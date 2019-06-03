Политика
Минобороны прокомментировало снос бюста Жукова в ХарьковеТелеканал 360° 10:27
В Минобороны сравнили методы современных украинских последователей нацистов с фашистами в 30-х годах прошлого века. Так ведомство прокомментировало инцидент с бюстом Георгия Жукова в Харькове.
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с чего всё началось
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал инцидент с бюстом Маршала СССР Георгия Жукова в Харькове.RT на русском09:33
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Политика
Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Сирии
Источник РИА "Новости" в Совбезе ООН сообщил, что Россия заблокировала заявление с призывом к участникам сирийского конфликта подтвердить прекращение огня, которое подготовили Бельгия, Германия и Кувейт.
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Следственный отдел Следственного комитета РФ по Южно-Сахалинску возбудил уголовное дело после нападения с топором на работника городской администрации.
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Боец спецназа ГРУ погиб в драке в Подмосковье
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Скончался актер Геннадий Матвеев
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Политика
Трамп не узнал свой прошлогодний подарок королеве Елизавете II
Президент США Дональд Трамп во время посещения Букингемского дворца не узнал собственный подарок, сделанный им королеве Великобритании Елизавете II во время визита в 2018 году, сообщает портал Press Association.
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Lada Vesta заступила на службу в полицию Словакии
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Обновлено в 06:17
Общество
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
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Политика
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Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.
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Каналу BadComedian грозит закрытие из-за иска в 1 млн рублей
Российский блогер и обозреватель фильмов BadComedian, которого на самом деле зовут Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт в связи с иском кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 16:21
Шоу-бизнес
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В комментариях подписчики тут же начали спрашивать Татьяну про сыновей и тогда фигуристка решила добавить: Говорят: «Сын - это вечная любовь женщины!»
Обновлено в 03:00
Транспорт
Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков
В «Шереметьево» происходят задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта в понедельник.
Обновлено в 15:23
Экономика
Орешкин констатировал прохождение пика инфляция
Глава МЭР Максим Орешкин заявил, что пик инфляции уже пройден и рост ВВП начнет ускоряться к концу года.
Обновлено в 09:01
Здоровье
Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам
Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.
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У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес
Савельева вышла на сцену впервые после родов
Звездная мама впервые после декретного отпуска выступала на сцене в смелом наряде — белом приталенном платье с глубоким декольте.
Обновлено в 05:32
Политика
В США арестовали фигуранта расследования Мюллера
Один из свидетелей спецпрокурора США Роберта Мюллера, связанный с расследованием возможных попыток ОАЭ повлиять на политику американского президента Дональда Трампа, в понедельник арестован по обвинению в хранении детской порнографии, говорится в сообщении прокуратуры Восточного округа штата Вирджиния.
Обновлено в 19:19
Транспорт
ГИБДД хочет запретить каршеринг для злостных нарушителей ПДД
Госавтоинсекция намерена лишить злостных нарушителей ПДД права пользоваться каршерингом, сообщают "Известия" со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности ГИБДД МВД Романа Мишурова.
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Армия и оружие
Япония возобновляет полеты F-35
Отмечается, что правительство страны также приняло решение в ближайшее время возобновить полеты F-35A, которые были приостановлены в результате крушения.
Обновлено в 20:13
Общество
Власти Мехико разрешили мальчикам носить юбку в школах
Власти мексиканской столицы Мехико объявили о нейтральной школьной форме и разрешили, при желании, мальчикам носить юбки, а девочкам — брюки.
Обновлено в 19:49
Происшествия
Глава полиции Киевской области подал в отставку из-за гибели ребенка
Как сообщает пресс-служба МВД Украины, глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов написал рапорт об отставке после того, как сотрудников его ведомства заподозрили в убийстве пятилетнего мальчика.
Обновлено в 19:33
Гаджеты
Apple представила черную iOS 13
Обновлено в 14:21
Политика
Комитет ПАСЕ предложил допустить Россию на сессию ассамблеи в июне
Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы принял резолюцию, в которой идет речь о предоставлении России полномочий для участия в июньской сессии, следует из документа (.pdf) на сайте парламентской ассамблеи.
Обновлено в 17:24
Футбол
Выбежавшая на поле в финале Лиги чемпионов девушка приедет в Россию
Американская модель и блогер Кинси Волански, которая выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом", рассказала о своих планах приехать в Россию, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:28
Гаджеты
Microsoft провела закрытую демонстрацию устройства с двумя экранами
Очень необычно, что Microsoft провела презентацию для сотрудников вместо того, чтобы показать свои разработки широкой публике, но это может указывать и на то, что цикл создания устройства уже близится к завершению.
Обновлено в 08:30