Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Крымской наступательной операцииРоссийская газета 02:11
Специалисты архива Минобороны РФ опубликовали документы, посвященные обороне и освобождению Крыма в годы ВОВ. Многие из них ранее были засекречены. Архивисты ведомства представили целую военную летопись, охватывающую весь период боев за Крым с 1941 по 1944 годы.
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Эксперт оценил публикацию секретных документов о Крымской наступательной операции
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Минобороны рассказало об уникальных документах о боях за Крым в период ВОВ
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