Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении КаунасаКоммерсантъ вчера в 20:58

Минобороны России запустило проект к 75-й годовщине освобождения Каунаса от фашистов. На сайте военного ведомства обнародованы рассекреченные документы из архива.
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Минобороны рассекретило документы по освобождению Каунаса в 1944 году

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ТК Звездавчера в 17:14

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Минобороны РФ обнародовало доклад «СМЕРШ» 1944 года о казнях евреев в Каунасе

Московский Комсомолецвчера в 16:48

Минобороны рассекретило архивные документы ко дню освобождения Каунаса

RT на русскомвчера в 19:41
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Компания планирует выплачивать награду за любую ценную информацию, связанную с местонахождением и юридическим оформлением активов, прямо или косвенно принадлежащих Георгию Беджамову и Ларисе Маркус в любых юрисдикциях по всему миру, кроме Российской Федерации, на условиях анонимности и конфиденциальности.
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В стране постепенно формируется новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации (МФО).
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В настоящее время из-за существенного уменьшения объемов финансирования работы по проекту "Косморобот" приостановлены.
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В Москве возобновят строительство станции метро «Суворовская»

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Упрощен порядок сделок с недвижимостью

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Малком подпишет с «Зенитом» 5-летний контракт

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