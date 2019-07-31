Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении КаунасаКоммерсантъ 20:58

Минобороны России запустило проект к 75-й годовщине освобождения Каунаса от фашистов. На сайте военного ведомства обнародованы рассекреченные документы из архива.
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Минобороны рассекретило документы по освобождению Каунаса в 1944 году

РБК19:53

Минобороны РФ опубликовало документы об освобождении Каунаса Красной армией в 1944 году

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Минобороны рассекретило документы по освобождению Каунаса

Газета.Ru18:03

Минобороны рассекретило акт о зверствах литовских карателей в годы войны

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Минобороны рассекретило архивные документы ко дню освобождения Каунаса

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Минобороны РФ обнародовало доклад «СМЕРШ» 1944 года о казнях евреев в Каунасе

Московский Комсомолец16:48

На сайте Минобороны России открыт мультимедийный исторический раздел с архивными документами, посвященными 75-й годовщине освобождения Красной Армией города Каунас

ТК Звезда17:14
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Актера «Современника» арестовали за съемки в форме сотрудника ГИБДД

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Шнуров написал стихотворение про развлечения Путина

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное президенту России Владимиру Путину и его погружению на дно Финского залива.
Обновлено в 07:23
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Главу строительной компании «Норманн» задержали в Петербурге

Правоохранительные органы задержали в Санкт-Петербурге главу одной из крупнейших строительных компаний Ленинградской области "Норманн" Виктора Смирнова, сообщил ТАСС источник в следственных органах региона.
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Обновлено в 07:11
Путешествия

Аэропорт Сардинии вернул на пляжи 10 тонн песка и камней

Аэропорт туристического итальянского города Ольбия в Сардинии вернул на пляжи 10 тонн песка, который пытались вывезти туристы в качестве сувениров, сообщает портал Corriere della Sera.
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Трамп объявил Бразилию крупнейшим союзником вне НАТО

Президент США Дональд Трамп объявил о признании Бразилии крупнейшим союзником вне блока НАТО, следует из опубликованного заявления Белого дома.
Обновлено в 21:36
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ВМС США опубликовали видео укороченного взлета F-35B

Военно-морские силы США опубликовали видео с укороченным взлетом истребителя пятого поколения F-35B Lightning II Корпуса морской пехоты (КМП) с палубы универсального десантного корабля типа Wasp в Коралловом море.
Обновлено в 14:22
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении

На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Общество

Импорт китайских фруктов в Россию запретили

Россельхознадзор официально распорядился приостановить ввоз в Россию китайских фруктов с 10 августа.
Обновлено в 06:50
Политика

Путин и Трамп обсудили по телефону пожары в Сибири

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с пожарами в Сибири.
Обновлено в 16:40
Авто

В России насчитали 100 тысяч LCV, выпущенных в СССР

По состоянию на 1 января 2019 года в России насчитывалось 100,3 тыс. легких коммерческих автомобилей, выпущенных в СССР (до 1992 года).
Обновлено в 09:34
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В Приморье ожидается мощный тайфун «Випа»

В Приморье 12–13 августа ожидается новый тайфун — «Випа».
Обновлено в 22:08
Происшествия

3 человека погибли на угольной шахте в Китае

В Китае как минимум три человека скончались после инцидента на угольной шахте.
Обновлено 29 июля в 00:32
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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в своем Twitter, что введенные США против него санкции не смогут повлиять на него.
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Порошенко попросил у США помощи с уголовными делами на Украине, пишут СМИ

Бывший президент Украины Петр Порошенко находится в Стамбуле, где обратился к американским лоббистским компаниям для защиты от уголовных дел, сообщают "Вести Украина" со ссылкой на источники.
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Исакова поделилась снимком с дочерью, которую долго скрывала

Свои «лайки» под снимком поставили не только поклонники Виктории, но и многочисленные коллеги звезды.
Обновлено в 18:45
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Власти Монголии подарили лошадь сыну Трампа

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«Черная Луна» взойдет над Восточным полушарием в августе

Предыдущее второе за месяц новолуние пришлось на 30 октября 2016 года, а очередную "черную Луну" придется ждать до 30 апреля 2022 года.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Два человека погибли в аварии с автобусом в Иркутске

Два человека погибли в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Иркутске.
Обновлено в 23:05
Наука

Конопля оказалась в 30 раз эффективнее аспирина

В 1986 году исследователь Мэрилин Барретт из Лондонского университета впервые идентифицировала два флавоноида каннабиса, известные как канфлавин А и канфлавин В. Было установлено, что оба обладают противовоспалительным действием, в 30 раз более эффективным, чем аспирин.
Обновлено вчера в 06:05
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Иркутский губернатор ответил на критику Путина

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В Росгидромете спрогнозировали ухудшение ситуации с лесными пожарами

Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко прокомментировал ситуацию с охватившими леса России пожарами.
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Армия и оружие

Минобороны опробовало «военный интернет»

Российское Минобороны провело тестирование "военного интернета", сообщают "Известия".
Обновлено в 21:32
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Фадеев ответил саратовскому музыканту на обвинения в плагиате

Обновлено в 18:01
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На заводе Exxon Mobil в Техасе произошел пожар

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В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
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Первому фигуранту дела о беспорядках в Москве предъявлено обвинение

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В Приморье назвали причину гибели девочки в карете скорой помощи

Причиной гибели девочки, которая умерла в машине скорой помощи в Приморье, по предварительным данным, стала бактериально-вирусная инфекция, сообщил РИА Новости представитель краевого департамента здравоохранения.
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