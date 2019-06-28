Армия и оружие
Минобороны рассекретило архив о первых испытаниях автомата КалашниковаИзвестия 03:17
Минобороны России рассекретило архивные документы о первых испытаниях автомата Калашникова. Информация была обнародована на форуме «Армия-2019» 28 июня.
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Минобороны России рассекретило уникальные архивные документы о первых испытаниях автомата Калашникова.ТАСС01:03
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