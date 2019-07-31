Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении КаунасаКоммерсантъ вчера в 20:58
Минобороны России запустило проект к 75-й годовщине освобождения Каунаса от фашистов. На сайте военного ведомства обнародованы рассекреченные документы из архива.
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Минобороны РФ обнародовало доклад «СМЕРШ» 1944 года о казнях евреев в Каунасе
Московский Комсомолецвчера в 16:48
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Экономика
«Роскосмос» планирует в 2019 году увеличить консолидированную прибыль
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация намерена в 2019 году увеличить консолидированную прибыль в пять раз по сравнению с предыдущим годом.
Обновлено в 08:00
Финансы
ВТБ объявил о снижении ставок по ипотеке
С 1 августа ВТБ меняет условия ипотечного кредитования и снижает ставки в среднем на 0,5 процентного пункта (п. п.), сообщила пресс-служба банка.
Обновлено в 04:48
Экономика
Выручка Veon во втором квартале снизилась на 0,4%
Выручка Veon Ltd. (владеет компанией «Вымпелком», бренд «Билайн») снизилась во втором квартале 2019 года на 0,4%, до $2,261 млрд.
Обновлено в 06:00
Политика
МИД России прокомментировал ход расследования гибели журналистов в ЦАР
МИД России прокомментировал ход расследования гибели в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина разбила мужу нос
Напомним, что помимо разбитого носа пострадала и сама Диана во время катания на скутере.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Врачи нашли во рту у ребенка 526 лишних зубов
В Индии врачи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов, сообщает Times of India. Мальчик жаловался на сильную боль в нижней челюсти.
Обновлено в 07:04
Общество
В Нидерландах вступил в силу запрет на бурки
С 1 августа в Нидерландах вступает в силу так называемый закон о бурках.
Обновлено вчера в 17:18
Политика
Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Архангельский альпинист погиб в горах Таджикистана
Член Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области Василий Дроздов трагически погиб в горах Таджикистана.
Обновлено в 07:32
Здоровье
Лечение россиян с ВИЧ оказалось под угрозой из-за закупок лекарства
Ранее сообщалось, что повторный тендер на поставку препарата против ВИЧ под названием ламивудин вновь сорвался из-за слишком низкой максимальной цены контракта.
Обновлено в 06:55
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Общество
Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
Обновлено в 05:37
Политика
Роскомнадзор готовит ответ на решение Ofcom по RT
Роскомнадзор готовит поправки в законы для "зеркального" ответа на пристрастное отношение к российским СМИ за рубежом, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 08:09
Общество
Финляндия объяснила ужесточение требований к визам для россиян
Ранее в Министерстве иностранных дел Финляндии сообщалось, что с 1 сентября страна ужесточит требования к документам для получения шенгенской визы для россиян.
Обновлено в 07:40
Экономика
Правила расчета прожиточного минимума пенсионеров утвердили в РФ
Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров, сообщает во вторник РИА Новости.
Обновлено 30 июля в 11:15
Футбол
Шюррле провел первую тренировку в «Спартаке»
Обновлено в 07:01
Происшествия
Арестован второй подозреваемый в подготовке теракта в Татарстане
Вахитовский районный суд Казани заключил под стражу второго подозреваемого в подготовке теракта в Татарстане, сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 05:07
Происшествия
В Челябинской области произошло ещё одно крупное ДТП
Обновлено в 07:51
Экономика
В России с августа возобновят выдачу образовательных кредитов
Образовательные кредиты в России начнут выдавать с 1 августа после двухлетнего перерыва.
Обновлено в 04:45
Футбол
Суарес проигнорировал Гризманна на совместной тренировке
Луи Суарес, который ранее поздравил Антуана Гризманна о переходе в "Барселону" по телефону, проигнорировал футболиста на совместной тренировке.
Обновлено в 06:28
Наука
Ученые предполагают, что холодные планеты могут поддерживать жизнь
Обновлено вчера в 04:56
Армия и оружие
В Сибирь для тушения пожаров перебросили десять военных самолетов
Минобороны России перебросило в Сибирь десять самолетов Ил-76 для борьбы с масштабными лесными пожарами, доложил в четверг министру обороны Сергею Шойгу его зам Дмитрий Булгаков из Красноярского края.
Обновлено в 05:52
Общество
Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами
Годом ранее в топ наиболее авторитетных для россиян журналистов попали те же фигуры — Соловьев (11,1% доверяющих им респондентов), Андрей Малахов (8,2%) и Владимир Познер (7,2%).
Обновлено в 00:30
Армия и оружие
Куда солдаты ВСУ дели 80 иностранных аптечек
Во время проверки в 14-й бригаде ВСУ комиссия оперативно-тактической группировки «Север» выявила пропажу 80 индивидуальных аптечек, которые были предоставлены иностранными государствами в качестве помощи.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Астраханка забрала из садика чужого ребенка
Астраханка после работы пришла забирать сына из садика и не нашла ребенка.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Футбол
«Астон Вилла» купит вратаря «Бернли»
"Астон Вилла" договорилась о покупке вратаря "Бернли" Тома Хитона.
Обновлено вчера в 05:18