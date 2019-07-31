Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении КаунасаКоммерсантъ вчера в 20:58

Минобороны России запустило проект к 75-й годовщине освобождения Каунаса от фашистов. На сайте военного ведомства обнародованы рассекреченные документы из архива.
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Каунас освобожденный. Долгожданная победа после трех лет оккупации

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В Минобороны рассекретили документы о зверствах фашистов в Литве

РЕН ТВ04:38

На сайте Минобороны России открыт мультимедийный исторический раздел с архивными документами, посвященными 75-й годовщине освобождения Красной Армией города Каунас

ТК Звездавчера в 17:14

Минобороны рассекретило документы по освобождению Каунаса в 1944 году

РБКвчера в 19:53

Минобороны РФ опубликовало документы об освобождении Каунаса Красной армией в 1944 году

ТАССвчера в 17:17

Минобороны РФ обнародовало доклад «СМЕРШ» 1944 года о казнях евреев в Каунасе

Московский Комсомолецвчера в 16:48

Рассекречены документы об освобождении Каунаса от нацистов

Газета.Ru02:31
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Общество

Минувший июль стал самым холодным в XXI веке

Последний день июля в столице стал самым холодным как минимум за 70 лет, сообщает центр погоды "Фобос".
Обновлено в 01:58
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Германия отказалась от участия в миссии США в Ормузском проливе

Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал об участии страны в миссии США в Ормузском проливе. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.
Обновлено вчера в 15:43
Армия и оружие

На Балтике стартовали учения ВМФ России «Океанский щит — 2019»

Привлечено 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов, 10 634 человека личного состава Вооружённых сил РФ, проинформировали в Минобороны.
Обновлено в 04:20
Общество

Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Происшествия

Бастрыкин отправил в Сибирь следователей для выяснения причин пожаров

«Бастрыкин для оказания практической помощи в установлении причин и условий, способствовавших возникновению и масштабному распространению огня, направил сотрудников центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации в пожароопасные регионы», — указывается в заявлении.
Обновлено в 03:40
Происшествия

Healthy Food сообщила первые итоги проверки еды из автоматов

Основатель сети Healthy food, специализирующейся на продажах продуктов здорового питания в кафе и вендинговых автоматах, Дмитрий Пронин на своей странице в Facebook сообщил, что независимая лаборатория не обнаружила сальмонеллу в сырье и продукции сети, расследование Роспотребнадзора при этом продолжается.
Обновлено в 04:41
Авто

Geely рассекретила дизайн Geely GS для России

К настоящему времени указано, что первой новинкой для россиян станет кроссовер Geely GS, который получил привлекательный дизайн и улучшенные характеристики.
Обновлено в 03:50
Общество

Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян

Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Футбол

Клуб из Шотландии одержал первую победу за 73 матча

В матче Кубка Севера Шотландии сезона-2019/20 команда на своем поле обыграла «Нэрн Каунти» со счетом 5:2. — Отличный вечер.
Обновлено в 04:59
Политика

В МЧС напомнили о помощи России с тушением пожаров в США

Обновлено в 04:30
Финансы

ФРС США понизила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия

Координатора штаба Навального задержали на выходе из спецприемника

Координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова задержан на выходе из спецприемника №2. Там он отбывал восемь суток административного ареста за повторное нарушение закона о митингах (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).
Обновлено в 05:14
Армия и оружие

Минобороны России испытало интернет для военных

Минобороны протестировало работу интернета для военных в Центральном военного округе, сообщила газета «Известия» со ссылкой на заявление министерства.
Обновлено в 03:59
Музыка

В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»

В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток 50». Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено вчера в 22:39
Политика

Жириновский назвал причину пожаров в Сибири

Владимир Жириновский написал в своём телеграм-канале о том, что сокращение штата работников леса было По словам политика, раньше даже самые мелкие очаги только зарождающихся пожаров можно было тушить силами на местах.
Обновлено в 04:30
Общество

Какие изменения придут в жизнь россиян с августа 2019 года

Сегодня, 1 августа, начнут перерасчитывать пенсию для работающих пенсионеров.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия

На Урале нашли тела женщины и двух детей с перевернувшейся лодки

Обновлено в 03:01
Происшествия

Двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане арестовали

В Татарстане суд арестовал двух подозреваемых в организации террористического акта россиян, которые были сторонниками запрещенной террористической группировки "Исламское государство".
Обновлено в 04:54
Финансы

Российские банки открыли охоту на предпенсионеров

Российские банки начали борьбу за новый сегмент клиентов — предпенсионеров.
Обновлено в 05:04
Происшествия

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Транспорт

ГИБДД рассекретила все камеры на дорогах

Обновлено вчера в 09:20
Общество

Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря

Пользователи Twitter раскололись на два лагеря из-за школьной задачи по математике, опубликованной в аккаунте pjmdoll.
Обновлено в 02:04
Гаджеты

Xiaomi уменьшит количество рекламы в своих смартфонах

С другой, директор по продукции в Xiaomi и по совместительству руководитель MIUI сообщил, что компания сократит количество рекламы в пользовательском интерфейсе как можно скорее, а также еще больше улучшит стабильность работы системы.
Обновлено в 01:47
Культура

BadComedian анонсировал церемонию премии «Михалоскар»

Киноблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, рассказал о планируемой церемонии вручения премии «Михалоскар».
Обновлено вчера в 16:10
Политика

На Украине возбудили новое дело против Порошенко

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило новое дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко о хищениях в армии.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие

Турцию лишили истребителей F-35 из-за требований Израиля

Согласно информации, представленной израильским изданием «The Times of Israel», причиной, по которой Турцию лишили истребителей пятого поколения F-35, стало лоббирование данного вопроса израильской стороной.
Обновлено в 04:39
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Haval вложит более 42 млрд рублей в производство в России

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Водонаева обвинила россиян в злости

Ранее телеведущая рассказывала о своих проблемах при перелете из России в Лос-Анджелес.
Обновлено в 03:25
Экономика

«Нафтогаз» потребовал от России $5,2 млрд из-за потери активов в Крыму

Компания «Нафтогаз Украины» подала в суд в Гааге иск о компенсации убытков за потери активов в Крыму.
Обновлено вчера в 04:52
Экономика

Медведев сообщил о создании ТОР «Забайкалье»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о создании ТОР "Забайкалье", передает ТАСС.
Обновлено в 01:24
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