Армия и оружие
Минобороны провело пуски ракет «Синева» и «Булава» с подлодокГазета.Ru 06:22
Россия провела пуски баллистической ракеты морского базирования "Синева" с подводной лодки стратегического назначения "Тула", а также снаряда "Булава" с субмарины "Юрий Долгорукий".
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с чего всё началось
Министерство обороны России опубликовало видеозапись, на которой показан пуск баллистической ракеты «Булава» с атомной подлодки «Юрий Долгорукий» в Баренцевом море.РБК11:25
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