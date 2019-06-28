с чего всё началось

Минобороны России рассекретило архивные документы о первых испытаниях автомата Калашникова. Информация была обнародована на форуме «Армия-2019» 28 июня.

Политика Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным Встреча президентов России и США на полях саммита в Осаке прошла в конструктивной атмосфере.

Интернет Создатели «раздевающего» девушек приложения решили закрыть проект Создатели приложения DeepNude, способного «раздевать» девушек на фотографиях, решили закрыть его из-за невероятной популярности.

Футбол «Милан» исключен из еврокубков на следующий сезон Итальянский "Милан" исключен из еврокубков на сезон 2019/2020, сообщает РИА "Новости". Миланцы нарушили правило финансового Fair play.

Происшествия Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).

Политика Возвращение России в ПАСЕ объяснили тайной сделкой По данным издания, Россия и страны Запада заключили тайное соглашение, согласно которому российская делегация вернется в ПАСЕ без каких-либо ограничений, а Москва, в свою очередь, выплатит ассамблее членские взносы за два года, определит схему освобождения украинских моряков, а также позволит работать мониторинговой миссии Совета Европы в Крыму.

Транспорт Очевидцы сняли на видео потоп около Шереметьево Ранее на сайте аэропорта появилась информация о том, что участок дороги в районе "Шереметьево-1" между Лобненским шоссе, Авиационной улицей и Шереметьевским шоссе затопило из-за ливня.

Шоу-бизнес Юлия Снигирь снялась топлес в ретро-образе На фото Юлия облачилась в одежду и обувь в ретро-стиле, но при этом выше пояса осталась полностью обнажена.

Политика Путин пообщался с Меркель на саммите G20 Президент России Владимир Путин в кулуарах G20 переговорил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Здоровье Минздрав опроверг связь АЭС с онкозаболеваниями в Ростовской области В донском министерстве здравоохранения прокомментировали информацию о ситуации с онкозаболеваниями в Ростовской области и опровергли влияние ростовской АС на образования онкологических заболеваний у населения.

Политика «Невидимый» для самолетов радар создали в России Гендиректор предприятия-разработчика "ОКБ-Планета" Александр Петров заявил, что в России создана пассивная радиолокационная станция "Тропа", которая является "невидимой" для самолетов и дронов-разведчиков.

Гаджеты Xiaomi снова опустила цену на Xiaomi Mi 9 Распродажа по сниженной цене 404 доллара продолжалась всего два дня, но похоже скоро эта цена станет постоянной, так как производитель снова опустил цену на 29 долларов.

Экономика Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.

Хоккей Хоккеист «Динамо» хочет участвовать в ТВ-шоу с Бузовой Защитник Динамо Андрей Миронов подал заявку на участие в новом ТВ-шоу Ольги Бузовой на канале ТНТ.

Энергетика «Газпром» отверг препятствия на пути «Северного потока-2» Проект трубопровода «Северный поток-2» включает в себя строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Авто 717-сильный Dodge Charger SRT Hellcat стал шире и быстрее Марка Dodge представила пакет дооснащения для 717-сильного седана Charger SRT Hellcat и более спокойной модификации Charger R/T Scat Pack.

Хоккей «Торпедо» заключило контракт с Левицким Нападающий Игорь Левицкий подписал контракт с «Торпедо». Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один год.

Политика Глава Рослесхоза подал в отставку В январе 2019 года глава Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила недовольство работой Валентика на посту главы Рослесхоза, заявив, что может поставить ему «неуд».

Общество УГНТУ попал в рейтинг лучших вузов России по версии Forbes Уфимский нефтяной университет вошел в список 100 лучших вузов страны по версии Forbes.

Политика Грузия отказалась гарантировать безопасность туристов из РФ Заместитель главы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили выразил отказ в предоставлении юридических гарантий безопасности россиянам, которые находятся на территории Грузии.

Происшествия Под Ульяновском в ДТП погибли трое полицейских Как рассказал на своей странице в "Фейсбуке" пресс-секретарь губернатора Ульяновской области Тимофей Гончарук, пострадавшими в ДТП оказались сотрудники МВД.

Политика Топилин объяснил снижение рождаемости на Северном Кавказе Министр труда и соцзащиты Максим Топилин объяснил, что снижение рождаемости на Северном Кавказе может быть связано с изменением менталитета.

Происшествия Более 300 российских туристов застряли в аэропорту Антальи Из-за задержки рейса более 360 россиян не могут вылететь из Антальи.