с чего всё началось

Министерство обороны России открыло на своем сайте мультимедийный раздел, посвященный 75-летию освобождения столицы Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, где обнародованы рассекреченные материалы о тех событиях.

Транспорт «Уральские авиалинии» приостановили рейсы в Чехию Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостанавливает осуществление рейсов в Чехию из подмосковного Жуковского и Екатеринбурга со 2 июля из-за аннулирования выданных ранее разрешений, сообщает РИА Новости.

Политика Сторонники Brexit в Европарламенте отвернулись при исполнении гимна ЕС Традиционное исполнение гимна Европейского союза перед началом заседания депутатов Европарламента обернулось акцией протеста.

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Общество Назван российский город с самым высоким ростом зарплат Самые низкие доходы зафиксированы в Тольятти, где средняя зарплата составляет 29,2 тысячи рублей, незначительно больше платят в Волгограде, Ульяновске, Барнауле и Ижевске.

Транспорт ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).

Теннис Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.

Шоу-бизнес Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.

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Происшествия Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

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Футбол Трагедия Месси: Бразилия уничтожает Аргентину. LIVE Бразилия обыгрывает Аргентину (1:0) и ведет в счете вполне заслуженно: пентакампеоны были гораздо активнее, креативнее и напористее в эти 45 минут.

Авто Новый Land Rover Defender станет восьмиместным Внедорожник нового поколения дебютирует во Франкфурте в сентябре 2019 года. Первой в продажу поступит четырехдверная версия с индексом 110.

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