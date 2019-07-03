Происшествия
Минобороны раскрыло детали подвига погибших моряков-подводниковRT на русском 11:41
«Ценой своих жизней моряки-подводники ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и сохранили глубоководный аппарат», — отметили в Минобороны. 1 июля на аппарате произошёл пожар, погибли 14 моряков-подводников.
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Происшествия
На острове Стромболи проснулся вулкан
Обновлено в 13:58
Армия и оружие
Норвегия объяснила сообщение о взрыве на российском подводном аппарате
В более раннем сообщении Reuters приводил слова Странда, который якобы говорил, что информация о взрыве на подводном аппарате была получена от российских властей.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес
Аршавин официально развелся с женой
Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 10:57
Экономика
Самарский и нижегородский губернаторы займутся проблемами АвтоВАЗа
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров накануне прибыл в Нижний Новгород для участия во Всероссийском форуме «Производительность 360».
Обновлено в 13:35
Политика
Минобороны опубликовало имена погибших подводников
Обновлено в 13:07
Общество
Берлин отрицает, что жена эмира Дубая сбежала с миллионами в Германию
Обновлено 01 июля в 10:34
Интернет
«Лаборатория Касперского» предупредила о новом вирусе-вымогателе
В ближайшее время эксперты ожидают всплеск подобных атак, так как в разработку вируса вложено достаточно много ресурсов, которые авторы захотят окупить.
Обновлено в 10:20
Общество
Минсельхоз намерен получить контроль за сбором ягод и грибов
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Обновлено в 12:03
Происшествия
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Чудотворная икона Божией Матери найдена после пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области, она сильно пострадала, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганской епархии.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Кокорина выпустили из СИЗО для реабилитации
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин покинул СИЗО для прохождения курса реабилитации в одном медицинских центров Москвы.
Обновлено в 00:10
Происшествия
Основателя «Рольфа» вывели из совета директоров компании
Основатель «Рольфа» Сергей Петров и бывший директор департамента развития компании Анатолий Кайро с 3 июля исключены из совета директоров операционной структуры автодилера – ООО «Рольф», сообщил последний.
Обновлено в 11:55
Здоровье
На паллиативную помощь в Подмосковье выделят около 280 млн рублей
На круглом столе представители Министерства здравоохранения Московской области, министерства социального развития Подмосковья и другие специалисты обсудили вопросы организации оказания паллиативной помощи в регионе, выплаты по уходу за инвалидами на дому и ряд других вопросов.
Обновлено в 07:33
Политика
Владимир Путин наградил Леонида Рошаля орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского президента Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.
Обновлено в 14:16
Экономика
ЦБ хочет изменить правила переходов между НПФ
Центробанк РФ собирается предложить изменения в законодательство, которые позволят россиянам избежать потери инвестдохода при досрочном — чаще чем раз в 5 лет — переводе пенсионных накоплений между негосударственными пенсионными фондами.
Обновлено вчера в 14:49
Футбол
ЦСКА проиграл «Ростову» в третьем матче турнира в Австрии
Обновлено в 14:13
Происшествия
Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку
Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Обновлено в 10:51
Здоровье
Голикова заявила о катастрофической убыли населения России
Россия катастрофически теряет население, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:05
Политика
Путин освободил от должности трех генералов
Президент России Владимир Путин освободил от этой должности генерал-майора полиции Сергея Неяскина.
Обновлено в 12:56
Происшествия
В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный Ан-12
Обновлено в 11:29
Технологии
Одобрена концепция перевода россиян на электронные паспорта
Чуть ранее 3 июля РБК со ссылкой на собственные источники описал три концепции по переходу на электронный паспорт, которые рассматривало правительство.
Обновлено в 10:19
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
В российском посольстве в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено в 14:36
Общество
В Петербурге за 20 минут выпало рекордное количество осадков
Обо всем сообщает Водоканал Санкт-Петербурга – всего за 20 минут выпало более 22 мм осадков.
Обновлено в 13:39
Армия и оружие
Минобороны Украины отчиталось о продвижении войск в Донбассе
Как писал News.ru, ранее МИД России заявил, что вместо того чтобы побудить Киев к реализации Минских соглашений, Запад подталкивает Украину к продолжению провальной политики Петра Порошенко, направленной на силовое решение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 10:26
Политика
Премьер Италии пообещал продемонстрировать Путину свое гостеприимство
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте надеется ответить президенту РФ Владимиру Путину, которого ожидает в четверг в Риме, тем же гостеприимством, что было оказано ему в Москве в октябре прошлого года.
Обновлено в 13:12
Политика
Зеленский начал с шутки выступление на Канадской конференции
Обновлено в 02:05