Происшествия
Минобороны раскрыло детали подвига погибших моряков-подводниковRT на русском 11:41
«Ценой своих жизней моряки-подводники ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и сохранили глубоководный аппарат», — отметили в Минобороны. 1 июля на аппарате произошёл пожар, погибли 14 моряков-подводников.
Читать в источнике
Оценить41
Подробнее о событии
Показать все источники
В Минобороны назвали имя офицера ВМФ, спасшего гражданского специалиста из пожара в Баренцевом море
Комсомольская правда12:02
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 17:53, Вашингтон
Футбол
«Атлетико» приобрел Жоау Феликса из «Бенфики» за 126 млн евро
Полузащитник Жоау Феликс перешел из лиссабонской "Бенфики" в мадридский "Атлетико" за 126 миллионов евро, сообщается на сайте португальского футбольного клуба.
Обновлено в 14:33
Космос
Еще больше спутников Маска могло выйти из строя, сообщил астроном
Выход из строя одного или нескольких аппаратов, как опасались критики Маска, может привести к очень серьезным проблемам для МКС или других зондов на низкой орбите.
Обновлено в 06:50
Кино
Певица Хэлли Бэйли сыграет Ариэль в экранизации «Русалочки»
Обновлено в 16:58
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено в 14:52
Авто
АвтоВАЗ полностью остановил производство
Обновлено вчера в 13:51
Футбол
ЦСКА и «Ростов» объявили составы на матч турнира в Австрии
Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала кольцо стоимостью 28 млн рублей
Поклонники заметили на руке артистки кольцо. Ювелиры оценили стоимость украшения в 28 млн рублей. Об этом сообщает издание StarHit.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
Глюкоза поделилась снимком без макияжа, фотошопа и фильтров
Подписчики были удивлены: они привыкли видеть Глюкозу в другом образе.
Обновлено в 17:13
Происшествия
Праздничный салют в Белоруссии выбил окна и ранил людей
Обновлено в 17:21
Происшествия
Тела только четверых моряков извлекли из подлодки
С атомной подводной лодки, на которой произошел пожар в Баренцевом море, пока что извлекли тела только четверых погибших офицеров, сообщил MR7.ru председатель петербургского клуба моряков-подводников, бывший капитан атомной подводной лодки Игорь Курдин.
Обновлено в 14:13
Футбол
Стротман может вернуться в «Рому»
Полузащитник «Марселя» Кевин Стротман может вернуться в «Рому».
Обновлено в 16:36
Политика
Совет Европы потребовал от РФ еще €55 млн
Точная сумма долга РФ перед ПАСЕ в документах еще не прописана, по данным СМИ, она может составить €88 млн.
Обновлено вчера в 17:56
Технологии
Обнародовано название оператора с самым быстрым мобильным интернетом
Назван российский оператор с самым высокоскоростным мобильным интернетом в стране по версии компании Ookla, создавшей сервис Speedtest.
Обновлено в 15:52
Гаджеты
Десять компаний могут перенести свое производство из Китая
Одной из первых компаний, которая задумалась об этом, стала Apple. Она намерена перенести 30% производства в другие страны.
Обновлено в 15:59
Армия и оружие
В США назвали конечную цель АС-31 «Лошарик»
The Barents Observer уточняет, что АС-31 «Лошарик» может «транспортировать небольшие устройства для военных целей, предназначенные для размещения на морском дне».
Обновлено в 17:32
Экономика
Кабмин рассмотрит вопрос о создании единого казначейского счета
Как сообщила пресс-служба кабмина, на повестке дня обсуждение девяти вопросов, большая часть из которых представляет собой проекты федеральных законов.
Обновлено в 17:07
Экология
Пользователи соцсетей поделились фотографиями потопа в Петербурге
В соцсетях появляются кадры затопленных улиц и подземных переходов. Также очевидцы сообщают, что в некоторых районах выпал град.
Обновлено в 13:18
Общество
У Маслякова могут отобрать КВН через суд
Обновлено в 16:56
Шоу-бизнес
Киркоров поддержал Баскова в день похорон его отца
Король отечественной эстрады Филипп Киркоров поддержал своего друга и коллегу по цеху Николая Баскова в день похорон его отца.
Обновлено в 05:26
Футбол
Клуб «Слава» отчислил грузинских регбистов за антироссийский жест
О досрочном разрыве контрактов с Бродзели и Илуридзе сообщил сайт телекомпании "Рустави 2". Руководство "Славы" посчитало жест грузинских регбистов антироссийским и отчислило игроков.
Обновлено в 14:56
Происшествия
Фура повисла на мосту после ДТП на Невском путепроводе
Днём в среду 3 июля на Невском путепроводе произошло жёсткое ДТП, после которого фура буквально повисла на мосту.
Обновлено в 09:12
Политика
Нападение националистов на россиян в Грузии попало на видео
Обновлено вчера в 16:10
Космос
МКС вывела в космос семь малых спутников за сутки
Обновлено в 13:22
Происшествия
Очевидцы рассказали об аварии в Баренцевом море
Обновлено в 05:59
Политика
ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.
Обновлено в 17:14
Политика
Главу спецназа Грузии отстранили из-за антироссийских митингов
Главу департамента по особым поручениям МВД Грузии Георгий Какичашвили временно отстранили от должности, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 15:28
Происшествия
Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку
Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Обновлено в 10:51
Футбол
«Лион» приобрел бразильского полузащитника у «Лилля»
"Лилль" на своем официальном сайте объявил о переходе в "Лион" бразильского полузащитника Тиагу Мендеса.
Обновлено в 05:54