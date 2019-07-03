Происшествия

Минобороны раскрыло детали подвига погибших моряков-подводниковRT на русском 11:41

«Ценой своих жизней моряки-подводники ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и сохранили глубоководный аппарат», — отметили в Минобороны. 1 июля на аппарате произошёл пожар, погибли 14 моряков-подводников.
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Минобороны назвало имя героя, который ценой жизни спас гражданского специалиста на горящей подлодке

Фонтанка.Ру11:32

Минобороны раскрыло детали подвига погибших моряков-подводников

RT на русском11:41

В Минобороны назвали имя подводника, спасшего гражданского при пожаре

РИА Новости11:39

Власти пообещали опубликовать список подводников, которые погибли в результате пожара на глубоководном аппарате

Эхо Москвы13:00

Минобороны назвало имя подводника, спасшего гражданского из пожара в Баренцевом море

Интерфакс11:29

Минобороны раскрыло детали подвига подводников по спасению гражданского с борта глубоководного аппарата

ТК Звезда11:16

В Минобороны назвали имя офицера ВМФ, спасшего гражданского специалиста из пожара в Баренцевом море

Комсомольская правда12:02
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 17:53, Вашингтон
Футбол

«Атлетико» приобрел Жоау Феликса из «Бенфики» за 126 млн евро

Полузащитник Жоау Феликс перешел из лиссабонской "Бенфики" в мадридский "Атлетико" за 126 миллионов евро, сообщается на сайте португальского футбольного клуба.
Обновлено в 14:33
Космос

Еще больше спутников Маска могло выйти из строя, сообщил астроном

Выход из строя одного или нескольких аппаратов, как опасались критики Маска, может привести к очень серьезным проблемам для МКС или других зондов на низкой орбите.
Обновлено в 06:50
Кино

Певица Хэлли Бэйли сыграет Ариэль в экранизации «Русалочки»

Обновлено в 16:58
Экономика

Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено в 08:28
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено в 14:52
Авто

АвтоВАЗ полностью остановил производство

Обновлено вчера в 13:51
Футбол

ЦСКА и «Ростов» объявили составы на матч турнира в Австрии

Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес

Алла Пугачева показала кольцо стоимостью 28 млн рублей

Поклонники заметили на руке артистки кольцо. Ювелиры оценили стоимость украшения в 28 млн рублей. Об этом сообщает издание StarHit.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес

Глюкоза поделилась снимком без макияжа, фотошопа и фильтров

Подписчики были удивлены: они привыкли видеть Глюкозу в другом образе.
Обновлено в 17:13
Происшествия

Праздничный салют в Белоруссии выбил окна и ранил людей

Обновлено в 17:21
Происшествия

Тела только четверых моряков извлекли из подлодки

С атомной подводной лодки, на которой произошел пожар в Баренцевом море, пока что извлекли тела только четверых погибших офицеров, сообщил MR7.ru председатель петербургского клуба моряков-подводников, бывший капитан атомной подводной лодки Игорь Курдин.
Обновлено в 14:13
Футбол

Стротман может вернуться в «Рому»

Полузащитник «Марселя» Кевин Стротман может вернуться в «Рому».
Обновлено в 16:36
Политика

Совет Европы потребовал от РФ еще €55 млн

Точная сумма долга РФ перед ПАСЕ в документах еще не прописана, по данным СМИ, она может составить €88 млн.
Обновлено вчера в 17:56
Технологии

Обнародовано название оператора с самым быстрым мобильным интернетом

Назван российский оператор с самым высокоскоростным мобильным интернетом в стране по версии компании Ookla, создавшей сервис Speedtest.
Обновлено в 15:52
Гаджеты

Десять компаний могут перенести свое производство из Китая

Одной из первых компаний, которая задумалась об этом, стала Apple. Она намерена перенести 30% производства в другие страны.
Обновлено в 15:59
Армия и оружие

В США назвали конечную цель АС-31 «Лошарик»

The Barents Observer уточняет, что АС-31 «Лошарик» может «транспортировать небольшие устройства для военных целей, предназначенные для размещения на морском дне».
Обновлено в 17:32
Экономика

Кабмин рассмотрит вопрос о создании единого казначейского счета

Как сообщила пресс-служба кабмина, на повестке дня обсуждение девяти вопросов, большая часть из которых представляет собой проекты федеральных законов.
Обновлено в 17:07
Экология

Пользователи соцсетей поделились фотографиями потопа в Петербурге

В соцсетях появляются кадры затопленных улиц и подземных переходов. Также очевидцы сообщают, что в некоторых районах выпал град.
Обновлено в 13:18
Общество

У Маслякова могут отобрать КВН через суд

Обновлено в 16:56
Шоу-бизнес

Киркоров поддержал Баскова в день похорон его отца

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров поддержал своего друга и коллегу по цеху Николая Баскова в день похорон его отца.
Обновлено в 05:26
Футбол

Клуб «Слава» отчислил грузинских регбистов за антироссийский жест

О досрочном разрыве контрактов с Бродзели и Илуридзе сообщил сайт телекомпании "Рустави 2". Руководство "Славы" посчитало жест грузинских регбистов антироссийским и отчислило игроков.
Обновлено в 14:56
Происшествия

Фура повисла на мосту после ДТП на Невском путепроводе

Днём в среду 3 июля на Невском путепроводе произошло жёсткое ДТП, после которого фура буквально повисла на мосту.
Обновлено в 09:12
Политика

Нападение националистов на россиян в Грузии попало на видео

Обновлено вчера в 16:10
Космос

МКС вывела в космос семь малых спутников за сутки

Обновлено в 13:22
Происшествия

Очевидцы рассказали об аварии в Баренцевом море

Обновлено в 05:59
Политика

ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.
Обновлено в 17:14
Здоровье

Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава

Обновлено в 11:07
Политика

Главу спецназа Грузии отстранили из-за антироссийских митингов

Главу департамента по особым поручениям МВД Грузии Георгий Какичашвили временно отстранили от должности, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 15:28
Происшествия

Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку

Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Обновлено в 10:51
Футбол

«Лион» приобрел бразильского полузащитника у «Лилля»

"Лилль" на своем официальном сайте объявил о переходе в "Лион" бразильского полузащитника Тиагу Мендеса.
Обновлено в 05:54
Гибель подводников ВМФ РоссииБольше новостей по теме
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