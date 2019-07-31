Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении КаунасаКоммерсантъ вчера в 20:58
Минобороны России запустило проект к 75-й годовщине освобождения Каунаса от фашистов. На сайте военного ведомства обнародованы рассекреченные документы из архива.
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Минобороны РФ обнародовало доклад «СМЕРШ» 1944 года о казнях евреев в Каунасе
Московский Комсомолецвчера в 16:48
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