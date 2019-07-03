Происшествия

Минобороны раскрыло детали подвига погибших моряков-подводниковRT на русском 11:41

«Ценой своих жизней моряки-подводники ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и сохранили глубоководный аппарат», — отметили в Минобороны. 1 июля на аппарате произошёл пожар, погибли 14 моряков-подводников.
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Минобороны раскрыло детали подвига погибших моряков-подводников

RT на русском11:41

В Минобороны назвали имя офицера ВМФ, спасшего гражданского специалиста из пожара в Баренцевом море

Комсомольская правда12:02

Минобороны назвало имя героя, который ценой жизни спас гражданского специалиста на горящей подлодке

Фонтанка.Ру11:32

Минобороны России назвало первую фамилию офицера, который находился на глубоководном аппарате в момент пожара

Эхо Москвы11:31

Минобороны назвало имя подводника, спасшего гражданского из пожара в Баренцевом море

Интерфакс11:29

Минобороны раскрыло детали подвига подводников по спасению гражданского с борта глубоководного аппарата

ТК Звезда11:16

В Минобороны назвали имя подводника, спасшего гражданского при пожаре

РИА Новости11:39
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 19:22, Вашингтон
Общество

В Петербурге из-за аномальных ливней затопило улицы

Обновлено в 15:52
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
Обновлено в 13:43
Происшествия

Трагедия на атомной подлодке: 14 моряков погибли

Обновлено вчера в 22:31
Общество

У Маслякова могут отобрать КВН через суд

Оказалось, что его семье были завещаны исключительные авторские права на КВН, и семья Муратова обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».
Обновлено в 16:56
Экономика

«Северсталь» выкупит у «Силовых машин» долю в СП с германской Linde

"Северсталь" выкупает у "Силовых машин" долю в совместном предприятии с германской Linde по производству спиральновитых теплообменников для средне- и крупнотоннажного сжижения природного газа.
Обновлено в 08:26
Происшествия

Более десяти человек пострадали в результате взрыва на АЗС в Ливане

Обновлено в 18:44
Происшествия

Ребенок погиб при взрыве мобильного телефона в Кургане

В одном из общежитий Кургана в руках у семилетнего ребенка взорвался мобильный телефон, когда он ставил аппарат на зарядку.
Обновлено в 04:18
Футбол

Тренер «Краснодара» Мусаев не сможет руководить командой в еврокубках

По информации издания «Чемпионат» со ссылкой на источники в УЕФА, главный тренер «Краснодара» не смог поступить на тренерские курсы UEFA Pro.
Обновлено в 11:41
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Шоу-бизнес

Сексуальная Анна Нетребко снялась без юбки

В качестве доказательства оперная дива продемонстрировала несколько фото, на одном из которых запечатлена без юбки.
Обновлено в 08:12
Авто

Renault Captur сменил поколение

Французская автомобилестроительная компания Renault презентовала второе поколение модели Captur.
Обновлено в 06:40
Политика

«Крах либерализма» вырвали из контекста

Нужно честно признать, что двойные и даже тройные стандарты в принципах реализации либеральной демократии явно не соответствуют сегодняшнему дню.
Обновлено 01 июля в 03:51
Финансы

В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитов

Составленная ЦБ новая шкала надбавок по необеспеченным потребительским кредитам, которую кредитные организации должны будут учитывать при кредитовании населения, вступит в силу с 1 октября.
Обновлено в 05:15
Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства России разработало проект, в котором предложило передать ему право на регулирование сбора грибов, ягод, орехов, а также лекарственных трав и березового сока.
Обновлено в 14:13
Политика

Шемякин показал Путину его в молодости

Обновлено в 13:57
Происшествия

Сын арабского шейха скончался в Великобритании

ОАЭ объявили трехдневный траур в связи со смертью сына правителя эмирата Шарджа шейха Халида бен Султана Аль Касими.
Обновлено в 16:11
Происшествия

В тюменском торговом центре произошла стрельба

Обновлено в 07:39
Наука

В Египте найдены десятки странных мумий

Археологи нашли мумии возрастом 2000 лет на территории некрополя в Саккаре. Уникальную находку обнаружили рядом с древней пирамидой Джосера.
Обновлено в 01:33
Технологии

Одобрена концепция перевода россиян на электронные паспорта

Чуть ранее 3 июля РБК со ссылкой на собственные источники описал три концепции по переходу на электронный паспорт, которые рассматривало правительство.
Обновлено в 10:19
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, уточняется количество пострадавших, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
Обновлено в 17:59
Гаджеты

Представлен смартфон Vivo Z1 Pro с 32 МП селфи-камерой

Обновлено в 16:21
Здоровье

«Нацимбио» Ростеха будет поставлять 20 наименований лекарств в Узбекистан

НПО "Микроген" (под управлением "Нацимбио" госкорпорации "Ростех") зарегистрировал два новых препарата в Узбекистане - "Стафилококковый" и "Интести-бактериофаг", доведя количество наименований препаратов, экспортируемых в республику, до 20.
Обновлено в 13:03
Общество

В сети появились фото полного солнечного затмения

В сети появились фото и видео полного солнечного затмения. Максимальная фаза затмения Солнца наступила в 22:23 по московскому времени.
Обновлено вчера в 21:52
Армия и оружие

Уралвагонзавод модернизировал пушку для «Арматы»

Уралвагонзавод завершил модернизацию пушки для танка «Армата», говорится в отчете предприятия за 2018 год (.pdf).
Обновлено в 07:55
Происшествия

Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку

Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Обновлено в 10:51
Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемых в избиении режиссера Галдановой

Обновлено в 08:12
Экономика

Верховный суд признал тарифы ФАС для энергообъектов Дальнего Востока обоснованными

Верховный суд России признал обоснованными установленные Федеральной антимонопольной службой (ФАС) цены на электроэнергию для объектов в регионах Дальнего Востока, сообщается на сайте ФАС.
Обновлено в 12:56
Политика

Нападение националистов на россиян в Грузии попало на видео

Обновлено вчера в 16:10
Авто

Поставщик объяснил остановку поставки деталей на «АвтоВАЗ»

Обновлено вчера в 16:35
Театры

Пермская опера станет директорским театром

Директорская модель управления характеризуется тем, что генеральный директор не просто руководит хозяйственной деятельностью, но и занимается определением художественной стратегии театра.
Обновлено в 11:25
Гибель подводников ВМФ РоссииБольше новостей по теме
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