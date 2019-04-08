Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Крымской наступательной операцииРоссийская газета 02:11

Специалисты архива Минобороны РФ опубликовали документы, посвященные обороне и освобождению Крыма в годы ВОВ. Многие из них ранее были засекречены. Архивисты ведомства представили целую военную летопись, охватывающую весь период боев за Крым с 1941 по 1944 годы.
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Минобороны опубликовало подборку архивных документов к юбилею Крымской операции 1944 года

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Страницы истории: битва за Крым

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Олимпийский чемпион Крюков объявил о завершении карьеры лыжника

Чемпион Олимпийских игр-2010 по лыжному спорту Никита Крюков объявил о завершении своей международной профессиональной карьеры.
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Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объявил о проведении дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 05:02
Здоровье

В Пензенской области медикам дефицитных специальностей дадут квартиры

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Общество

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В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.
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Общество

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Обновлено в 02:19
Общество

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Обновлено в 00:30
Происшествия

В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Здоровье

Собянин рассказал о модернизации инфекционной службы Москвы

Mossovetinfo.ru – Инфекционная служба Москвы будет модернизирована в течение 4-5 лет, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 04:44
Общество

Прокуратуры регионов объяснили отмену концертов решением организаторов

В региональных прокуратурах утверждают, что отмена концертов современных музыкантов в конце 2018 года связана с решением самих организаторов, а не с запретом правоохранительных органов.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес

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Обновлено в 04:18
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Бывший первый заместитель председателя правительства Хакасси Александр Голышев приговорен судом к шести годам и трем месяцам колонии общего режима за мошенничество с государственными деньгами.
Обновлено в 03:14
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Адвокат намерен вытащить Алексея Прокопенко на свободу

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Шоу-бизнес

Появилось первое видео с репетиции юбилейного шоу Аллы Пугачевой

Появилось первое видео с репетиции юбилейного шоу Аллы Пугачевой На репетиции у Пугачевой уже побывал музыкальный критик Артур Гаспарян.
Обновлено вчера в 16:59
Политика

Карлоса Гона исключили из совета директоров Nissan

Акционеры японского автоконцерна Nissan на внеочередном собрании в понедельник исключили из совета директоров Карлоса Гона, обвиняемого в финансовых махинациях.
Обновлено в 00:26
Гаджеты

Названы технические характеристики смартфона Honor 20 Pro

Компания Honor готовит к выходу очередную новинку 20 Pro, стоимость которой начинается от 450 долларов.
Обновлено в 04:35
Политика

В Совфеде оценили заявление Ягланда о членстве РФ в СЕ

В Совете Федерации прокомментировали заявление генсека СЕ Турбьерна Ягланда о членстве России в совете.
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Порошенко уволил замглавы своей администрации

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Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей

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Транспорт

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В Саратове приостановили свою работу 13 автобусных маршрутов. Об этом сегодня, 8 апреля, информирует городская администрация.
Обновлено в 04:31
Общество

В России вводится налог на вёсельные лодки

Поправка исключает вёсельные и моторные лодки с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил из перечня необлагаемых налогом транспортных средств.
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Путин заявил о необходимости обеспечивать свободу интернета

В заявлении, которое собравшимся озвучил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, указывается, что необходимо и «впредь следовать принципу свободы интернета, обеспечить все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов», сообщает агентство ТАСС.
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Сечин предложил свой вариант регулирования рынка топлива

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что решение о продлении на три месяца соглашения по сдерживанию цен на моторные топлива не обсуждалось с нефтяными компаниями.
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Политика

«Приватбанк» не нужен, пусть Украина вернёт деньги — Коломойский

Украинский олигарх Игорь Коломойский намерен вернуть $2 млрд, потерянных при национализации «Приватбанка».
Обновлено в 04:36
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Женщины назвали самые неприятные черты мужчин

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В ДТП под Киевом погиб известный бизнесмен, помогавший карателям

Обновлено в 04:13
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Крымская операция
Наступательная операция советских войск с целью освобождения Крыма от войск нацистской Германии во время Великой Отечественной войны. Проводилась с 8 апреля по 12 мая 1944 года силами 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией.
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