Армия и оружие
Минобороны проверило готовность КнААЗ к серийному производству Су-57Военное обозрение 01:26
Серийное производство истребителей пятого поколения Су-57 будет развернуто на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ), предприятие полностью готово к выпуску истребителей. Об этом заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.
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