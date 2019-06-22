Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепостиГазета.Ru 00:27
Накануне 78-й годовщины начала Великой отечественной войны Министерство обороны опубликовало ранее не известные материалы, касающиеся обороны Бресткой крепости. Новый раздел, посвященный этой теме, основан на рассекреченных документах фонда Центрального архива Министерства обороны.
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