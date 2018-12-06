Американский эсминец McCampbell находился в 100 км от российских территориальных вод в Японском море и пытался уйти от российского сопровождения, сообщил в четверг, 6 декабря, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Армия и оружие Армия и оружие Украинским пограничникам разрешили стрелять без предупреждения Сообщается, что пограничники могут открыть огонь на поражение без предупреждения во время вооруженного нападения и вторжения на территорию Украины вооруженных военных групп и преступных группировок, а также для прекращения вооруженных конфликтов и вооруженных провокаций.

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко перебросил украинских десантников на границу с Россией Как отмечается, в части состоялась загрузка имущества воинских подразделений и техники Десантно-штурмовых войск (бывшие Высокомобильные десантные войска) в самолеты для переброски на самые опасные направления по всей линии российско-украинской границы в рамках выполнения задач, определенных военным положением.

Армия и оружие Армия и оружие С начала текущего года войска ВВО пополнили более 1.5 тысяч офицеров

Армия и оружие Армия и оружие Су-57 получит гиперзвуковую ракету Номенклатура вооружений перспективного российского истребителя Су-57 пополнится гиперзвуковой ракетой, характеристики которой будут аналогичны характеристикам уже принятой на вооружение ракеты «Кинжал».

Армия и оружие Армия и оружие Маневры стоящих на вооружении Т-34 показали на видео На телевидении вышла передача про состоящие на вооружении в Лаосе советские танки Т-34-85.

Армия и оружие Армия и оружие Концерн «Калашников» представил БЛА ZALA Arctic Гендиректор «Калашникова» Владимир Дмитриев рассказал о возможностях нового беспилотного комплекса ZALA Arctic, адаптированного к работе в арктических условиях.

Армия и оружие Армия и оружие В Госдуме оценили возможную отправку кораблей США в Чёрное море Ранее CNN, ссылаясь на чиновников, передавал, что после инцидента в Керченском проливе Вашингтон готовится направить один военный корабль в Чёрное море.

Армия и оружие Армия и оружие К Севастополю направили корабль с крылатыми ракетами Ракетный корабль "Орехово-Зуево" начал переход из Новороссийска в Севастополь Об этом сообщил официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулев, пишет Интерфакс.

Армия и оружие Армия и оружие США может разместить военную базу возле Калининграда

Армия и оружие Армия и оружие Стали известны технические особенности бронемашины «Тигр-2» Перспективный бронеавтомобиль «Тигр-2» получит усиленную броню и новые агрегаты.

Армия и оружие Армия и оружие На Северном флоте пройдет общероссийский день приема граждан Представители флотских структур ответят на вопросы военнослужащих, членов их семей, гражданского персонала Вооруженных сил России.

Армия и оружие Армия и оружие Киев стал чаще обстреливать ЛНР Изменения произошли после введения военного положения в государстве, сообщил замначальника управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генпрокуратуры ЛНР Янис Пилавов.

Армия и оружие Армия и оружие Британский таблоид предрекает России поражение в войне с НАТО Авторы "исследования" из Daily Express, изучив данные о российских вооруженных силах и сравнив их с данными об армии НАТО, пришли к однозначному выводу, что Россия якобы не сможет противостоять силам альянса.

Армия и оружие Армия и оружие Северная Корея строит новый объект рядом с ракетной базой КНДР сооружает новый объект в 11 километрах от ракетной базы на севере страны, несмотря на заверения Пхеньяна о приверженности денуклеаризации после встречи северокорейского и американского лидеров Ким Чен Ына и Дональда Трампа во время саммита в Сингапуре в июне 2018 года.