35
Происшествия

Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне

Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.
Обновлено в 19:50
Армия и оружие

На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем

В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 20:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное