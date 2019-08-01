Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении КаунасаКоммерсантъ вчера в 20:58

Минобороны России запустило проект к 75-й годовщине освобождения Каунаса от фашистов. На сайте военного ведомства обнародованы рассекреченные документы из архива.
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