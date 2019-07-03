«Ценой своих жизней моряки-подводники ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и сохранили глубоководный аппарат», — отметили в Минобороны. 1 июля на аппарате произошёл пожар, погибли 14 моряков-подводников.

Армия и оружие Норвегия объяснила сообщение о взрыве на российском подводном аппарате В более раннем сообщении Reuters приводил слова Странда, который якобы говорил, что информация о взрыве на подводном аппарате была получена от российских властей.

Шоу-бизнес Аршавин официально развелся с женой Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.

Экономика Самарский и нижегородский губернаторы займутся проблемами АвтоВАЗа Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров накануне прибыл в Нижний Новгород для участия во Всероссийском форуме «Производительность 360».

Интернет «Лаборатория Касперского» предупредила о новом вирусе-вымогателе В ближайшее время эксперты ожидают всплеск подобных атак, так как в разработку вируса вложено достаточно много ресурсов, которые авторы захотят окупить.

Общество Минсельхоз намерен получить контроль за сбором ягод и грибов Речь идет о регулировании деятельности «по сбору, переработке, обороту дикорастущих пищевых ресурсов, в том числе пищевых лесных ресурсов, включая плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок, а также переработке и обороту лекарственных растений», следует из документа, опубликованного на портале правовой информации.

Происшествия Икону, пропавшую после пожара в монастыре в Курганской области, нашли Чудотворная икона Божией Матери найдена после пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области, она сильно пострадала, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганской епархии.

Происшествия Кокорина выпустили из СИЗО для реабилитации Нападающий «Зенита» Александр Кокорин покинул СИЗО для прохождения курса реабилитации в одном медицинских центров Москвы.

Происшествия Основателя «Рольфа» вывели из совета директоров компании Основатель «Рольфа» Сергей Петров и бывший директор департамента развития компании Анатолий Кайро с 3 июля исключены из совета директоров операционной структуры автодилера – ООО «Рольф», сообщил последний.

Здоровье На паллиативную помощь в Подмосковье выделят около 280 млн рублей На круглом столе представители Министерства здравоохранения Московской области, министерства социального развития Подмосковья и другие специалисты обсудили вопросы организации оказания паллиативной помощи в регионе, выплаты по уходу за инвалидами на дому и ряд других вопросов.

Политика Владимир Путин наградил Леонида Рошаля орденом Александра Невского Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского президента Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

Экономика ЦБ хочет изменить правила переходов между НПФ Центробанк РФ собирается предложить изменения в законодательство, которые позволят россиянам избежать потери инвестдохода при досрочном — чаще чем раз в 5 лет — переводе пенсионных накоплений между негосударственными пенсионными фондами.

Происшествия Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.

Политика Путин освободил от должности трех генералов Президент России Владимир Путин освободил от этой должности генерал-майора полиции Сергея Неяскина.

Технологии Одобрена концепция перевода россиян на электронные паспорта Чуть ранее 3 июля РБК со ссылкой на собственные источники описал три концепции по переходу на электронный паспорт, которые рассматривало правительство.

Политика Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым В российском посольстве в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.

Общество В Петербурге за 20 минут выпало рекордное количество осадков Обо всем сообщает Водоканал Санкт-Петербурга – всего за 20 минут выпало более 22 мм осадков.

Армия и оружие Минобороны Украины отчиталось о продвижении войск в Донбассе Как писал News.ru, ранее МИД России заявил, что вместо того чтобы побудить Киев к реализации Минских соглашений, Запад подталкивает Украину к продолжению провальной политики Петра Порошенко, направленной на силовое решение конфликта в Донбассе.