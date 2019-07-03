Политика

Минобороны опубликовало имена погибших подводниковИзвестия вчера в 14:56

Российское Министерство обороны обнародовало имена моряков, погибших в результате пожара на глубоководном научно-исследовательском аппарате. Из сообщения ведомства, опубликованного в среду, 3 июля, следует, что жертвами трагедии стали семь капитанов первого ранга и три капитана второго ранга.
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Власти пообещали опубликовать список подводников, которые погибли в результате пожара на глубоководном аппарате

Эхо Москвывчера в 13:00

Последнее плавание героев. Что известно о погибших российских моряках?

Телеканал 360°вчера в 16:20

Минобороны опубликовало список погибших при пожаре на глубоководном судне

ТАССвчера в 13:25

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Минобороны опубликовало имена 14 погибших подводников

RT на русскомвчера в 13:11

Минобороны обнародовало имена 14 погибших подводников

РБКвчера в 13:15

Минобороны опубликовало имена погибших подводников

РИА Новостивчера в 18:34
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Происшествия

Минобороны раскрыло детали подвига погибших моряков-подводников

1 июля на аппарате произошёл пожар, погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено вчера в 11:41
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В финале перуанцы сыграют со сборной Бразилией, которая накануне обыграла команду Аргентины со счетом 2:0.
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На Сахалине показатель естественной убыли населения вырос почти вдвое

На Сахалине дела обстоят не лучше — за период с января по апрель 2019 года этот показатель составил 370 человек, что на 170 процентов больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
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Вышел трейлер фильма «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2»

Первая часть "Новогоднего беспредела" вышла в кинотеатрах 20 декабря 2018 года.
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Порошенко призвал выйти на протест против отмены закона о люстрации

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В личной жизни у Мкртчяна сложилось все не очень хорошо, первый брак быстро распался, а вторая супруга Донара, которая снялась вместе с мужем в «Кавказской пленнице», после нескольких лет брака заболела шизофренией, успев родить актеру сына и дочь.
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Политика

США объяснили появление ржавых танков

2 июля президент США Дональд Трамп заявил, что в праздновании Дня независимости США 4 июля примут участие танки и другая бронетехника.
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Подтопленными в Иркутской области, где из-за паводка действует режим ЧС, остаются 2,7 тысячи домов в 16 поселках Тайшетского и Тулунского районов.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

Основного фигуранта дела об убийстве экс-бойца ГРУ объявили в розыск

Следственный комитет объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, который является основным фигурантом дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье.
Обновлено вчера в 22:17
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Теодор Курентзис рассказал Ксении Собчак почему покинул Пермский театр

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Политика

Зеленский отметил внедрение Канадой «мощных санкций» против России

В мае бывший президент Украины Пётр Порошенко в ходе встречи с главой МИД Канады Кристиной Фриланд призвал «поддержать ужесточение санкций против России».
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Надежда на прогресс: Андрей Десятников переходит в «Химки»

Интересно, что Десятников станет уже третьим игроком «Зенита», подписавшим контракт с «Химками» в это межсезонье.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

Владимир Путин озвучил условие переговоров с Киевом

Президент России Владимир Путин заявил, что Между Москвой и Киевом возможно наладить хорошие отношения и диалог.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Обновлено вчера в 17:59
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено вчера в 15:08
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Чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве на 365 млн рублей

Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три контракта на создание специализированной информационной системы на сумму 364,7 млн рублей.
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Екатерина Стриженова «возвращает лицо» после ночной смены с помощью гипсовой маски

Екатерина Стриженова показала поклонникам, как «вернуть лицо» после изнуряющей ночной смены.
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Русалочку сыграет темнокожая актриса

Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

Число смертей в скорой помощи увеличилось в России

В Минздраве рост числа умерших в скорых связали с тем, что медицинские автомобили стали быстрее приезжать к пациентам.
Обновлено в 00:14
Политика

СМИ: пресс-секретарь президента Украины отказалась давать показания в Генпрокуратуре

"Во время допроса Мендель отказалась давать показания, указать источник обнародованных данных, отметив, что сам допрос является политизированным и может быть использован против нее", - отмечает агентство.
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Происшествия

Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области

Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
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Документ, выводящий мужские работы из-под запрета, вступит в силу в 2021 году.
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В Москве электробусы перевезли более шести миллионов пассажиров

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В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров

Склад горит в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров, возгорание уже удалось локализовать, сообщили РИА Новости в четверг в МЧС РФ.
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали на западе Канады

Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали у западных берегов Канады, информирует Геологическая служба США.
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Клопп захотел полузащитника «Реала»

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В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный самолет

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