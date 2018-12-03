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Армия и оружие Армия и оружие Порошенко заявил о переброске войск к границе с Россией Киев перебрасывает военные подразделения к границе с Россией, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Армия и оружие Армия и оружие ВМФ России получит новые десантные корабли типа «Иван Грен» Еще два или три корабля больших десантных корабля, аналогичных БДК «Иван Грен» (проекта 11 711) будут построены предприятиями Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в интересах ВМФ России.

Армия и оружие Армия и оружие Коалиция нанесла удары по позициям сирийской армии

Армия и оружие Армия и оружие Корабли НАТО нарастили сроки присутствия в Черном море — Столтенберг Североатлантический альянс в 2018 году нарастил до 120 дней сроки пребывания кораблей военного блока в акватории Черного моря.

Армия и оружие Армия и оружие Sky: США и Британия могут поссориться из-за F-35 Отношения между США и Великобританией могут серьезно испортиться из-за спора вокруг истребителей F-35.

Армия и оружие Армия и оружие Россия на выставке в Египте представит ударные вертолеты и истребители

Армия и оружие Армия и оружие Тихоокеанский флот стал лучшим флотом ВМФ России за этот год Напомним, что именно Тихоокеанский флот участвовал в крупнейших за последнее время маневрах «Восток-2018», а также он осуществил несколько дальних походов с визитами в порты десяти иностранных государств.

Армия и оружие Армия и оружие В результате авиаудара США убит командир афганских талибов В результате авиаудара США на юге Афганистана был убит полевой командир афганских талибов Абдул Манан, сообщает The New York Times.

Армия и оружие Армия и оружие Испытания двигателя РД-171МВ для «Союза-5» начнутся в 2019 году Огневые испытания доводочного двигателя РД-171МВ, который будет использоваться в новых ракетах Союз-5, запланированы на следующий год.

Армия и оружие Армия и оружие Комплекс «Аистёнок» обнаруживает танки в 20 км Комплекс «Аистенок» обнаруживает наземные цели, в частности, танки, на дальности от 200 м до 20 км. Общий вес компонентов системы составляет 135 кг.

Армия и оружие Армия и оружие В Волгограде двести контрактников пройдут «курсы выживания»

Армия и оружие Армия и оружие Российскую систему предупреждения о ракетных ударах защитили от ошибок Систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН), действующую в РФ, защитили от ложных срабатываний благодаря новому методу контроля работы радиолокационных станций.

Армия и оружие Армия и оружие Стрельбы танков Т-90 и РСЗО «Град» попали на видео на Урале В стрельбах приняли участие танки Т-90, БМП-2, зенитные самоходные установки «Тунгуска» и РСЗО «Град».

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны подало к ОАК иск на 5,4 млрд рублей В июле Минобороны подало два крупных иска к входящему в ОАК ПАО "Туполев" на общую сумму более 1,6 млрд руб.