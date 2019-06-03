Минобороны прокомментировало снос бюста Жукова в ХарьковеТелеканал 360° 10:27

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал инцидент с бюстом Маршала СССР Георгия Жукова в Харькове.

с чего всё началось

В Минобороны сравнили методы современных украинских последователей нацистов с фашистами в 30-х годах прошлого века. Так ведомство прокомментировало инцидент с бюстом Георгия Жукова в Харькове.

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