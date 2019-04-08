Минобороны рассекретило документы о Крымской наступательной операцииРоссийская газета 02:11

Специалисты архива Минобороны РФ опубликовали документы, посвященные обороне и освобождению Крыма в годы ВОВ. Многие из них ранее были засекречены. Архивисты ведомства представили целую военную летопись, охватывающую весь период боев за Крым с 1941 по 1944 годы.

Происшествия В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

Футбол Футболист ПСЖ отметился худшим промахом в истории Комментаторы отметили, что форвард допустил худший промах в истории футбола. Мяч после его касания покатился от линии ворот к штанге.

Гаджеты Кнопочные телефоны с возможностями смартфонов становятся популярнее Кнопочные телефоны, уместившие множество функций современных смартфонов, стремительно становятся более популярными.

Культура 6-летнему сыну Плющенко запретили выступать под песни Майкла Джексона Наследнику фигуриста Евгения Плющенко 6-летнему Александру запретили кататься под песни Майкла Джексона в Европе и Азии.

Общество Законы о землях ИЖС изменились с 8 апреля Отмечается, что новый закон уточняет понятийный аппарат, исключая использование участков для выращивания ягод, фруктов, овощей, сохраняя возделывание сельскохозяйственных культур.

Политика Кремль оценил готовность Путина к переговорам с Зеленским Российский президент Владимир Путин открыт для конструктивного диалога, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского.

Политика Познер назвал способ объединить всех жителей России Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.

Политика Лукашенко: президентские выборы на Украине выиграет Порошенко Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что что победу на президентских выборах на Украине одержит действующий глава страны Пётр Порошенко.

Политика МИД Венгрии вызвал посла Украины Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в ведомство для разбирательств. Хунор ездит по миру с румынским дипломатическим паспортом.

Кино В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.

Происшествия Работавшего в российской больнице врачом убийцу-психа снова полечат Следственный комитет завершил расследование уголовного дела жителя Челябинска Бориса Кондрашина, который устроился на работу врачом после выхода из психбольницы, где находился после жестокого убийства одноклассника.

Политика Радий Хабиров озвучил ряд кадровых назначений На оперативном совещании в Правительстве РБ врио Главы республики Радий Хабиров озвучил ряд кадровых назначений: — Решением Совета Стерлитамакского района исполняющим обязанности главы администрации района назначен Абдрафиков Анвар Равилович.

Происшествия В Кузбассе пропал пятнадцатилетний подросток Пятнадцатилетний подросток пропал 7 апреля в Прокопьевске Кемеровской области, сообщает ГУ МВД России по региону.

Происшествия В Екатеринбурге осуждены четверо полицейских Свердловский областной суд огласил приговор четверым сотрудникам полиции, которых обвиняли в превышении должностных полномочий.

Политика Зеленский согласился на дебаты с Порошенко Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объявил о проведении дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».

Политика Ягланд считает возможный выход России из СЕ потрясением для Европы Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что в случае одновременного брексита и выхода России из организации ЕС может ожидать «потрясение».

Экономика «Автодор» поднимет цены на проезд по платным участкам М-3, М-4 и М-11 С 15 апреля по 13 октября стоимость проезда по платным участкам трасс М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 Москва—Санкт-Петербург будет повышена на уровень инфляции за 2018 год, сообщает пресс-служба «Автодора».

Политика Порошенко уволил губернатора Одесской области Украинский лидер Петр Порошенко уволил губернатора Одесской области Максима Степанова.

Происшествия Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.

Политика В Раде заявили о создании межфракционного объединения «За Зеленского» Внефракционный депутат Верховной рады Виталий Куприй, участвовавший в первом туре президентских выборов 31 марта на Украине, заявил о создании в парламенте депутатского объединения "За Зеленского".

Политика В Конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкций Сенаторы Конгресса США заявили о снижении энтузиазма в отношении новых санкций против России. Об этом 8 апреля сообщило агентство Bloomberg.

Экономика Число ИП в России впервые превысило количество компаний Количество индивидуальных предпринимателей в России впервые превысило число юридических лиц, свидетельствуют материалы агентства «Федеральная служба информации».

Хоккей «Салават Юлаев» обыграл «Авангард» Счет был открыт юлаевцами на третьей минуте игры. До конца первого периода «Авангард» счет сравнял.