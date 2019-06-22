Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защите Брестской крепостиRT на русском 21:18
Минобороны России в канун 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны создало на своём сайте специальный раздел, где опубликованы рассекреченные документы о защите Брестской крепости.
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Культура
Макрон вручил Элтону Джону орден Почетного легиона
Обновлено в 15:25
Наука
Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона
Исследователи Королевского колледжа Лондона выяснили, что ранними признаками необратимых нейродегенеративных процессов, вызванных болезнью Паркинсона, может быть истощение серотонина.
Обновлено в 22:20
Политика
Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным
Обновлено в 03:46
Кино
«Сонин секрет» откроют в Питере
Завтра, в День памяти и скорби, в четыре часа утра на открытой площадке на Малой Садовой в Северной столице петербуржцам и гостям города будет показан спектакль Липецкого государственного театра кукол 'Сонин секрет'.
Обновлено в 02:49
Политика
Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании
Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании.
Обновлено в 21:35
Политика
В Тбилиси ОМОН применил против митингующих водометы
Обновлено вчера в 18:06
Энергетика
«Дружбу» в Белоруссии очистят до середины августа
Полная очистка нефтяного трубопровода «Дружба» на белорусской территории ожидается в августе этого года.
Обновлено в 05:05
Общество
Раскрыты доходы Медведевой и Загитовой
Авторы статьи пришли к выводу, что за полгода на рекламе в соцсети Медведева могла заработать 2,8 млн рублей, Загитова — 4 млн Впрочем, расценки на рекламу в Instagram у спортсменок могут быть в разы ниже с учётом активности их аудитории.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес
Яна Рудковская посмеялась над Миланой Тюльпановой
Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова улетела отдыхать на Мальдивы, однако оставила сына Артемия в Москве с родственниками.
Обновлено в 15:27
Автоспорт
Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции
Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:18
Спорт
Церемония открытия II Европейских игр завершилась в Минске
Торжественная церемония открытия II Европейских игр завершилась на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" в Минске.
Обновлено в 17:41
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено в 06:30
Футбол
Сборная Чили досрочно вышла в плей-офф Кубка Америки
Сборная Чили обыграла команду Камеруна и досрочно вышла в плей-офф Кубка Америки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 21:05
Общество
В День памяти и скорби волгоградцы зажгли «Свечи памяти»
"Война не ушла от меня" На верхней террасе Центральной набережной вечер памяти был открыт награждением победителей всероссийского диктанта, посвященного событиям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 17:25
Политика
Трамп определился с кандидатом на пост главы Пентагона
Американский президент Дональд Трамп намерен выдвинуть в качестве кандидата на пост главы министерства обороны США Марка Эспера, который с 24 июня будет исполнять обязанности главы военного ведомства, передает телеканал CNN.
Обновлено в 17:56
Общество
Уральцы объявили себя гражданами СССР и отказались оплачивать ЖКХ
Долги тагильских «граждан СССР» в большинстве случаев относятся к коммунальной сфере, однако некоторые из них мотивируют идеологическими причинами отказ платить и по другим кредитам и займам, включая ипотечные.
Обновлено в 17:48
Авто
На АвтоВАЗе назвали причины падения продаж Lada Xray
Lada Xray для «АвтоВАЗа» является важной стратегической моделью, однако последнее время больше внимания было уделено другим семействам.
Обновлено в 14:06
Политика
Захарова ответила на обвинения президента Грузии в сторону России
Грузинские политики сами забыли про законы и политические институты, а потом «виноватой» оказалась Россия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию в Тбилиси.
Обновлено в 19:48
Политика
Путин пообещал повышение пенсий
Глава государства напомнил, что в 2019 году индексация пенсий по старости составила 7,05 процента.
Обновлено вчера в 05:35
Шоу-бизнес
Ольга Бузова вышла без штанов к детям в Кремле
"Миром правят деньги, Бузова в купальнике выступает в Кремле", - сокрушаются они. Ранее Ольга Бузова сообщила, что она популярнее Путина.
Обновлено в 02:31
Происшествия
В Челябинской области произошёл пожар в жилом доме
В Челябинской области в городе Сатка произошёл пожар в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
Обновлено в 18:30
Общество
Роскосмос разработал кодекс поведения для космонавтов
Роскосмос разработал кодекс профессиональной этики космонавтов, говорится в проекте кодекса, опубликованном на сайте нормативных правовых актов Российской Федерации.
Обновлено в 12:54
Шоу-бизнес
Фото сына Жанны Фриске появилось в Сети впервые за много лет
В Сети впервые за много лет появилась фотография изрядно подросшего сына Жанны Фриске. Платону Шепелеву уже исполнилось шесть лет.
Обновлено в 18:14
Происшествия
В Красноярском крае завуч сняла отпечатки пальцев у второклассников
Завуч школы №16 в Минусинске в Красноярском крае сняла отпечатки у второклассников.
Обновлено в 10:05
Происшествия
ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве
Обновлено в 16:43
Происшествия
Бывшую главу Чебоксар осудили на пять лет за растрату
Суд назначил бывшей главе города наказание в виде пяти лет колонии общего режима.
Обновлено в 14:03
Наука
Тюлени научились напевать мелодию из «Звёздных войн»
Учёные отслеживали, какие звуки тюлени могут издавать от природы, а затем учили их копировать новые звуки, сообщает СNN.
Обновлено в 19:29
Здоровье
Глава Бурятии: «Трутнев выделил нам еще 400 миллионов»
Глава Бурятии Алексей Цыденов отчитался о состоявшемся сегодня очередном заседании подкомиссии по развитию Дальнего Востока.
Обновлено в 10:15
Общество
Центробанк РФ поддержал новые правила взыскания долгов по микрозаймам
Стандарт дополняет и расширяет ряд требований к процедуре взыскания просроченных долгов, в том числе через посредничество коллекторов.
Обновлено в 07:03
Политика
В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины
Обновлено в 06:15