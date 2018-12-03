Армия и оружие
Минобороны России опубликовало на официальном сайте архивные документы ко Дню Неизвестного Солдата.
RT на русскомвчера в 16:41
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Минобороны ко Дню Неизвестного солдата рассекретило документы о боях под Москвой
Московский Комсомолецвчера в 16:04
Минобороны России публикует рассекреченные документы ко Дню неизвестного солдата
ТК Звездавчера в 16:01
Автоматически обработаны 7123 источника, обновлено в 06:44, Ашберн
Армия и оружие
Порошенко заявил о переброске войск к границе с Россией
Киев перебрасывает военные подразделения к границе с Россией, заявил президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено в 06:36
Армия и оружие
ВМФ России получит новые десантные корабли типа «Иван Грен»
Еще два или три корабля больших десантных корабля, аналогичных БДК «Иван Грен» (проекта 11 711) будут построены предприятиями Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в интересах ВМФ России.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
Коалиция нанесла удары по позициям сирийской армии
Обновлено в 06:32
Армия и оружие
Корабли НАТО нарастили сроки присутствия в Черном море — Столтенберг
Североатлантический альянс в 2018 году нарастил до 120 дней сроки пребывания кораблей военного блока в акватории Черного моря.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие
Sky: США и Британия могут поссориться из-за F-35
Отношения между США и Великобританией могут серьезно испортиться из-за спора вокруг истребителей F-35.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие
Россия на выставке в Египте представит ударные вертолеты и истребители
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
Тихоокеанский флот стал лучшим флотом ВМФ России за этот год
Напомним, что именно Тихоокеанский флот участвовал в крупнейших за последнее время маневрах «Восток-2018», а также он осуществил несколько дальних походов с визитами в порты десяти иностранных государств.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие
В результате авиаудара США убит командир афганских талибов
В результате авиаудара США на юге Афганистана был убит полевой командир афганских талибов Абдул Манан, сообщает The New York Times.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
Испытания двигателя РД-171МВ для «Союза-5» начнутся в 2019 году
Огневые испытания доводочного двигателя РД-171МВ, который будет использоваться в новых ракетах Союз-5, запланированы на следующий год.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие
Комплекс «Аистёнок» обнаруживает танки в 20 км
Комплекс «Аистенок» обнаруживает наземные цели, в частности, танки, на дальности от 200 м до 20 км. Общий вес компонентов системы составляет 135 кг.
Обновлено в 05:47
Армия и оружие
В Волгограде двести контрактников пройдут «курсы выживания»
Обновлено в 04:52
Армия и оружие
Российскую систему предупреждения о ракетных ударах защитили от ошибок
Систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН), действующую в РФ, защитили от ложных срабатываний благодаря новому методу контроля работы радиолокационных станций.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие
Стрельбы танков Т-90 и РСЗО «Град» попали на видео на Урале
В стрельбах приняли участие танки Т-90, БМП-2, зенитные самоходные установки «Тунгуска» и РСЗО «Град».
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
Минобороны подало к ОАК иск на 5,4 млрд рублей
В июле Минобороны подало два крупных иска к входящему в ОАК ПАО "Туполев" на общую сумму более 1,6 млрд руб.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие
Радикалы в Сирии планируют полностью захватить автомагистраль Алеппо — Хама
Маарат аль-Нуман является единственным районом на шоссе Алеппо — Хама, который радикалы еще не захватили.
Обновлено в 04:59