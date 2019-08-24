с чего всё началось

Россия провела пуски баллистической ракеты морского базирования "Синева" с подводной лодки стратегического назначения "Тула", а также снаряда "Булава" с субмарины "Юрий Долгорукий".

Минобороны провело пуски ракет «Синева» и «Булава» с подлодок

Армия и оружие Зрелищное видео полётов истребителей Су-57 появилось в Сети В Сети появилось видео полетов российских истребителей пятого поколения Су-57 в преддверии стартующего международного авиасалона "МАКС-2019", которой пройдет в Жуковском с 27 августа по 1 сентября этого года.

Политика Трамп заявил о прогрессе в переговорах на саммите G7 Президент США Дональд Трамп сообщил о достигнутом прогрессе в переговорах по итогам первого дня саммита G7.

Культура Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию Художественный руководитель театра Ермоловой, народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из ведомственных клиник, сообщает 24 августа РЕН ТВ.

Шоу-бизнес Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.

Здоровье Переносчики тропических болезней распространились на юге России В тексте сказано, что комары – переносчики опасных заболеваний распространились у Черноморского побережья.

Единоборства Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO, нокаутировав Ярда Российский боксер, чемпионат мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Сергей Ковалев успешно защитил свой титул, победив британца Энтони Ярда.

Экономика Перу хочет поставлять в Россию декоративных рыб и гребешков В ближайшее время перуанская сторона направит российскому ведомству перечень компаний, предложенных к инспекции.

Армия и оружие Системы ПВО Сирии отразили атаку на Дамаск Силы противовоздушной обороны Сирии отразили атаку в небе над Дамаском, сообщило агентство SANA.

Политика Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7 Глава Европейского совета Дональд Туск в ходе пресс-конференции перед началом саммита «Большой семёрки» в Биаррице выступил против возвращения России в формат G8 и предложил пригласить на следующую встречу лидеров G7 Украину в качестве гостя.

Общество В Чечне открывается мечеть «Гордость мусульман» 23 августа в третьем по величине городе Чечни Шали открывается крупнейшая в Европе мечеть.

Армия и оружие У Украины пригорело: Ветераны «АТО» раскрыли всю правду о войне на Донбассе в эфире российского ТВ Украинцы настолько шокированы тем, что в ходе съёмок телепередачи «Окопная правда» на «Россия 24» ветераны «АТО» рассказали всю правду о войне на Донбассе, что не придумали ничего лучшего, чем обвинить Россию в использовании театральных актёров на роль АТОшников.

Культура Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актрис в мире На первом месте находится Скарлет Йохансон Журнал Forbes 24 августа опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актрис в мире.

Происшествия NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении События могут привести к первым в истории обвинениям в совершении преступления в космосе, отмечает издание.

Здоровье Симоньян пригрозила агонией тем, из-за кого дети не получают лекарства Свое недоумение по поводу исчезающих из российских аптек важных лекарств выразила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян 23 августа, в своем telegram-канале.

Культура Оксимирон объявил о своем уходе из Booking Machine Рэп-исполнитель Мирон Федоров, известный под псевдонимом Оксимирон (Oxxxymiron), объявил об уходе из компании Booking Machine.

Происшествия Пострадавшую в Турции девочку могут доставить в Россию в ближайшие дни Пострадавшую во время отдыха в турецком Бодруме 12-летнюю россиянку могут транспортировать в Россию в течение нескольких дней.

Происшествия Россиянина задержали в Берлине по подозрению в убийстве грузина 49-летнего россиянина задержали в Берлине по подозрению в убийстве. Об этом сообщает прокуратура немецкой столицы в Twitter.

Общество Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.

Футбол «Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в матче седьмого тура РПЛ "Краснодар" на своем поле сыграл вничью с московским "Локомотивом" в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Авто Названа стоимость президентского седана Aurus Senat в Москве Седан премиум-класса Aurus Senat, имеющий полный привод, четырехсезонный климат-контроль и двухтурбинный цилиндровый двигатель, представлен в выставочном зале первого московского шоурума.

Кино Анонсированы новые сериалы четвертой кинофазы Marvel Студия Marvel анонсировала новые сериалы для платформы Disney+, они войдут в четвертую фазу киновселенной.

Здоровье В США зафиксировали первую смерть от вейпа Первый случай летального исхода в результате заболевания, вызванного курением электронной сигареты, был зафиксирован в Соединенных Штатах.