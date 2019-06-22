Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепостиГазета.Ru 00:27

Накануне 78-й годовщины начала Великой отечественной войны Министерство обороны опубликовало ранее не известные материалы, касающиеся обороны Бресткой крепости. Новый раздел, посвященный этой теме, основан на рассекреченных документах фонда Центрального архива Министерства обороны.

Политика Кремль назвал условия возобновления полетов в Грузию Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости нормализации обстановки в Грузии для снятия запрета на авиасообщение.

Политика Россия возвращает граждан из Грузии Президент подписал указ "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий".

Политика На Украине заранее знали о возвращении Крыма в состав РФ В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Политика В антироссийских протестах в Тбилиси участвуют порядка 7 тысяч человек Гражданский активист Николай Левшиц в интервью "Эху Москвы" заявил, что в акции протеста в здания парламента Грузии в Тбилиси участвуют порядка 7 тысяч человек.

Шоу-бизнес Дочь Алсу покорила всех своим талантом Микелла Абрамова выложила новый пост в Instagram. Поклонники восхищаются талантом восходящей звезды.

Армия и оружие Трамп рассказал о последствиях для Ирана при войне с США Американский лидер Дональд Трамп в беседе с NBC News заявил, что в случае войны с Ираном будет «уничтожение, которого вы никогда не видели раньше».

Единоборства У друга Макгрегора попытались вырвать флаги России и Ирландии В Дарэме со скандалом завершилась процедура взвешивания ирландца Артема Лобова и экс-чемпиона мира по боксу Поли Малиньяджи перед кулачным боем, сообщает "Советский спорт".

Происшествия На Украине молния убила трех человек Три человека погибли, еще два госпитализированы в результате попадания молнии в автобусную остановку в селе Беньковцы Ивано-Франковской области.

Здоровье Минздрав назвал рак поджелудочной железы самым смертельным в России Самый высокий показатель частоты смертей среди всех пациентов от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы.

Общество До 33 градусов тепла, дождь и гроза ожидаются в Московском регионе Кратковременный дождь, гроза и до 33 градусов тепла ожидаются в субботу в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Происшествия Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.

Происшествия Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Хоккей «Ванкувер» выбрал Подколзина под десятым номером на драфте НХЛ 17-летний нападающий системы СКА (Санкт-Петербург) Василий Подколзин был выбран «Ванкувером Кэнакс» под десятым номером драфта НХЛ-2019.

Политика Туристы из Челябинска покинут Грузию из-за беспорядков Больше тысячи жителей Урала находятся сейчас в Грузии, которую захлестнули акции протеста.

Общество Синоптики: в Башкирии после недолгой жары вновь похолодает В Башкирии по информации местных синоптиков после недолгой жары вновь похолодает, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Общество Специалистами был вскрыт люк танка Т-34, установленного в Пензе Сотрудниками литейно-механического завода «МашСталь» был вскрыт заваренный башенный люк танка Т-34, который около 40 лет стоит на улице Карла Маркса у краеведческого музея как часть монумента.

Политика Кравчук назвал проблему команды Зеленского Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что в команде нынешнего главы государства Владимира Зеленского высказываются разные позиции.

Политика Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси Грузинский и российский актер, главный режиссер московского театра Et Cetera Роберт Стуруа отреагировал на протесты в Тбилиси.

Космос Спутник «Глонасс-М» начал работу на орбите Навигационный космический аппарат «Глонасс-М», выведенный на орбиту в конце мая, введён в эксплуатацию.

Космос Источник сообщил о переносе запусков кораблей США Starliner к МКС Запуск беспилотного корабля США Starliner к Международной космической станции (МКС) перенесли с 17 августа на 17 сентября, а пилотируемого — с 1 на 30 ноября.

Политика Россия временно разрешила ввозить запрещенные товары с Украины Правительство России временно разрешило ввозить с Украины некоторые виды товаров, которые внесены в санкционный список.