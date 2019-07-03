Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении МинскаРИА Новости 19:43
Министерство обороны России открыло на своем сайте мультимедийный раздел, посвященный 75-летию освобождения столицы Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, где обнародованы рассекреченные материалы о тех событиях.
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с чего всё началось
Министерство обороны РФ обнародовало в среду ранее засекреченные материалы из Центрального архива об одной из наиболее важных наступательных операций Великой Отечественной войны — операции "Багратион".Народные новости18:46
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