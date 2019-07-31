Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении КаунасаКоммерсантъ вчера в 20:58
Минобороны России запустило проект к 75-й годовщине освобождения Каунаса от фашистов. На сайте военного ведомства обнародованы рассекреченные документы из архива.
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Минобороны РФ обнародовало доклад «СМЕРШ» 1944 года о казнях евреев в Каунасе
Московский Комсомолецвчера в 16:48
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Общество
ВЦИОМ назвал лучших работодателей России
В тройку лучших работодателей вошли компании "Газпром", "Российские железные дороги" (РЖД) и "Роснефть", свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющиеся в распоряжении ТАСС.
Обновлено вчера в 17:35
Политика
В МЧС назвали причину распространения лесных пожаров в Сибири
Лесные пожары в Сибири распространяются на большой площади в связи недостаточностью предпринятых мер по ликвидации очагов возгораний, заявил заместитель начальника центра «Антистихия» МЧС РФ Сергей Абанин.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Армия и оружие
Российские контрактники получат надбавку к жалованию
Военные-контрактники с первого по четвертый разряд с 1 сентября получат 50-процентные ежемесячные надбавки к жалованию.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Задержан второй подозреваемый в убийстве активистки Елены Григорьевой
Следователи задержали второго подозреваемого в убийстве активистки Елены Григорьевой, тело которой ранее обнаружили в Московском районе Петербурга, сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по городу.
Обновлено в 06:29
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено вчера в 08:12
Футбол
Агент заявил, что Джорджевич может перейти в «Локомотив»
Игорь Глушевич, который представляет интересы форварда «Зенита» Луки Джорджевича, рассказал о возможном трансфере клиента в московский «Локомотив».
Обновлено в 06:56
Политика
Германия отказалась платить репарации Польше
В апреле депутат польского Сейма Януш Шевчак заявил, что Варшава потребует от Германии выплат на сумму не менее 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 12:38
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Авто
В России могут создать страховые полисы для беспилотных автомобилей
Российские страховые компании разрабатывают специальные продукты для беспилотных автомобилей.
Обновлено вчера в 20:01
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
В МЧС отреагировали на предложение Трампа о помощи
Напомним, накануне президент США Дональд Трамп предложил российскому коллеге Владимиру Путину помощь для борьбы с лесными пожарами в Сибири.
Обновлено в 05:44
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Политика
Роскосмос опубликовал спутниковые снимки очагов пожаров в Сибири
Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала на своем сайте спутниковые снимки очагов пожаров в Красноярском крае, Бурятии, Иркутской области и других регионах Сибири.
Обновлено в 05:26
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года
ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено вчера в 17:01
Культура
Есенин-центр опубликовал новое видео с «призраком поэта»
Обновлено в 06:49
Космос
В созвездии Гидры обнаружили потенциально живую планету
Обновлено в 02:03
Политика
Петр Порошенко мечтает остаться в живых через 10 лет
Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «Украинской правде» рассказал, кем он видит себя через десять лет, заявив, что хотел бы остаться в живых и стать депутатам Европейского парламента.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане арестовали
В Татарстане суд арестовал двух подозреваемых в организации террористического акта россиян, которые были сторонниками запрещенной террористической группировки "Исламское государство".
Обновлено в 04:54
Политика
Глава МИД ФРГ призвал Россию и США продлить ДСНВ
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Россия и США должны поддержать продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Обновлено в 05:48
Футбол
Пауло Дибала сомневается в переходе в «Манчестер Юнайтед»
Обновлено в 03:57
Политика
В Сенате США проголосовали за санкции против «Северного потока-2»
Ограничения одобрил комитет по международным делам. Законопроект подготовили представители обеих партий.
Обновлено вчера в 18:05
Общество
Число невыездных россиян с начала года увеличилось почти на 1 млн
Если на начало года в России было 2,6 млн невыездных должников, то к середине лета (к 1 июля) их число выросло до 3,58 млн, говорится в материалах службы судебных приставов.
Обновлено в 02:52
Космос
Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады
Дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.
Обновлено в 06:27
Культура
Серия «Маши и Медведя» собрала более 4 млрд просмотров на YouTube
Сегодня единственный анимационный ролик, который входит в топ-10 самых просматриваемых видео на YouTube за все время существования платформы, «Маша плюс каша», набрал более 4 миллиардов просмотров, — подчеркивается в сообщении пресс-службы проекта.
Обновлено вчера в 11:40
Армия и оружие
На Балтике начались масштабные учения ВМФ РФ «Океанский щит — 2019»
В акватории Балтийского моря начались масштабные учения Военно-морского флота РФ «Океанский щит —2019», сообщает 1 августа пресс-служба министерства обороны России.
Обновлено в 04:22
Космос
Российский «Прогресс» установил рекорд скорости полета к МКС
Российский космический грузовик «Прогресс МС-12» установил новый рекорд времени полета к Международной космической станции (МКС).
Обновлено вчера в 12:11