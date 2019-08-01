Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении КаунасаКоммерсантъ вчера в 20:58
Минобороны России запустило проект к 75-й годовщине освобождения Каунаса от фашистов. На сайте военного ведомства обнародованы рассекреченные документы из архива.
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Минобороны РФ обнародовало доклад «СМЕРШ» 1944 года о казнях евреев в Каунасе
Московский Комсомолецвчера в 16:48
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Милонов возмутился поцелуем гитаристов Rammstein на концерте в Москве
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В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
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Геркус не включил «Локомотив» и ЦСКА в список суперклубов России
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Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за Крыма
Россия планирует оспорить оценку убытков в $5,2 млрд, представленную «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в Крыму.
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Haval получил одобрение на СПИК
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Защитник «Сочи» Эльмир Набиуллин рассказал, в какой команде хотел бы завершить карьеру футболиста.
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Телеведущая Ольга Скабеева в эфире телепередачи «60 минут» высмеяла предложение будущего депутата Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Жана Беленюка отнять Ростов-на-Дону.
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Построена самая быстрая газонокосилка в России
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