Армия и оружие
Минобороны рассекретило архивные документы ко Дню Неизвестного Солдата
Минобороны рассекретило архивные документы ко Дню Неизвестного СолдатаГазета.Ru05:09
Российское Минобороны разместило на своем официальном сайте архивные документы ко Дню Неизвестного Солдата, который отмечают 3 декабря. Уточняется, что размещенные в открытом доступе материалы до этого не публиковались.
Газета.Ru05:09
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Минобороны ко Дню Неизвестного солдата рассекретило документы о боях под Москвой
Московский Комсомолецвчера в 16:04
Минобороны России публикует рассекреченные документы ко Дню неизвестного солдата
ТК Звездавчера в 16:01
Автоматически обработаны 7123 источника, обновлено в 07:57, Ашберн
Армия и оружие
Порошенко заявил о переброске войск к границе с Россией
Киев перебрасывает военные подразделения к границе с Россией, заявил президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
ОСК разработала проект универсальных боевых кораблей
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) разработала проект универсальных боевых кораблей с модульными надстройками, которые смогут трансформироваться для выполнения четырех разных целей.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие
Армия Сирии уничтожила более 270 боевиков ИГИЛ
Армия Сирии продолжает борьбу с боевиками на своей территории.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие
Тихоокеанский флот стал лучшим флотом ВМФ России за этот год
Напомним, что именно Тихоокеанский флот участвовал в крупнейших за последнее время маневрах «Восток-2018», а также он осуществил несколько дальних походов с визитами в порты десяти иностранных государств.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие
Истребитель F-35 может рассорить Великобританию и США
Как сообщил телеканалу источник в Минобороны королевства, ведомство планировало закупить у американских соратников 138 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 типа В (морского базирования), но в настоящее время планы изменились и британские военные планируют часть из вышеназванных истребителей заменить на F-35 типа А (наземного базирования).
Обновлено в 07:26
Армия и оружие
Россия на выставке в Египте представит ударные вертолеты и истребители
Обновлено в 06:39
Армия и оружие
Украина готовит массированный ракетный удар с воздуха по объектам ДНР
В Народной милиции не исключили, что указанные варианты могут быть реализованы последовательно, чтобы «гарантированно сформировать в глазах мировой общественности образ тирана в лице руководства Республики и обосновать тотальную мобилизацию украинских граждан в ряды вооруженных формирований Украины»
Обновлено в 07:51
Армия и оружие
В результате авиаудара США убит командир афганских талибов
Обновлено в 07:07
Армия и оружие
Испытания двигателя РД-171МВ для «Союза-5» начнутся в 2019 году
Огневые испытания доводочного двигателя РД-171МВ, который будет использоваться в новых ракетах Союз-5, запланированы на следующий год.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие
В Восточном военном округе началась сдача нормативов по стрельбе
Обновлено в 07:48
Армия и оружие
Комплекс «Аистёнок» обнаруживает танки в 20 км
Комплекс «Аистенок» обнаруживает наземные цели, в частности, танки, на дальности от 200 м до 20 км. Общий вес компонентов системы составляет 135 кг.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие
В Волгограде двести контрактников пройдут «курсы выживания»
Обновлено в 04:52
Армия и оружие
Российскую систему предупреждения о ракетных ударах защитили от ошибок
Систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН), действующую в РФ, защитили от ложных срабатываний благодаря новому методу контроля работы радиолокационных станций.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие
Стрельбы танков Т-90 и РСЗО «Град» попали на видео на Урале
В стрельбах приняли участие танки Т-90, БМП-2, зенитные самоходные установки «Тунгуска» и РСЗО «Град».
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
В Литве рассказали о сопровождении российских самолетов истребителями НАТО
Истребители ВВС НАТО, выполняющие миссию воздушной полиции в странах Балтии, четыре раза за неделю поднимались в небо над Балтийским морем для сопровождения российских военных самолетов, заявила в понедельник пресс-служба Минобороны Литвы.
Обновлено в 07:55