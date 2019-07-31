Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении КаунасаКоммерсантъ 20:58
Минобороны России запустило проект к 75-й годовщине освобождения Каунаса от фашистов. На сайте военного ведомства обнародованы рассекреченные документы из архива.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Минобороны РФ обнародовало доклад «СМЕРШ» 1944 года о казнях евреев в Каунасе
Московский Комсомолец16:48
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 21:55, Ашберн
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено в 13:39
Авто
Geely рассекретила дизайн кросс-хэтчбека Geely GS для России
Китайская компания Geely раскрыла внешность нового кросс-хэтчбека Geely GS.
Обновлено в 10:16
Политика
Шнуров написал стихотворение про развлечения Путина
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное президенту России Владимиру Путину и его погружению на дно Финского залива.
Обновлено в 07:23
Гаджеты
В Минкомсвязи не сомневаются в выпуске гаджетов Huawei с ОС «Аврора»
Минкомсвязь РФ надеется, что в ближайшем будущем будут выпускаться гаджеты Huawei с российской операционной системой (ОС) "Аврора" (прежнее название - Sailfish Mobile OS Rus, принадлежит "Ростелекому").
Обновлено в 13:07
Политика
Трамп позвонил Путину и предложил помощь в тушении лесных пожаров
В ходе разговора Трамп предложил Путину содействие в борьбе с масштабными лесными пожарами в Сибири.
Обновлено в 16:42
Общество
Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
Обновлено в 18:20
Экономика
В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
Обновлено вчера в 12:43
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку впервые с 2008 года
Решение FOMC о снижении ставки стало первым с 2008 года.
Обновлено в 15:21
Авто
Объявили российские цены на новый Suzuki Jimny
Suzuki Jimny четвертого поколения, российская премьера которого состоится только 1 августа, оценили минимум в 1 359 000 рублей.
Обновлено 29 июля в 04:54
Музыка
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»
По данным журнала Variety, организаторы вынуждены были отменить юбилейный рок-фестиваль Вудсток, которому в этом году исполняется 50 лет.
Обновлено в 15:44
Политика
Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена
Обновлено в 14:31
Общество
Сбежавшая от эмира Дубая жена обратилась с иском в британский суд
Обновлено вчера в 16:46
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии
Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:27
Авто
Дизельный кроссовер Kia Sportage останется в России
Обновлено в 06:42
Армия и оружие
Генерал Лейиньш: Россия даже не подозревает о военной мощи Латвии
Латвийский бригадный генерал Илмарс Лейиньш в интервью журналу Ir («Есть») заявил, что внимание России нужно отвлекать по самым разным направлениям.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие
В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
Обновлено в 18:03
Путешествия
Туристы из России поставили рекорд по посещаемости Турции
Ранее сообщалось, что на популярном курорте в Турции погибли уже десятки россиян.
Обновлено в 10:39
Общество
Мощный тайфун «Випа» надвигается на Приморье
Приморье ожидает новый тайфун — «Випа». Его выход на районы края прогнозируется на 12−13 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 21:14
Общество
Лесные пожары в России охватили около 3 миллионов гектаров
Общая площадь лесных пожаров в России составила около 3 миллионов гектаров.
Обновлено в 04:51
Политика
Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале рассказал, что могло стать причиной пожаров в Сибири.
Обновлено в 17:58
Шоу-бизнес
Актриса Мария Кожевникова показала фото до похудения
Актриса Мария Кожевникова опубликовала в Instagram пост с фотографией двухлетней давности до похудения.
Обновлено в 13:27
Гаджеты
AMD представила новые интеграции и обновления модуля Radeon Prorender
AMD анонсировала новые интеграции в приложения, обновления плагинов и функции рендеринга с открытым стандартом для Radeon Prorender − физического движка рендеринга AMD.
Обновлено в 11:01
Здоровье
В 2018 году от ВИЧ-инфекции умерли более 20 тысяч россиян
В 2018 году от ВИЧ-инфекции скончались 20,5 тысяч россиян трудоспособного возраста.
Обновлено в 05:50
Общество
Военные части пока остаются у «Херсонеса Таврического»
Директор музея Елена Морозова отметила, что военные части пока не переехали.
Обновлено в 10:53
Происшествия
В Приморье начали проверку после гибели ребенка в карете скорой помощи
Следствие начало проверку по факту гибели ребенка в карете скорой помощи в Приморье, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ.
Обновлено в 20:45
Происшествия
На заводе Exxon Mobil в Техасе произошел пожар
Обновлено в 16:12
Культура
Умер бродвейский режиссер Харольд Принс
Обновлено в 13:19
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.
Обновлено в 06:22