Происшествия
Минобороны раскрыло детали подвига погибших моряков-подводниковRT на русском 11:41
«Ценой своих жизней моряки-подводники ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и сохранили глубоководный аппарат», — отметили в Минобороны. 1 июля на аппарате произошёл пожар, погибли 14 моряков-подводников.
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Экономика
Законопроект о полной компенсации советских вкладов внесли в Госдуму
Госдума РФ рассмотрит проект о полной компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке.
Обновлено в 19:59
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
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Обновлено в 13:43
Политика
Слуцкий не видит необходимости выплаты взносов в Совет Европы
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил сомнение в необходимости выплаты взносов в Совет Европы за 2017-2018 годы.
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено вчера в 03:52
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Обновлено в 17:59
Общество
Профильные ведомства проверят влияние 5G на здоровье россиян
Профильные ведомства, среди которых Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и департамент информационных технологий Москвы (ДИТ), намерены проанализировать влияние 5G на здоровье людей.
Обновлено в 18:44
Политика
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Футбол
«Ньюкасл» хочет назначить главным тренером Роберто Мартинеса
В Англии сообщают об интересе "Ньюкасла" к главному тренеру сборной Бельгии Роберто Мартинесу.
Обновлено в 12:52
Происшествия
Фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца объявили в розыск
Cледственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, основного подозреваемого по делу о массовой драке в Красногорске, в ходе которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.
Обновлено в 21:07
Игры
Хакер, взломавший сервера Steam, EA и Sony, отсидит 27 месяцев
Хакер был осуждён на 27 месяцев тюремного заключения.
Обновлено в 16:34
Недвижимость
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Займы на приобретение, строительство или ремонт жилья планируется выдавать под 2 процента годовых на срок до 20 лет.
Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу
Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено в 15:00
Происшествия
В Тюмени введен план «Перехват» из-за стрельбы в торговом центре
Из торгового центра «Кристалл» в Тюмени эвакуировали всех посетителей из-за стрельбы. Об этом сообщает управление МВД по области.
Обновлено в 11:27
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено в 12:33
Общество
Красноярский губернатор извинился перед жительницей Канска за грубость
Обновлено вчера в 08:12
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия
Обновлено в 05:09
Политика
Нападение националистов на россиян в Грузии попало на видео
Обновлено вчера в 16:10
Интернет
Facebook и Instagram решили проблемы в работе сервисов
Социальные сети Facebook и Instagram сообщили о решении проблем, которые в среду вечером привели к масштабному сбою в работе сервисов.
Обновлено в 21:16
Шоу-бизнес
Фолловеры подозревают, что Маша Распутина снова сделала пластику носа
Внимательно рассмотрев снимок, фолловеры сошлись во мнении, что, скорее всего, недавно Маша изменила форму носа.
Обновлено в 13:37
Армия и оружие
Суд запретил Трампу тратить на постройку стены средства Пентагона
Окружной апелляционный суд США в Сан-Франциско отклонил запрос администрации президента США Дональда Трампа об отмене решения суда низшей инстанции, которым было заблокировано использование средств Пентагона на постройку стены на границе с Мексикой, пишет The Wall Street Journal.
Обновлено в 21:58
Общество
В Петербурге из-за аномальных ливней затопило улицы
В Санкт-Петербурге за 20 минут выпало 22,3 мм осадков — это втрое больше, чем способна обработать ливневая канализация города, чтобы не было подтоплений, сообщается на сайте ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Обновлено в 15:52
Авто
Renault Captur сменил поколение
Французская автомобилестроительная компания Renault презентовала второе поколение модели Captur.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес
Футболист Аршавин развелся с женой
Футболист Андрей Аршавин сегодня официально стал холостым мужчиной.
Обновлено в 11:39
Политика
Путин назвал условие диалога с Киевом
По словам Путина, в ходе предвыборной кампании Зеленский обещал "установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе и прекратить называть их сепаратистами".
Обновлено в 19:45
Энергетика
«Газпром» заключил пятилетний контракт на закупку туркменского газа
Объем поставок в рамках краткосрочного контракта с 15 апреля по 30 июня составил 1,2 млрд куб. м. Контракт на поставку туркменского газа "Газпром" и "Туркменгаз" заключили в 2003 году на 25 лет.
Обновлено в 11:31
Финансы
Минфин снизит покупки иностранной валюты в июле
Минфин в июле снизит общий объем покупок иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу, направив на это 231 миллиард рублей, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии 27-летняя серпуховчанка два года назад пострадала от рук собственного мужа: в порыве ярости мужчина отрубил девушке кисти рук.
Обновлено вчера в 08:33
Общество
Пять вариантов предоставления жилья пострадавшим от паводка предложат власти Иркутской области - губернатор
В среду президент РФ Владимир Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
Обновлено в 20:32