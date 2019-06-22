Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепостиРБК вчера в 23:05

Минобороны России создало на своем сайте раздел c рассекреченными документами об обороне Брестской крепости.
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Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

РИА Новости05:37

Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости

РБКвчера в 23:05

Минобороны обнародовало документы о защите Брестской крепости

ТАСС00:04

Русское диво немецких офицеров: Минобороны рассекретило подлинную хронику защиты Брестской крепости

Царьград00:36

К 78-й годовщине начала ВОВ Минобороны рассекретило материалы о защите Брестской крепости

RT на русском03:25

Рассекречены документы о неизвестных ранее подвигах защитников Брестской крепости

РЕН ТВвчера в 22:39

На сайте Минобороны размещены уникальные документы из фондов Центрального архива Минобороны России, рассказывающие о подвиге защитников Брестской крепости

ТК Звездавчера в 17:35
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Здоровье

Онколог объяснил высокую смертность от рака пищевода и печени

Один из руководителей рабочей группы по разработке клинических рекомендаций по раку поджелудочной железы, эксперт российского общества клинической онкологии Илья Покатаев рассказал, почему в России высока смертность от рака пищевода, поджелудочной железы и печени.
Обновлено вчера в 16:35
Политика

Зюганов анонсировал всероссийскую акцию протеста

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов сообщил в субботу на VIII пленуме партии, что политическая сила намерена вывести своих сторонников на Всероссийскую акцию протеста.
Обновлено в 04:52
Происшествия

Трое подростков выпали из аттракциона в парке «Сокольники»

Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес

Фото сына Жанны Фриске впервые за много лет появилось в Сети

Фото сына Жанны Фриске и Дмитрий Шепелева впервые за много лет появилось в Сети.
Обновлено в 03:34
Политика

Россия возвращает граждан из Грузии

Президент поручил правительству вернуть граждан России, находящихся в Грузии в РФ.
Обновлено вчера в 14:31
Шоу-бизнес

Представитель Алибасова сообщил о состоянии Федосеевой-Шукшиной

PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин рассказал РБК о причинах госпитализации супруги продюсера Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Обновлено в 06:08
Происшествия

Во Владивостоке произошла стрельба на парковке

В Первомайском районе Владивостока произошла стрельба. В результате пострадали два человека, сообщает пресс-служба МВД по Приморскому краю.
Обновлено в 03:46
Культура

Видео показательного номера Загитовой появилось в сети

Видеозапись показательного выступления олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice появилось в сети, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:58
Футбол

«Спартак» разгромил «Сочи» в контрольном матче

Игрок "Спартака" Аяз Гулиев (63) не реализовал одиннадцатиметровый удар. У "Сочи" отличился Анатолий Катрич (76, пенальти).
Обновлено в 06:19
Политика

Путин объяснил, почему чиновникам нельзя снижать зарплату

Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» заявил, что при резком снижении зарплат министров и чиновников страна может лишиться квалифицированных специалистов.
Обновлено 20 июня в 08:28
Спорт

Стрелки принесли России первое золото Европейских игр

Российские стрелки Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов выиграли первые золотые медали сборной России на стартовавших накануне вторых Европейских играх, которые проходят в Минске.
Обновлено в 05:59
Наука

Выявлены первые признаки болезни Паркинсона

Ученые из Королевского колледжа Лондона выяснили, какие признаки можно считать первыми сигналами на пути развития болезни Паркинсона.
Обновлено в 06:20
Политика

Путин заявил об отсутствии планов по передаче Южных Курил японцам

Президент РФ Владимир Путин в интервью ведущему передачи «Вести в субботу» Сергею Брилеву заявил, что Россия не будет отдавать Курильские острова, несмотря на территориальные претензии со стороны Японии.
Обновлено в 05:54
Единоборства

Чемпион М-1 Бруно Силва провалил допинг-тест перед дебютом в UFC

Бразильский боец Бруно Силва провалил допинг-тест перед дебютом в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
Обновлено в 05:17
Политика

NYT: Трамп отменил удар по Ирану, последовав совету ведущего Fox News

Президент США Дональд Трамп прислушался к совету одного из своих любимых ведущих телеканала Fox News Такера Карлсона перед тем, как отменить удар по Ирану, сообщила в пятницу газета The New York Times.
Обновлено вчера в 22:43
Политика

Департамент туризма Грузии заверил в безопасности посещения страны

Все местные достопримечательности по-прежнему открыты для посещения.
Обновлено в 03:28
Общество

«Жёлтые жилеты» проводят акцию протеста в Париже

В субботу, 22 июня, во Франции проходит 32-я акция протеста «жёлтых жилетов».
Обновлено в 06:34
Армия и оружие

Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море

Обновлено в 06:12
Авто

BMW отозвал 200 флагманских кроссоверов X7 из-за подушек безопасности

Немецкий автоконцерн BMW принял решение отозвать в Китае 209 автомобилей модели X7 из-за некачественной сборки.
Обновлено в 05:39
Армия и оружие

США предрекли победу в случае одновременной войны с Россией и Китаем

«США могут вести и выиграть две крупные войны одновременно или, по крайней мере, приблизиться к победе, чтобы ни Россия, ни Китай не увидели в этой игре больших надежд», — сообщил автор издания.
Обновлено вчера в 12:25
Политика

США добавили в черный список пять китайских компаний

Власти США вслед за Huawei внесли в черный список еще четыре китайские компании и Цзяннаньский университет компьютерных технологий в городе Уси.
Обновлено вчера в 19:05
Экономика

После «Прямой линии» к Путину обратились строители Крымского моста

Обновлено в 06:11
Политика

Проживающие в Грузии россияне отреагировали на указ Путина

Россияне, проживающие в Грузии, отреагировали на меры, принятые российскими властями по обеспечению возвращения граждан страны на родину.
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия

В Канаде слон напал на смотрителя зоопарка

Слон напал на смотрителя зоопарка близ канадского города Кэмбридж в провинции Онтарио, сообщает телеканал CTV.
Обновлено в 01:38
Происшествия

Лидер System of a Down поддержал сестер Хачатурян

Лидер группы System of a Down Серж Танкян выложил в Facebook пост в поддержку сестер Хачатурян, которые сейчас находятся под следствием за убийство отца.
Обновлено в 06:21
Политика

Судить всех виновных. Путин прокомментировал дело журналиста Голунова

Владимир Путин вспомнил о ситуации с арестом журналиста Ивана Голунова во время прямой линии.
Обновлено 20 июня в 12:42
Кино

Фильм «Дылда» получил гран-при кинофестиваля «Зеркало»

Гран-при фестиваля "Зеркало" в Ивановской области получил фильм Кантемира Балагова "Дылда", сообщила пресс-служба фестиваля.
Обновлено в 05:15
Политика

Генсек МАП назвал Грузию ответственной за провокацию

Протесты в Тбилиси вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента Грузии и сорвала сессию МАП.
Обновлено в 02:30
Единоборства

Команда Малиньяджи попыталась вырвать у Лобова флаги России и Ирландии

Главные участники шоу, экс-чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи и экс-боец UFC Артём Лобов, невзирая на обоюдную неприязнь, сумели сдержать эмоции и провели дуэль взглядов относительно спокойно.
Обновлено вчера в 17:19
Общество

«Прямую линию с Владимиром Путиным» посмотрели более 1 млн москвичей

Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.
Обновлено вчера в 09:19
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