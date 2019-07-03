Происшествия
Минобороны раскрыло детали подвига погибших моряков-подводниковRT на русском вчера в 11:41
«Ценой своих жизней моряки-подводники ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и сохранили глубоководный аппарат», — отметили в Минобороны. 1 июля на аппарате произошёл пожар, погибли 14 моряков-подводников.
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Минобороны назвало имя подводника, спасшего гражданского из пожара в Баренцевом море
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