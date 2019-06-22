Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защите Брестской крепостиRT на русском 21:18

Минобороны России в канун 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны создало на своём сайте специальный раздел, где опубликованы рассекреченные документы о защите Брестской крепости.
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Минобороны рассекретило документы о защите Брестской крепости

URA.Ru22:40

На сайте Минобороны размещены уникальные документы из фондов Центрального архива Минобороны России, рассказывающие о подвиге защитников Брестской крепости

ТК Звезда17:35

Рассекречены документы о неизвестных ранее подвигах защитников Брестской крепости

РЕН ТВ22:39

Минобороны рассекретило документы о защите Брестской крепости

RT на русском21:18

Минобороны рассекретило документы о защите Брестской крепости

РИА Новости20:42

Рассекречены документы о защите Брестской крепости

Газета.Ru21:48

Герои, о которых заговорили только через 10 лет после окончания войны: Неудобная правда о Брестской крепости

Царьград08:45
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В День памяти и скорби волгоградцы зажгли «Свечи памяти»

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