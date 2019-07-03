Происшествия

Минобороны раскрыло детали подвига погибших моряков-подводниковRT на русском 11:41

«Ценой своих жизней моряки-подводники ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и сохранили глубоководный аппарат», — отметили в Минобороны. 1 июля на аппарате произошёл пожар, погибли 14 моряков-подводников.
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Власти пообещали опубликовать список подводников, которые погибли в результате пожара на глубоководном аппарате

Эхо Москвы13:00

Военный эксперт назвал причину присутствия на глубоководном аппарате семи капитанов первого ранга

ТК Звезда12:30

Минобороны раскрыло детали подвига погибших моряков-подводников

RT на русском11:41

В Минобороны назвали имя подводника, спасшего гражданского при пожаре

РИА Новости11:39

Минобороны назвало имя героя, который ценой жизни спас гражданского специалиста на горящей подлодке

Фонтанка.Ру11:32

Минобороны назвало имя одного из членов экипажа загоревшейся подлодки

Ведомости11:51

Минобороны назвало имя подводника, спасшего гражданского из пожара в Баренцевом море

Интерфакс11:29
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 14:49, Вашингтон
Происшествия

На острове Стромболи проснулся вулкан

Обновлено в 13:58
Армия и оружие

Норвегия объяснила сообщение о взрыве на российском подводном аппарате

В более раннем сообщении Reuters приводил слова Странда, который якобы говорил, что информация о взрыве на подводном аппарате была получена от российских властей.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес

Аршавин официально развелся с женой

Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 10:57
Происшествия

Эфиопская община Израиля устроила протесты по всей стране

Обновлено в 10:36
Экономика

Самарский и нижегородский губернаторы займутся проблемами АвтоВАЗа

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров накануне прибыл в Нижний Новгород для участия во Всероссийском форуме «Производительность 360».
Обновлено в 13:35
Политика

Минобороны опубликовало имена погибших подводников

Обновлено в 13:07
Общество

Берлин отрицает, что жена эмира Дубая сбежала с миллионами в Германию

Обновлено 01 июля в 10:34
Интернет

«Лаборатория Касперского» предупредила о новом вирусе-вымогателе

В ближайшее время эксперты ожидают всплеск подобных атак, так как в разработку вируса вложено достаточно много ресурсов, которые авторы захотят окупить.
Обновлено в 10:20
Общество

Минсельхоз намерен получить контроль за сбором ягод и грибов

Речь идет о регулировании деятельности «по сбору, переработке, обороту дикорастущих пищевых ресурсов, в том числе пищевых лесных ресурсов, включая плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок, а также переработке и обороту лекарственных растений», следует из документа, опубликованного на портале правовой информации.
Обновлено в 12:03
Футбол

Американская футболистка потроллила англичанок после гола (фото)

Обновлено в 08:14
Происшествия

Икону, пропавшую после пожара в монастыре в Курганской области, нашли

Чудотворная икона Божией Матери найдена после пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области, она сильно пострадала, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганской епархии.
Обновлено в 11:23
Происшествия

Кокорина выпустили из СИЗО для реабилитации

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин покинул СИЗО для прохождения курса реабилитации в одном медицинских центров Москвы.
Обновлено в 00:10
Происшествия

Основателя «Рольфа» вывели из совета директоров компании

Основатель «Рольфа» Сергей Петров и бывший директор департамента развития компании Анатолий Кайро с 3 июля исключены из совета директоров операционной структуры автодилера – ООО «Рольф», сообщил последний.
Обновлено в 11:55
Происшествия

Организаторы сообщили о переносе марша в поддержку сестер Хачатурян

Обновлено в 14:05
Армия и оружие

Обещанные Трампом новые бронемашины оказались ржавыми и без стволов

Обновлено в 14:38
Здоровье

На паллиативную помощь в Подмосковье выделят около 280 млн рублей

На круглом столе представители Министерства здравоохранения Московской области, министерства социального развития Подмосковья и другие специалисты обсудили вопросы организации оказания паллиативной помощи в регионе, выплаты по уходу за инвалидами на дому и ряд других вопросов.
Обновлено в 07:33
Политика

Владимир Путин наградил Леонида Рошаля орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского президента Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.
Обновлено в 14:16
Экономика

ЦБ хочет изменить правила переходов между НПФ

Центробанк РФ собирается предложить изменения в законодательство, которые позволят россиянам избежать потери инвестдохода при досрочном — чаще чем раз в 5 лет — переводе пенсионных накоплений между негосударственными пенсионными фондами.
Обновлено вчера в 14:49
Футбол

ЦСКА проиграл «Ростову» в третьем матче турнира в Австрии

Обновлено в 14:13
Происшествия

Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку

Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Обновлено в 10:51
Здоровье

Голикова заявила о катастрофической убыли населения России

Россия катастрофически теряет население, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:05
Политика

Путин освободил от должности трех генералов

Президент России Владимир Путин освободил от этой должности генерал-майора полиции Сергея Неяскина.
Обновлено в 12:56
Армия и оружие

В США штурмовик сбросил учебные бомбы после столкновения с птицей

Обновлено в 05:56
Происшествия

В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный Ан-12

Обновлено в 11:29
Технологии

Одобрена концепция перевода россиян на электронные паспорта

Чуть ранее 3 июля РБК со ссылкой на собственные источники описал три концепции по переходу на электронный паспорт, которые рассматривало правительство.
Обновлено в 10:19
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

В российском посольстве в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено в 14:36
Общество

В Петербурге за 20 минут выпало рекордное количество осадков

Обо всем сообщает Водоканал Санкт-Петербурга – всего за 20 минут выпало более 22 мм осадков.
Обновлено в 13:39
Армия и оружие

Минобороны Украины отчиталось о продвижении войск в Донбассе

Как писал News.ru, ранее МИД России заявил, что вместо того чтобы побудить Киев к реализации Минских соглашений, Запад подталкивает Украину к продолжению провальной политики Петра Порошенко, направленной на силовое решение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 10:26
Политика

Премьер Италии пообещал продемонстрировать Путину свое гостеприимство

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте надеется ответить президенту РФ Владимиру Путину, которого ожидает в четверг в Риме, тем же гостеприимством, что было оказано ему в Москве в октябре прошлого года.
Обновлено в 13:12
Политика

Зеленский начал с шутки выступление на Канадской конференции

Обновлено в 02:05
Гибель подводников ВМФ РоссииБольше новостей по теме
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