«Ценой своих жизней моряки-подводники ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и сохранили глубоководный аппарат», — отметили в Минобороны. 1 июля на аппарате произошёл пожар, погибли 14 моряков-подводников.

Политика Опрос: почти половина американцев выступает за импичмент Трампа Почти половина американцев считает, что президент США Дональд Трамп должен быть отстранен от занимаемой должности.

Происшествия Восстановлена хронология аварии на «Лошарике» Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.

Здоровье Британские врачи приняли смертельную болезнь пациентки за тонзиллит Врачи из британского графства Суффолк перепутали анемию у пациентки с тонзиллитом, сообщают РИА Новости.

Политика На российскую семью совершено нападение в Грузии Туристы из Санкт-Петербурга, путешествовавшие по Грузии на своем автомобиле, подверглись нападению со стороны украинских и грузинских радикалов.

Общество Рассекречены документы о партизанах в годы Великой Отечественной войны Главархив Москвы рассекретил 51 документ о партизанском движении в годы Великой Отечественной войны, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Общество Появились первые фотографии полного солнечного затмения Опубликованы первые фотографии полного солнечного затмения. Соответствующие кадры предоставил фотобанк Reuters и AFP News Agency.

Армия и оружие В Черное море вошел французский корабль-разведчик Разведывательный корабль Dupuy de Lôme ВМС Франции вошел в акваторию Черного моря.

Футбол «Ростов» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии «Ростов» взял верх над ЦСКА в матче заключительного, третьего тура товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер, который проходит в Австрии.

Здоровье Почти 11 тыс. человек привито против гепатита в Иркутской области Сотрудники Роспотребнадзора провели вакцинацию почти 11 тыс. человек против гепатита в паводковой зоне Иркутской области.

Происшествия Россияне стали чаще умирать в машинах скорой помощи «Рост числа умерших в автомобиле скорой медицинской помощи связан с тем, что врачи стали быстрее доезжать до пациентов», — объясняют причину представители Минздрава RT.

Происшествия Кот защитил своих хозяев от ядовитой кобры в Индии Домашний кот защитил своих хозяев от ядовитой кобры, заползшей в жилище в Индии. На Youtube можно увидеть видео происшествия.

Происшествия В Краснодаре горит склад на площади 800 кв. м Складское помещение площадью 800 кв. м загорелось в Краснодаре, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Шоу-бизнес Футболист Аршавин развелся с женой Футболист Андрей Аршавин сегодня официально стал холостым мужчиной.

Политика Путин рассказал о планах после президентского срока Президент России Владимир Путин рассказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera о своих планах по истечении президентского срока в 2024 году.

Футбол Сборная Перу обыграла Чили и вышла в финал Кубка Америки В финале перуанцы сыграют со сборной Бразилией, которая накануне обыграла команду Аргентины с тем же счетом.

Гаджеты Китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО в смартфоны туристов Эксперты по кибербезопасности определили, что китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО на смартфоны туристов.

Армия и оружие Штурмовик ВВС США случайно сбросил бомбы на Флориду из-за птицы Американский штурмовой самолет A-10 Thunderbolt II в ходе учебной миссии столкнулся с птицей и произвел непреднамеренный сброс трех невзрывных боеприпасов BDU-33 над штатом Флорида.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде на июль «Совершенно секретно»: Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что практически по всей России в июле синоптики ждут температуру около и выше норм, сообщает «Российская газета».