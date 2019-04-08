Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы Крымской наступательной операцииНациональная служба новостей 02:06
К 75-летию со дня начала освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков Минобороны выложило на официальном сайте ранее не опубликованные архивные документы.
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Эксперт оценил публикацию секретных документов о Крымской наступательной операции
Народные новости03:32
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Космос
Жители Норвегии приняли ракеты НАСА за инопланетян
Обновлено в 13:03
Здоровье
Росздравнадзор просит Генпрокуратуру проверить свердловских чиновников
В регионе завершилась внеплановая проверка ведомства Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) подвела итоги внеплановых проверок в Свердловской области.
Обновлено в 12:47
Футбол
Адвокат Мамаева обжаловал продление ареста
Обновлено в 08:44
Экономика
Минпромторг предложил включить в систему tax free еще один регион
О включении Новгородской области в список регионов, где реализуется пилотный проект по tax free, предлагал подумать еще в апреле 2017 года президент Владимир Путин.
Обновлено в 15:35
Общество
Число браков в России опустилось до минимума с начала века
Коэффициент брачности (число зарегистрированных браков на 1 тыс. человек населения) составил 6,2 в прошлом году, тогда как в 2017-м показатель составлял 7,2. Этот коэффициент (как и абсолютное количество браков) опустился до минимального значения с 2000 года, когда показатель составлял те же 6,2.
Обновлено в 12:57
Политика
Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Общество
Гору новой обуви обнаружили под мостом в Краснодаре
Обновлено в 09:33
Политика
Зеленский согласился на дебаты с Порошенко 19 апреля
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен провести дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на стадионе в Киеве.
Обновлено в 05:33
Общество
«Расследование» ФБК о комбинате «Конкорд» потерпело крах в суде
На YouTube-канале «Навальный-live» было опубликовано видео, на котором бывшая сотрудница комбината «Московский школьник» Наталья Шилова, которую ошибочно связывают с компанией Евгения Пригожина «Конкорд», рассказала об антисанитарии на комбинате.
Обновлено в 15:36
Политика
Ягланд: Выход России из Совета Европы станет потрясением для Европы
В интервью изданию Financial Times политик предупредил, что если российская делегация не сможет участвовать в выборах генерального секретаря организации Совета Европы, то возникает есть опасность, что Москва сделает вывод, что в организации ей делать нечего.
Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес
Кикабидзе объяснил, почему не приедет на похороны Данелии
Популярный советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе заявил, что не сможет приехать в Москву на похороны своего друга, кинорежиссера Георгия Данелии, которые состоятся во вторник, 9 апреля, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:38
Политика
В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана
Обновлено в 07:03
Экономика
ФАС уличила российскую «дочку» Samsung в координации цен на гаджеты
Антимонопольная служба возбудила дело в отношении российской "дочки" Samsung по признакам координации цен на смартфоны в феврале после проведенной внеплановой проверки.
Обновлено в 12:10
Общество
Меган Маркл бросила вызов Елизавете II
Обновлено вчера в 07:00
Интернет
Microsoft Edge на основе Chromium доступен для скачивания
Новая версия Microsoft Edge базируется на движке Chromium, что позволяет ему использовать расширения для Chrome.
Обновлено в 15:02
Энергетика
Сечин предложил альтернативный вариант регулирования топливного рынка
Глава "Роснефти" подчеркивает, что механизмы, которые были объявлены Минфином, как компенсирующие нефтяным компаниям потери от сдерживания цен, так и не заработали, не обеспечив компенсацию нефтяным компаниям превышения экспортной альтернативы над ценами внутреннего рынка.
Обновлено в 04:13
Космос
Британцы испытали предохладитель гибридного ракетного двигателя
Британская компания Reaction Engines, занимающаяся разработкой относительно компактного гибридного гиперзвукового ракетного двигателя SABRE, объявила об первых успешных испытаниях его системы предварительного охлаждения воздуха, проходящего по воздухозаборнику при сверхзвуковом полете.
Обновлено в 06:40
Энергетика
«Газпром» видит в СПГ источник потерь бюджета
СПГ с проекта НОВАТЭКа «Ямал СПГ» вытеснял газ «Газпрома» с европейского рынка в 2018 году, считают в монополии: из-за этого бюджет недополучил 30 млрд руб. налогов и экспортной пошлины.
Обновлено в 09:52
Армия и оружие
Четверо американцев погибли при взрыве в Афганистане
Обновлено в 15:33
Экономика
Золотовалютные резервы России побили пятилетний рекорд
Золотовалютные резервы России составили 487,8 миллиарда долларов, следует из опубликованных на сайте Центробанка данных.
Обновлено в 15:00
Авто
УАЗ рассказал об оригинальном «растянутом» пикапе
Колесную база пикапа растянули на 650 миллиметров, задние рессоры усилили (к ним добавили добавив по одному коренному листу), "колпак" кабины заново изготовили из пластика.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Работа «Сбербанк Онлайн» восстановлена после сбоя
Напомним, ранее сегодня клиенты «Сбербанка» сообщали о неполадках в работе платёжного онлайн-сервиса банка.
Обновлено в 12:30
Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля
Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено в 06:58
Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»
«Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.
Обновлено в 09:28
Политика
Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко
Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Макгрегор подрался в баре в Ирландии
Обновлено в 12:26
Происшествия
В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком
В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.
Обновлено в 00:26