Минобороны рассекретило документы Крымской наступательной операцииНациональная служба новостей 02:06

К 75-летию со дня начала освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков Минобороны выложило на официальном сайте ранее не опубликованные архивные документы.

Футбол Головин: «Чалов точно собирается в Европу» Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, что его бывший партнер по ЦСКА Федор Чалов тоже собирается продолжить карьеру в Европе.

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Экономика ФАС уличила российскую «дочку» Samsung в координации цен на гаджеты Антимонопольная служба возбудила дело в отношении российской "дочки" Samsung по признакам координации цен на смартфоны в феврале после проведенной внеплановой проверки.

Транспорт Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.

Происшествия Помогавший клоунам пенсионер умер на арене цирка в Оренбурге В Оренбурге во время циркового представления скончался 67-летний пенсионер, которого вызвали на арену для помощи клоунам.

Армия и оружие Военные отвергли обвинения екатеринбургской мэрии в порче площади Работники Центрального военного округа в Екатеринбурге прокомментировали обвинение мэрии в порче дорог и площадей в городе.

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Политика Зеленский попросил у МВД Украины предоставить ему охрану Представители штаба кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского в преддверии второго тура президентских выборов просят обеспечить его охраной.

Шоу-бизнес Виктория Боня отказалась от еды на четыре дня Виктория поделилась результатами своего эксперимента после третьего и четвертого дня программы.

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Политика В конгрессе США заявили об «усталости» от санкций против России Напомним, в начале апреля сенаторы Марко Рубио и Крис ван Холлен представили законопроект о введении санкций против России и третьих стран за "вмешательство" в будущие выборы.

Авто УАЗ рассказал об оригинальном «растянутом» пикапе Колесную база пикапа растянули на 650 миллиметров, задние рессоры усилили (к ним добавили добавив по одному коренному листу), "колпак" кабины заново изготовили из пластика.

Спорт Ефимова завоевала золото ЧР на дистанции 50 м брассом На чемпионате России в Москве в заплыве на 50 метров брассом победу одержала пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова.

Энергетика «Газпром» видит в СПГ источник потерь бюджета СПГ с проекта НОВАТЭКа «Ямал СПГ» вытеснял газ «Газпрома» с европейского рынка в 2018 году, считают в монополии: из-за этого бюджет недополучил 30 млрд руб. налогов и экспортной пошлины.

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Футбол Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым» «Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.

Шоу-бизнес Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Ксении Собчак Российский народный артист Эммануил Виторган оценил развод своего сына Максима с известной телеведущей и журналисткой Ксенией Собчак.

Политика В ПАСЕ собирается пророссийская коалиция Отмечается, что в пророссийской деятельности участвуют представители обоих ключевых сил правительственной коалиции – ХДС/ХСС и социал-демократы.

Политика Медведев сменил руководителя Роструда Всеволод Вуколов, занимавший пост руководителя Роструда, назначен заместителем министра труда.

Общество Родители отравившихся в детсадах детей подали второй иск к комбинату Пригожина и властям Москвы Подали второй коллективный иск: 14 соистцов - родителей детей, отравленных в детских садах Москвы, к Департаментам образования и здравоохранения Москвы, поставщикам питания "Конкорд" и "Вито-1" и 5 московским школам как к госзаказчиками некачественного питания. pic.twitter.com / cSjARldM7f — Соболь Любовь (@ SobolLubov) 8 апреля 2019 г. Ответчиками выступают школы на юго-востоке и востоке Москвы.