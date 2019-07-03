Происшествия

Минобороны раскрыло детали подвига погибших моряков-подводниковRT на русском вчера в 11:41

«Ценой своих жизней моряки-подводники ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и сохранили глубоководный аппарат», — отметили в Минобороны. 1 июля на аппарате произошёл пожар, погибли 14 моряков-подводников.
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Минобороны раскрыло детали подвига погибших моряков-подводников

RT на русскомвчера в 11:41

В Минобороны назвали имя подводника, спасшего гражданского при пожаре

РИА Новостивчера в 11:39

Минобороны раскрыло детали подвига подводников по спасению гражданского с борта глубоководного аппарата

ТК Звездавчера в 11:16

Минобороны России назвало первую фамилию офицера, который находился на глубоководном аппарате в момент пожара

Эхо Москвывчера в 11:31

Минобороны назвало имя подводника, спасшего гражданского из пожара в Баренцевом море

Интерфаксвчера в 11:29

Минобороны назвало имя героя, который ценой жизни спас гражданского специалиста на горящей подлодке

Фонтанка.Рувчера в 11:32

В Минобороны назвали имя офицера ВМФ, спасшего гражданского специалиста из пожара в Баренцевом море

Комсомольская правдавчера в 12:02
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Политика

Опрос: почти половина американцев выступает за импичмент Трампа

Почти половина американцев считает, что президент США Дональд Трамп должен быть отстранен от занимаемой должности.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия

Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»

Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия

В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный самолет

Обновлено вчера в 11:36
Здоровье

Британские врачи приняли смертельную болезнь пациентки за тонзиллит

Врачи из британского графства Суффолк перепутали анемию у пациентки с тонзиллитом, сообщают РИА Новости.
Обновлено вчера в 16:36
Политика

Минобороны опубликовало имена погибших подводников

Обновлено вчера в 14:56
Политика

На российскую семью совершено нападение в Грузии

Туристы из Санкт-Петербурга, путешествовавшие по Грузии на своем автомобиле, подверглись нападению со стороны украинских и грузинских радикалов.
Обновлено вчера в 07:13
Общество

Рассекречены документы о партизанах в годы Великой Отечественной войны

Главархив Москвы рассекретил 51 документ о партизанском движении в годы Великой Отечественной войны, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия

Очевидцы рассказали об аварии в Баренцевом море

Обновлено вчера в 05:59
Происшествия

Пожар уничтожил 45 тысяч бочек бурбона

Обновлено вчера в 22:58
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия

Обновлено вчера в 05:09
Общество

Появились первые фотографии полного солнечного затмения

Опубликованы первые фотографии полного солнечного затмения. Соответствующие кадры предоставил фотобанк Reuters и AFP News Agency.
Обновлено вчера в 00:32
Армия и оружие

В Черное море вошел французский корабль-разведчик

Разведывательный корабль Dupuy de Lôme ВМС Франции вошел в акваторию Черного моря.
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия

Лебедь забил собаку до смерти на глазах у хозяина в Ирландии

Обновлено вчера в 14:10
Общество

«При виде меня люди начинают креститься»: как живёт в Екатеринбурге студентка в хиджабе

Обновлено вчера в 23:40
Футбол

«Ростов» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

«Ростов» взял верх над ЦСКА в матче заключительного, третьего тура товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер, который проходит в Австрии.
Обновлено вчера в 16:18
Здоровье

Почти 11 тыс. человек привито против гепатита в Иркутской области

Сотрудники Роспотребнадзора провели вакцинацию почти 11 тыс. человек против гепатита в паводковой зоне Иркутской области.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

Россияне стали чаще умирать в машинах скорой помощи

«Рост числа умерших в автомобиле скорой медицинской помощи связан с тем, что врачи стали быстрее доезжать до пациентов», — объясняют причину представители Минздрава RT.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия

Кот защитил своих хозяев от ядовитой кобры в Индии

Домашний кот защитил своих хозяев от ядовитой кобры, заползшей в жилище в Индии. На Youtube можно увидеть видео происшествия.
Обновлено вчера в 22:56
Армия и оружие

Делегация Общественного совета при Минобороны посетила Военную академию ВКО

Сегодня, 3 июля, члены Общественного совета при Минобороны России посетили Тверь.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия

В Краснодаре горит склад на площади 800 кв. м

Складское помещение площадью 800 кв. м загорелось в Краснодаре, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 23:09
Шоу-бизнес

Футболист Аршавин развелся с женой

Футболист Андрей Аршавин сегодня официально стал холостым мужчиной.
Обновлено вчера в 11:39
Политика

Путин рассказал о планах после президентского срока

Президент России Владимир Путин рассказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera о своих планах по истечении президентского срока в 2024 году.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия

Лодка с пятью пассажирами перевернулась на Волге под Саратовом

Обновлено вчера в 15:37
Общество

Прозрачное бикини за 40 тысяч рублей возмутило пользователей соцсетей

Обновлено вчера в 17:18
Футбол

Сборная Перу обыграла Чили и вышла в финал Кубка Америки

В финале перуанцы сыграют со сборной Бразилией, которая накануне обыграла команду Аргентины с тем же счетом.
Обновлено вчера в 22:26
Гаджеты

Китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО в смартфоны туристов

Эксперты по кибербезопасности определили, что китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО на смартфоны туристов.
Обновлено вчера в 06:51
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Обновлено вчера в 17:59
Армия и оружие

Штурмовик ВВС США случайно сбросил бомбы на Флориду из-за птицы

Американский штурмовой самолет A-10 Thunderbolt II в ходе учебной миссии столкнулся с птицей и произвел непреднамеренный сброс трех невзрывных боеприпасов BDU-33 над штатом Флорида.
Обновлено вчера в 22:44
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде на июль

«Совершенно секретно»: Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что практически по всей России в июле синоптики ждут температуру около и выше норм, сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 08:11
Авто

Компания Opel показала обновлённую Opel Astra

В обновленной Opel Astra устанавливаются ДВС, доработанные американским концерном, а вот от французов в модели пока ничего нет.
Обновлено вчера в 15:04
Гибель подводников ВМФ РоссииБольше новостей по теме
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