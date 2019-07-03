Происшествия

Минобороны раскрыло детали подвига погибших моряков-подводниковRT на русском 11:41

«Ценой своих жизней моряки-подводники ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и сохранили глубоководный аппарат», — отметили в Минобороны. 1 июля на аппарате произошёл пожар, погибли 14 моряков-подводников.
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Урок мужества: офицеры-подводники спасли товарищей ценой своих жизней

Известия17:02

Минобороны назвало имя героя, который ценой жизни спас гражданского специалиста на горящей подлодке

Фонтанка.Ру11:32

Власти пообещали опубликовать список подводников, которые погибли в результате пожара на глубоководном аппарате

Эхо Москвы13:00

Минобороны раскрыло детали подвига погибших моряков-подводников

RT на русском11:41

В Минобороны назвали имя подводника, спасшего гражданского при пожаре

РИА Новости11:39

Что произошло за день: среда, 3 июля

Интерфакс13:36

Минобороны раскрыло детали подвига подводников по спасению гражданского с борта глубоководного аппарата

ТК Звезда11:16
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Экономика

Законопроект о полной компенсации советских вкладов внесли в Госдуму

Госдума РФ рассмотрит проект о полной компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке.
Обновлено в 19:59
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
Обновлено в 13:43
Политика

Слуцкий не видит необходимости выплаты взносов в Совет Европы

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил сомнение в необходимости выплаты взносов в Совет Европы за 2017-2018 годы.
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес

Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге

Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено вчера в 03:52
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Обновлено в 17:59
Общество

Профильные ведомства проверят влияние 5G на здоровье россиян

Профильные ведомства, среди которых Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и департамент информационных технологий Москвы (ДИТ), намерены проанализировать влияние 5G на здоровье людей.
Обновлено в 18:44
Политика

Минобороны опубликовало имена погибших подводников

Обновлено в 14:56
Футбол

«Ньюкасл» хочет назначить главным тренером Роберто Мартинеса

В Англии сообщают об интересе "Ньюкасла" к главному тренеру сборной Бельгии Роберто Мартинесу.
Обновлено в 12:52
Происшествия

Фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца объявили в розыск

Cледственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, основного подозреваемого по делу о массовой драке в Красногорске, в ходе которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.
Обновлено в 21:07
Игры

Хакер, взломавший сервера Steam, EA и Sony, отсидит 27 месяцев

Хакер был осуждён на 27 месяцев тюремного заключения.
Обновлено в 16:34
Недвижимость

Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года

Займы на приобретение, строительство или ремонт жилья планируется выдавать под 2 процента годовых на срок до 20 лет.
Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу

Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено в 15:00
Политика

В Кремле заявили, что часть данных о ЧП на подлодке является гостайной

Обновлено в 05:35
Происшествия

В Тюмени введен план «Перехват» из-за стрельбы в торговом центре

Из торгового центра «Кристалл» в Тюмени эвакуировали всех посетителей из-за стрельбы. Об этом сообщает управление МВД по области.
Обновлено в 11:27
Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено в 12:33
Общество

Красноярский губернатор извинился перед жительницей Канска за грубость

Обновлено вчера в 08:12
Происшествия

В Нью-Джерси 12 человек пострадали при падении мусоровоза с эстакады

Обновлено в 20:07
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия

Обновлено в 05:09
Политика

Нападение националистов на россиян в Грузии попало на видео

Обновлено вчера в 16:10
Интернет

Facebook и Instagram решили проблемы в работе сервисов

Социальные сети Facebook и Instagram сообщили о решении проблем, которые в среду вечером привели к масштабному сбою в работе сервисов.
Обновлено в 21:16
Шоу-бизнес

Фолловеры подозревают, что Маша Распутина снова сделала пластику носа

Внимательно рассмотрев снимок, фолловеры сошлись во мнении, что, скорее всего, недавно Маша изменила форму носа.
Обновлено в 13:37
Армия и оружие

Суд запретил Трампу тратить на постройку стены средства Пентагона

Окружной апелляционный суд США в Сан-Франциско отклонил запрос администрации президента США Дональда Трампа об отмене решения суда низшей инстанции, которым было заблокировано использование средств Пентагона на постройку стены на границе с Мексикой, пишет The Wall Street Journal.
Обновлено в 21:58
Общество

В Петербурге из-за аномальных ливней затопило улицы

В Санкт-Петербурге за 20 минут выпало 22,3 мм осадков — это втрое больше, чем способна обработать ливневая канализация города, чтобы не было подтоплений, сообщается на сайте ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Обновлено в 15:52
Авто

Renault Captur сменил поколение

Французская автомобилестроительная компания Renault презентовала второе поколение модели Captur.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес

Футболист Аршавин развелся с женой

Футболист Андрей Аршавин сегодня официально стал холостым мужчиной.
Обновлено в 11:39
Политика

Путин назвал условие диалога с Киевом

По словам Путина, в ходе предвыборной кампании Зеленский обещал "установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе и прекратить называть их сепаратистами".
Обновлено в 19:45
Энергетика

«Газпром» заключил пятилетний контракт на закупку туркменского газа

Объем поставок в рамках краткосрочного контракта с 15 апреля по 30 июня составил 1,2 млрд куб. м. Контракт на поставку туркменского газа "Газпром" и "Туркменгаз" заключили в 2003 году на 25 лет.
Обновлено в 11:31
Финансы

Минфин снизит покупки иностранной валюты в июле

Минфин в июле снизит общий объем покупок иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу, направив на это 231 миллиард рублей, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес

Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии

Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии 27-летняя серпуховчанка два года назад пострадала от рук собственного мужа: в порыве ярости мужчина отрубил девушке кисти рук.
Обновлено вчера в 08:33
Общество

Пять вариантов предоставления жилья пострадавшим от паводка предложат власти Иркутской области - губернатор

В среду президент РФ Владимир Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
Обновлено в 20:32
Гибель подводников ВМФ РоссииБольше новостей по теме
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