Армия и оружие
Минобороны прокомментировало проход эсминца США вблизи берегов России
Минобороны прокомментировало проход эсминца США вблизи берегов РоссииИзвестия09:48
Американский эсминец McCampbell находился в 100 км от российских территориальных вод в Японском море и пытался уйти от российского сопровождения, сообщил в четверг, 6 декабря, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Известия09:48
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 13:19, Ашберн
Армия и оружие
Украина перебрасывает десантные войска к границам с Россией
Подразделения десантно-штурмовых войск Украины и технику передислоцируют на наиболее опасные направления, для того, чтобы в случае чего, немедленно остановить врага.
Обновлено в 12:41
Армия и оружие
Шойгу надеется на продолжение сотрудничества с Венесуэлой
Министр обороны России Сергей Шойгу выразил надежду, что практика перелётов российской боевой авиации на аэродромы Венесуэлы продолжится, а корабли ВМФ будут заходить в порты этой страны.
Обновлено в 12:48
Армия и оружие
Украинский закон о пограничниках в Совфеде назвали провокационным
Сегодня Рада разрешила пограничникам стрелять без предупреждения и на поражение при вторжении на территорию Украины или нападении на украинские корабли.
Обновлено в 11:37
Армия и оружие
Су-57 получит новую гиперзвуковую ракету
В настоящее время в Воздушно-космических силах РФ несут опытное боевое дежурство истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Обновлено в 09:48
Армия и оружие
«Полная катастрофа»: NI оценил идею создания общеевропейской армии
Идея создания единой общеевропейской армии, которую ранее выдвинул президент Франции Эммануэль Макрон, вызывает серьезные вопросы, пишет The National Interest.
Обновлено в 13:08
Армия и оружие
С начала текущего года войска ВВО пополнили более 1.5 тысяч офицеров
Обновлено в 09:51
Армия и оружие
Британия выделит ещё £400 млн на атомные подлодки
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон объявил о выделении дополнительных £400 млн на программу модернизации атомного подводного флота Dreadnought.
Обновлено в 12:39
Армия и оружие
В Госдуме оценили возможную отправку кораблей США в Чёрное море
Ранее CNN, ссылаясь на чиновников, передавал, что после инцидента в Керченском проливе Вашингтон готовится направить один военный корабль в Чёрное море.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
В Севастополь перейдет малый ракетный корабль «Орехово-Зуево»
Новый малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» начал переход из Новороссийска в Севастополь.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие
США может разместить военную базу возле Калининграда
Обновлено в 12:46
Армия и оружие
Маневры стоящих на вооружении Т-34 показали на видео
На телевидении вышла передача про состоящие на вооружении в Лаосе советские танки Т-34-85.
Обновлено в 09:58
Армия и оружие
«Калашников» представил арктический беспилотник
Пресс-служба концерна «Калашников» сообщает, что в рамках VIII Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» состоялась презентация нового беспилотного авиационного комплекса ZALA Arctic, который сможет работать в тяжелых условиях Крайнего Севера.
Обновлено в 11:52
Армия и оружие
Бронемобиль «Тигр-2» получил новейшее оснащение
Многообещающий бронемобиль «Тигр-2» будет оснащен усиленной броней и новейшими агрегатами, об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на деректора «Военно-промышленной компании» Александра Красовицкого.
Обновлено в 12:58
Армия и оружие
В ООН подтвердили, что химоружие в Сирии не производится
Эксперты ООН подтвердили, что на территории Сирии химическое оружие не производится.
Обновлено в 11:41
Армия и оружие
Минобороны России апробирует новые методы создания взлетно-посадочных полос в Арктике
Обновлено в 08:55