Армия и оружие
Минобороны провело пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс»RT на русском 04:25
«6 февраля в 11:31 мск на государственном испытательном космодроме Плесецк проведён учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс» мобильного базирования, оснащённой разделяющейся головной частью», — сообщили в ведомстве.
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Facebook разрешил в мессенджере удалять отправленные сообщения
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Происшествия
СКР объявил в розыск двоих подозреваемых по «делу Арашуковых»
Следственный комитет (СК) России объявил в розыск руководителей филиалов газораспределительных компаний Уали Евгамукова и Умара Калмыкова по "делу Арашуковых", которых обвиняют в хищении газа на 30 млрд руб. Об этом в среду, 6 февраля, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 06:10
Авто
Названы 10 претендентов на звание лучшего автомобиля года в мире
Обновлено вчера в 12:02
Космос
Автомобиль Tesla продолжает свой полет в космосе
Компания Илона Маска SpaceX запустила в космос спортивный электрокар Tesla Roadster ровно год назад, 6 февраля 2018 года.
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Новый вид динозавров с шипами на спине нашли в Аргентине
Останки динозавра, принадлежащего к ранее неизвестному виду, обнаружили палеонтологи в географическом регионе Патагония на территории современной Аргентины.
Обновлено вчера в 10:37
Происшествия
Подмосковных гаишников обвинили в незаконной выдаче прав 167 водителям
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На оранжевой ветке московского метро произошел сбой в движении поездов
Поезда не ходят на Калужско-Рижской линии московского метро на участке между станциями "Новоясеневская" и "Теплый Стан".
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Происшествия
Отец Децла прокомментировал данные о результатах экспертизы
Обновлено вчера в 21:41
Происшествия
Лидер орловской общины иеговистов приговорен к шести годам колонии
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Обновлено в 05:01
Политика
Российский учебник по экономике запретили из-за недостатка патриотизма
Российский учебник «Экономика» для 10–11-х классов был исключен из федерального перечня учебников из-за отсутствия материалов, «формирующих у обучающихся чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему».
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Армия и оружие
В России в конце года начнут госиспытания «умных» мин
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Обновлено в 04:56
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Общество
В Роскачестве объяснили, как выбрать утюг
Обновлено в 00:00
Технологии
Создатель умной колонки «Яндекс.Станция» перешел на работу в Сбербанк
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В метро Москвы назвали самые популярные маршруты
В Московском метрополитене назвали самые популярные маршруты, которые выбирают москвичи и гости столицы, пользуясь мобильным приложением «Метро Москвы», сообщается на портале мэра столицы.
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