Политика
Минобороны опубликовало имена погибших подводниковИзвестия вчера в 14:56
Российское Министерство обороны обнародовало имена моряков, погибших в результате пожара на глубоководном научно-исследовательском аппарате. Из сообщения ведомства, опубликованного в среду, 3 июля, следует, что жертвами трагедии стали семь капитанов первого ранга и три капитана второго ранга.
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Происшествия
Минобороны раскрыло детали подвига погибших моряков-подводников
1 июля на аппарате произошёл пожар, погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено вчера в 11:41
Футбол
Сборная Перу обыграла Чили и вышла в финал Кубка Америки
В финале перуанцы сыграют со сборной Бразилией, которая накануне обыграла команду Аргентины со счетом 2:0.
Обновлено вчера в 22:26
Здоровье
На Сахалине показатель естественной убыли населения вырос почти вдвое
На Сахалине дела обстоят не лучше — за период с января по апрель 2019 года этот показатель составил 370 человек, что на 170 процентов больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Обновлено в 01:22
Шоу-бизнес
Футболист Аршавин развелся с женой
Футболист Андрей Аршавин сегодня официально стал холостым мужчиной.
Обновлено вчера в 11:39
Кино
Вышел трейлер фильма «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2»
Первая часть "Новогоднего беспредела" вышла в кинотеатрах 20 декабря 2018 года.
Обновлено вчера в 07:01
Общество
Картина неизвестного автора подорожала в 1000 раз
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Порошенко призвал выйти на протест против отмены закона о люстрации
Бывший президент Украины Пётр Порошенко призвал граждан страны 4 июля выйти на акцию протеста к зданию Конституционного суда в связи с возможной отменой закона о люстрации.
Обновлено вчера в 19:50
Шоу-бизнес
Звезда фильма «Мимино» Фрунзик Мкртчян не смог спасти супругу и сына от шизофрении
В личной жизни у Мкртчяна сложилось все не очень хорошо, первый брак быстро распался, а вторая супруга Донара, которая снялась вместе с мужем в «Кавказской пленнице», после нескольких лет брака заболела шизофренией, успев родить актеру сына и дочь.
Обновлено в 00:41
Политика
США объяснили появление ржавых танков
2 июля президент США Дональд Трамп заявил, что в праздновании Дня независимости США 4 июля примут участие танки и другая бронетехника.
Обновлено в 00:47
Происшествия
В Иркутской области подтопило еще пять поселков
Подтопленными в Иркутской области, где из-за паводка действует режим ЧС, остаются 2,7 тысячи домов в 16 поселках Тайшетского и Тулунского районов.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Основного фигуранта дела об убийстве экс-бойца ГРУ объявили в розыск
Следственный комитет объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, который является основным фигурантом дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье.
Обновлено вчера в 22:17
Политика
Зеленский отметил внедрение Канадой «мощных санкций» против России
В мае бывший президент Украины Пётр Порошенко в ходе встречи с главой МИД Канады Кристиной Фриланд призвал «поддержать ужесточение санкций против России».
Обновлено вчера в 14:26
Баскетбол
Надежда на прогресс: Андрей Десятников переходит в «Химки»
Интересно, что Десятников станет уже третьим игроком «Зенита», подписавшим контракт с «Химками» в это межсезонье.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Владимир Путин озвучил условие переговоров с Киевом
Президент России Владимир Путин заявил, что Между Москвой и Киевом возможно наладить хорошие отношения и диалог.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Обновлено вчера в 17:59
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия
Чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве на 365 млн рублей
Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три контракта на создание специализированной информационной системы на сумму 364,7 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
В торговом центре в Тюмени открыли стрельбу
Обновлено вчера в 06:39
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова «возвращает лицо» после ночной смены с помощью гипсовой маски
Екатерина Стриженова показала поклонникам, как «вернуть лицо» после изнуряющей ночной смены.
Обновлено в 00:53
Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
Число смертей в скорой помощи увеличилось в России
В Минздраве рост числа умерших в скорых связали с тем, что медицинские автомобили стали быстрее приезжать к пациентам.
Обновлено в 00:14
Политика
СМИ: пресс-секретарь президента Украины отказалась давать показания в Генпрокуратуре
"Во время допроса Мендель отказалась давать показания, указать источник обнародованных данных, отметив, что сам допрос является политизированным и может быть использован против нее", - отмечает агентство.
Обновлено вчера в 12:22
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено вчера в 07:52
Общество
Россиянкам разрешат мужские профессии
Документ, выводящий мужские работы из-под запрета, вступит в силу в 2021 году.
Обновлено в 00:47
Происшествия
В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров
Склад горит в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров, возгорание уже удалось локализовать, сообщили РИА Новости в четверг в МЧС РФ.
Обновлено в 00:18
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали на западе Канады
Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали у западных берегов Канады, информирует Геологическая служба США.
Обновлено в 01:15
Футбол
Клопп захотел полузащитника «Реала»
Обновлено вчера в 15:12
Происшествия
В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный самолет
Обновлено вчера в 11:36