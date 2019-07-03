Происшествия
Минобороны раскрыло детали подвига погибших моряков-подводниковRT на русском 11:41
«Ценой своих жизней моряки-подводники ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и сохранили глубоководный аппарат», — отметили в Минобороны. 1 июля на аппарате произошёл пожар, погибли 14 моряков-подводников.
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В Минобороны назвали имя офицера ВМФ, спасшего гражданского специалиста из пожара в Баренцевом море
Комсомольская правда12:02
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Общество
В Петербурге из-за аномальных ливней затопило улицы
Обновлено в 15:52
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
Обновлено в 13:43
Происшествия
Трагедия на атомной подлодке: 14 моряков погибли
Обновлено вчера в 22:31
Общество
У Маслякова могут отобрать КВН через суд
Оказалось, что его семье были завещаны исключительные авторские права на КВН, и семья Муратова обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».
Обновлено в 16:56
Экономика
«Северсталь» выкупит у «Силовых машин» долю в СП с германской Linde
"Северсталь" выкупает у "Силовых машин" долю в совместном предприятии с германской Linde по производству спиральновитых теплообменников для средне- и крупнотоннажного сжижения природного газа.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Ребенок погиб при взрыве мобильного телефона в Кургане
В одном из общежитий Кургана в руках у семилетнего ребенка взорвался мобильный телефон, когда он ставил аппарат на зарядку.
Обновлено в 04:18
Футбол
Тренер «Краснодара» Мусаев не сможет руководить командой в еврокубках
По информации издания «Чемпионат» со ссылкой на источники в УЕФА, главный тренер «Краснодара» не смог поступить на тренерские курсы UEFA Pro.
Обновлено в 11:41
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Шоу-бизнес
Сексуальная Анна Нетребко снялась без юбки
В качестве доказательства оперная дива продемонстрировала несколько фото, на одном из которых запечатлена без юбки.
Обновлено в 08:12
Авто
Renault Captur сменил поколение
Французская автомобилестроительная компания Renault презентовала второе поколение модели Captur.
Обновлено в 06:40
Политика
«Крах либерализма» вырвали из контекста
Нужно честно признать, что двойные и даже тройные стандарты в принципах реализации либеральной демократии явно не соответствуют сегодняшнему дню.
Обновлено 01 июля в 03:51
Финансы
В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитов
Составленная ЦБ новая шкала надбавок по необеспеченным потребительским кредитам, которую кредитные организации должны будут учитывать при кредитовании населения, вступит в силу с 1 октября.
Обновлено в 05:15
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства России разработало проект, в котором предложило передать ему право на регулирование сбора грибов, ягод, орехов, а также лекарственных трав и березового сока.
Обновлено в 14:13
Политика
Шемякин показал Путину его в молодости
Обновлено в 13:57
Происшествия
Сын арабского шейха скончался в Великобритании
ОАЭ объявили трехдневный траур в связи со смертью сына правителя эмирата Шарджа шейха Халида бен Султана Аль Касими.
Обновлено в 16:11
Происшествия
В тюменском торговом центре произошла стрельба
Обновлено в 07:39
Наука
В Египте найдены десятки странных мумий
Археологи нашли мумии возрастом 2000 лет на территории некрополя в Саккаре. Уникальную находку обнаружили рядом с древней пирамидой Джосера.
Обновлено в 01:33
Технологии
Одобрена концепция перевода россиян на электронные паспорта
Чуть ранее 3 июля РБК со ссылкой на собственные источники описал три концепции по переходу на электронный паспорт, которые рассматривало правительство.
Обновлено в 10:19
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, уточняется количество пострадавших, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
Обновлено в 17:59
Гаджеты
Представлен смартфон Vivo Z1 Pro с 32 МП селфи-камерой
Обновлено в 16:21
Здоровье
«Нацимбио» Ростеха будет поставлять 20 наименований лекарств в Узбекистан
НПО "Микроген" (под управлением "Нацимбио" госкорпорации "Ростех") зарегистрировал два новых препарата в Узбекистане - "Стафилококковый" и "Интести-бактериофаг", доведя количество наименований препаратов, экспортируемых в республику, до 20.
Обновлено в 13:03
Общество
В сети появились фото полного солнечного затмения
В сети появились фото и видео полного солнечного затмения. Максимальная фаза затмения Солнца наступила в 22:23 по московскому времени.
Обновлено вчера в 21:52
Армия и оружие
Уралвагонзавод модернизировал пушку для «Арматы»
Уралвагонзавод завершил модернизацию пушки для танка «Армата», говорится в отчете предприятия за 2018 год (.pdf).
Обновлено в 07:55
Происшествия
Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку
Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Обновлено в 10:51
Экономика
Верховный суд признал тарифы ФАС для энергообъектов Дальнего Востока обоснованными
Верховный суд России признал обоснованными установленные Федеральной антимонопольной службой (ФАС) цены на электроэнергию для объектов в регионах Дальнего Востока, сообщается на сайте ФАС.
Обновлено в 12:56
Политика
Нападение националистов на россиян в Грузии попало на видео
Обновлено вчера в 16:10
Авто
Поставщик объяснил остановку поставки деталей на «АвтоВАЗ»
Обновлено вчера в 16:35
Театры
Пермская опера станет директорским театром
Директорская модель управления характеризуется тем, что генеральный директор не просто руководит хозяйственной деятельностью, но и занимается определением художественной стратегии театра.
Обновлено в 11:25